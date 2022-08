Wattwil Dieses Wochenende steigt das grosse Einweihungsfest der Umfahrung Wattwil: Alles, was Sie darüber wissen müssen Von Samstag ab 11 Uhr bis Sonntag um 17 Uhr findet auf der neuen Umfahrungsstrasse ein vielseitiges Programm statt. Es werden zwischen 5000 und 7000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Auf der neuen Umfahrung Wattwil findet am 20. und 21. August ein grosses Einweihungsfest statt. Bild: Tobias Garcia

Die Aufbauarbeiten zum grossen Umfahrungsfest am kommenden Wochenende vom 20. und 21. August sind angelaufen. Dies schreibt die Gemeinde Wattwil in einer Mitteilung. Sie schätzt, dass zwischen 5000 und 7000 Besucherinnen und Besucher zugegen sein werden.

Die Festlichkeiten um und auf der Umfahrung Wattwil werden durchgehend von Samstag, 20. August ab 11 Uhr bis am Sonntag um 17 Uhr stattfinden. Jeweils zwei Stunden vor Festbeginn – samstags ab 9 Uhr und sonntags ab 8 Uhr – steht die Umfahrung dem Langsamverkehr zur Verfügung und kann per Velo, Trottinett oder Skateboard erkundet werden. Um 11 Uhr respektive 10 Uhr am Sonntag beginnt das Programm.

Das Einweihungsfest ist für Besucherinnen und Besucher vom Bahnhof her zu Fuss zu erreichen, der Weg dahin ist gut beschildert. Beim Kreisel Stegrüti ist ausserdem eine Extra-Haltestelle eingerichtet für den BLWE-Bus, alternativ können Besuchende mit dem Linthbus bis zur Haltestelle Rickenstrasse fahren. Parkplätze gibt es an den Bahnhöfen Wattwil und Ebnat-Kappel, Velo-Parkplätze bei allen Festgeländezugängen ausser dem Kreisel Brendi. Für Menschen mit Behinderung gibt es in der Scheftenau reservierte Parkplätze und einen Tixi-Taxi-Dienst.

Beim Kreisel Stegrüti wird während des Einweihungsfests eine Extra-Haltestelle eingerichtet. Bild: Alain Rutishauser

Von Oldtimer-Parade bis Bobby-Car-Parcours

Im Programm des Umfahrungsfests spielt die Mobilität eine zentrale Rolle. So fahren am Samstag um 13 Uhr eine Flotte geschmückter 2-Takt-Töffli über die neue Strasse, um 17 Uhr folgt eine Oldtimer-Parade mit über 60 teils raren Fahrzeugen. Weiter demonstriert die Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig am Samstag um 15 Uhr eine grosse Strassenunfall-Rettungsshow bei der Brücke Rickenbach.

Auch für Familien und kleinere Gäste ist gesorgt: Die Offene Jugendarbeit hat gemeinsam mit anderen Institutionen aus dem Kinder- und Jugendbereich der beiden Gemeinden eine Kletterwand beim Tunnelausgang Scheftenau oder ein Bobby-Car-Parcours im Bereich Lochweidi organisiert. Auch die zahlreichen Sportvereine der Gemeinden haben Aktivitäten organisiert, so beispielsweise der FC Ebnat-Kappel Damen ein Torwandschiessen.

Tunnelkonzerte vom Toggenburger Orchester

Im Lochweidli-Tunnel performt stündlich das Toggenburger Orchester für rund 30 Minuten. «Der Tunnel bietet dafür eine ganz spezielle Akustik und macht die Musikaufführungen besonders faszinierend», schreibt die Gemeinde Wattwil in ihrer Mitteilung.

Die Umfahrungsstrasse misst 3,4 Kilometer, der Festplatz 1,6 Kilometer. Deshalb empfiehlt die Gemeinde den Besucherinnen und Besuchern, gutes Schuhwerk zu tragen. Auch ein Regenschutz wird empfohlen.

Der Shuttle-Bus verkehrt bis 23 Uhr, während der ganzen Nacht können ausserdem Taxis an die Zugänge Scheftenau und Stegrüti geordert werden. (pd/alr)