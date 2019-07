Wattwil: Die ersten Arbeiten zur Sanierung der Thur starten am Montag Diesen Sommer werden zwei stark beschädigte Teilstücke auf der linken Seite des Thurufers in Wattwil saniert.

Die Thur in Wattwil. (Bild: Timon Kobelt)

(pd/lis) Die Flussverbauungen der Thur sind über 100 Jahre alt und teilweise stark beschädigt. Deshalb plant der Kanton St.Gallen ein Projekt zur umfassenden Sanierung. Ziel ist es, die Flussverbauungen zu stabilisieren, die Hochwassersicherheit zu verbessern und ökologische Defizite des Flusses zu beheben. Die offiziellen Sanierungsarbeiten starten frühestens 2022.

Besonders stark beschädigte Uferbereiche müssen früher instandgestellt werden. Ansonsten rutschen die Uferverbauungen weiter ab. Das gefährde die angrenzenden Grundstücke und verschärfe die Hochwassersituation, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei.

Holzelemente stabilisieren Ufer

Diesen Sommer werden zwei stark beschädigte Teilstücke auf der linken Seite des Thurufers saniert. Die Abschnitte im Gebiet Schomatten und bei der Austrasse in Wattwil werden über eine Länge von 110 respektive 75 Metern mit Holzelementen gestützt. Die Arbeiten führe der Kanton unabhängig von der Gesamtsanierung aus, heisst es. Diese Massnahmen sichern das Ufer bis zur Umsetzung der Gesamtsanierung. Laut Staatskanzlei wurde eine kostengünstige und dennoch ökologische Bauweise gewählt. Die Verbauungen werden überschüttet und begrünt. Die Kosten tragen die Gemeinde Wattwil und der Kanton St. Gallen.

Die Bauarbeiten in den Bereichen Schomatten und Austrasse werden mit einem Abstand von rund einer Woche durchgeführt. Baubeginn in der Schomatten ist am Montag, 22. Juli. Die Arbeiten dauern acht Wochen. Die Erschliessung der Baustelle Schomatten erfolge auf der rechten Thurseite über den Grüenauweg. Die Austrasse werde über die Vorplätze der Säntis Energie AG und Südostbahn AG angefahren. Der Langsamverkehr wird umgeleitet.

Laufende Bauarbeiten im Gebiet Rickenhof

Seit Juni laufen die Bauarbeiten oberhalb der Südostbahn-Brücke im Rickenhof. Die Thurwerke AG saniert dort die Grundwasserfassung. Um Synergien zu nutzen, erneuert der Kanton in diesem Abschnitt die linke Uferverbauung bereits jetzt. Diese Arbeiten werden Ende August dieses Jahres abgeschlossen.