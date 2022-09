Toggenburg «Das Jahrhundertbauwerk ist endlich da»: So lief die Eröffnungsfeier der Umfahrung Wattwil Mit einem Fest wurde am Donnerstagabend das zweite Teilstück der neuen Strasse im Toggenburg eröffnet, welche die Lücke zwischen den bestehenden Umfahrungsstrassen Wattwil und Ebnat-Kappel schliesst. Laut Regierungsrätin Susanne Hartmann, «ein ausschlaggebender Faktor für die volkswirtschaftliche Entwicklung des Toggenburgs».

Die ersten Fahrzeuge fuhren am Donnerstagabend über das neue Bauwerk, das die bestehenden Umfahrungsstrassen Wattwil und Ebnat-Kappel verbindet. Bild: Michel Canonica

Es ist soweit: Nach vier Jahren Bauphase wurde das 3,4 Kilometer lange zweite Teilstück der Umfahrung Wattwil für den Verkehr freigegeben. Der Kanton St.Gallen sowie die Gemeinden Wattwil und Ebnat-Kappel hatten am Donnerstagabend ein Eröffnungsfest organisiert – wobei die Musikgesellschaften ihre Instrumente im strömenden Regen vom Festzelt zur Brücke tragen mussten.

Beim Apéro traten die Behördenvertreter vors Mikrofon. «Heute ist das Jahrhundertbauwerk endlich da. Und bald wird es sich anfühlen, als wäre es schon immer da gewesen», sagte Wattwils Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner. Sein Amtskollege aus Ebnat-Kappel, Jon Fadri Huder, ergänzte: «Brücken verbinden Städte und Dörfer, verkürzen den Weg und schaffen Zusammenhalt.»

Regierungsrätin Susanne Hartmann betonte die Wichtigkeit der Umfahrung für das Toggenburg: «Jeden Tag fahren im Durchschnitt neun- bis zwölftausend Fahrzeuge durch das Dorfzentrum von Wattwil.» Die neue Strasse schütze die Bevölkerung vor den Auswirkungen des Verkehrs. Hartmann ergänzte: «Ich bin überzeugt, dass die gute Erschliessung ein ausschlaggebender Faktor ist für die volkswirtschaftliche Entwicklung des Toggenburgs.»

Video: Alain Rutishauser

Nach einer Stuntshow und dem Buffet ging es schnell

Nach den Ansprachen herrschte auf einmal Verwirrung: Ein – wie sich später herausstellte – Schauspieler rannte durch die Zuschauenden, dicht gefolgt von einem Polizisten, der ihn nach einer kurzen Verfolgungsjagd schnappen konnte. Im Polizeigriff führte er den Mann auf die Brücke beim Kreisel Stegrüti, wo die beiden verschwanden. Auf einmal hörte man einen Schuss, ein Stuntman, der lichterloh brannte, erschien am Rand der Brücke und fiel auf ein riesiges, aufblasbares Kissen. Das Publikum quittierte die Stunteinlage mit Applaus, bevor es sich dem Buffet widmete.

Die eigentliche Übergabe der Strasse an den Verkehr war schliesslich schnell vorbei. Ohne Musik, ohne zerschnittenes Band – Susanne Hartmann war bereits gegangen – konnte der Verkehr um 19.30 Uhr die zuvor gesperrten Ausfahrten der beiden Kreisel befahren. Was übrig blieb, war der rauschende Regen und vereinzelte Autos, die in der einbrechenden Dunkelheit über die Brücke fuhren.

So verlief der Bau des Millionenprojekts

Gleich mehrere Einsprachen – eine endete vor dem Bundesgericht – verzögerten den Baustart der Umfahrung um vier Jahre. So konnte erst 2018 mit dem Bau begonnen werden.

Die 3,4 Kilometer lange Umfahrung verbindet die Gemeinden Wattwil und Ebnat-Kappel und hat rund 123 Millionen Franken gekostet. Bild: PD

Das Budget von 123 Millionen Franken wurde ausgereizt. Projektleiter Ruedi Vögeli von der Abteilung Kunstbauten des kantonalen Tiefbauamts sagte im Vorfeld der Eröffnung:

«Dass es knapper als erhofft wurde, hat mit den Einschnittsicherungen zu tun, die aufwendiger ausgefallen sind als geplant.»

Auf der Strecke sind mehrere Einschnittsicherungen aus Betonriegeln angebracht, die den Hang stützen sollen. Die höchste Einschnittsicherung ist 16 Meter hoch. Bild: Tobias Garcia

Unter Einschnittsicherungen versteht man Konstrukte aus Betonriegeln und Stahlplatten, die den Hang stützen sollen. Auf der 3,4 Kilometer langen Umfahrung mussten gleich mehrere errichtet werden.

Und weitere unvorhersehbare Zwischenfälle passierten: So entstanden im Juni 2022 auf einmal Löcher im Deckbelag der Thurbrücke, welche die Talsenke von Scheftenau bis zum Kreisel Stegrüti überspannt. Die Gründe für die Schäden sind bis heute nicht bekannt. «Jedenfalls haben wir vier Zentimeter des Belags abgefräst und nochmals neu eingebaut», sagte Vögeli.

Im September fanden noch die allerletzten Arbeiten auf der Umfahrung statt. Bild: PD

Durch die Einsprachen gegen die Umfahrung verzögerte sich nicht nur der Baustart, sondern auch der Ruhestand von Ruedi Vögeli, der eigentlich bereits im vergangenen Sommer in Pension hätte gehen wollen.

«Ich musste jetzt zwar ein wenig länger ‹chrampfe›, aber wenn ich die Strecke nun abfahre, bin ich zufrieden, wie die Umfahrung herausgekommen ist.»