Wattwil Der Markthallensteg ist eröffnet und erhält die Auszeichnung «Schweizer Holz» Am Dienstag wurde der neue Markhallensteg in Wattwil mit einem kleinen Festakt feierlich eingeweiht. Für die Toggenburger Messe kann die Parkierung dank der Fussgängerbrücke optimiert werden.

Sepp Fust (links), Geschäftsführer der St.Galler Lignum-Sektion, überreicht Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner namens des Dachverbands Lignum Holzkette Schweiz die Auszeichnung «Schweizer Holz». Bild: PD/Simon Walther

Die Holzkonstruktion des neuen Markthallenstegs in Wattwil ist komplett aus einheimischem Holz gebaut, geliefert aus dem gemeindeeigenen Wald. Bei der Einweihung am Dienstag zeichnete der Dachverband Lignum Holzwirtschaft Schweiz den Steg deshalb mit dem Label «Schweizer Holz» aus.

«Insgesamt haben wir 108,1 m3 Schweizer Holz aus Wattwil verbaut», sagte Projektleiter Valerio Plozza vom Planerteam der Fanzun AG gemäss einer Medienmitteilung der Gemeinde. Sepp Fust, Geschäftsführer von Lignum Holzkette St.Gallen, der die Auszeichnung übergab, ergänzte: «So viel Holz wächst in den Schweizer Wäldern in 5 Minuten und 15 Sekunden nach. Das ist ein Volumen von rund 600 gefüllten Badewannen oder das Äquivalent von 79 Tonnen gebundenem CO2. Das entspricht der Jahresproduktion von fast 16 Personen.»

Nisthilfen für Vögel unter der Brücke

«Der Steg ist bedeutend als innerörtliche Verbindung zwischen Rietwis- und Bleikenquartier. Die Idee eines Brückenschlags entstand schon vor über 20 Jahren beim Bau der Markthalle. Nun konnten wir sie mit der Entwicklung der Sport- und Freizeitanlage Rietwis umsetzen», freute sich Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner.

«Den Steg zu entwerfen, war deutlich mehr als eine statische Berechnung und das Zeichnen der Pläne. Es galt verschiedenste Aspekte zu berücksichtigen, vom Wasserbau über Landschaftsbild bis zu Bauprozess und Werkleitungen», so Gunzenreiner. «Diese Aufgaben hat das Planer- und Projektteam hervorragend gelöst. Die Lage der Widerlager und die stützenfreie Konstruktion sind so gewählt, dass sie mit der Thursanierung abgestimmt sind. Auch an die Bedürfnisse von Vögeln wurde gedacht, die zur Nahrungssuche klare Fliessgewässer und passende Brutplätze in unmittelbarer Nähe brauchen: Zur Förderung der Bergstelze und der Wasseramsel werden unter der Brücke zwölf Nisthilfen angebracht.» (pd)