Wattwil «Der Einsatz für sozial benachteiligte Menschen ist sehr wichtig»: Eine Fotoausstellung zeigt Heks-Engagement in der Welt und im Toggenburg Altersheim, Lehrlingswerkstatt, Mahnwache: Zur Eröffnung der Fotoausstellung «75 Jahre Heks» zeigte Pfarrerin Silke Roether das vielfältige Engagement des reformierten Hilfswerks Heks.

Pfarrerin Silke Roether führte in der reformierten Kirche Wattwil durch die Heks-Vernissage. Bild: PD

«Alles begann 1946 in Männedorf.» Mit diesen Worten eröffnete Pfarrerin Silke Roether am Freitag die Vernissage zur Fotoausstellung «75 Jahre Heks». In Männedorf befand sich damals das Sammellager des Hilfswerkes der Evangelischen Kirchen der Schweiz (Heks). Seifen, Konserven, Schuhe und weitere Naturalien kamen zusammen. 1900 Eisenbahnwagen brachten die Spenden in die kriegsversehrten Nachbarländer. Diese Spendenaktion war der Anfang von Heks, das heute eines der bedeutendsten Hilfswerke in der Schweiz ist.

Ferienplätze im Toggenburg, Altersheim in Weesen

Wie nun eine Medienmitteilung festhält, zeigen noch bis zum 18. November 24 Bildtafeln in der reformierten Kirche Wattwil die Heks-Geschichte im Schnelldurchlauf. Eine Broschüre mit Bildbeschreibungen, die auch per QR-Code abrufbar sind, bietet viel Information.

«Das Hilfswerk hat nach dem Krieg auch Erholungsaufenthalte für Kinder in der Schweiz organisiert», sagte Roether an der Vernissage. Solche «Ferienplätze» würden auch Familien im Toggenburg anbieten, erinnerte sich eine Vernissageteilnehmerin. Auch am Walensee bestand ein Heks-Bezug: In Weesen gab es ab 1951 bis in die 1990er-Jahre ein Altersheim für Flüchtlinge mit «Dauerasyl». Die Broschüre hält fest:

«Heks gab damit älteren Flüchtlingen eine letzte Heimat in der Schweiz.»

Ab den 1950er-Jahren engagierte sich Heks auch in weit entfernten Ländern. Nicht überall glückte der Start, wie von einer Lehrwerkstatt für Werkzeugmacher berichtet wird. «Die kirchlichen Stellen in Südindien brauchten lange, bis sie akzeptierten, dass auch nicht christliche Lehrlinge aufgenommen wurden», steht in der Broschüre. Heks hatte aber einen langen Atem, und in den 1980er-Jahren wurde das Projekt als Erfolg gewertet.

Kunstturner für Heks-Öffentlichkeitsarbeit

Aber auch in der Schweiz fiel Heks immer wieder durch Engagement auf. «Der Einsatz für sozial benachteiligte Personen ist sehr wichtig», sagte Silke Roether in ihrer Ansprache. Als Beispiel führte sie eine Mahnwache vor der Heiliggeistkirche neben dem Berner Hauptbahnhof an: Heks-Mitarbeiter setzten sich im Dezember 1985 für eine «menschliche Asylpolitik» ein.

Während die Bilder über mehrere Jahrzehnte meist schwarz-weiss blieben, sind jüngere Abzüge der Ausstellung farbig. So ist zu sehen, wie der Kunstturner Donghua Li im Hauptbahnhof Zürich im Rahmen der Heks-Öffentlichkeitsarbeit Teile seiner Goldmedaillenübungen zeigt. (pd)