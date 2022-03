Regionalfussball Sieg im Cup in St.Margrethen: Wattwil Bunt tankt für die in einer Woche startende Meisterschaft Selbstvertrauen Das war im Cupduell zweier Zweitligisten nicht unbedingt erwartet worden. In der Winterpause musste Wattwil Bunt gleich vier Abgänge verkraften. Trotzdem setzte sich die Elf im ersten Ernstkampf des Jahres in St.Margrethen mit 1:0 durch und steht im Halbfinale des Ostschweizer Cups der 2. Liga.

Jeton Seferi schoss in St.Margrethen das goldene Tor für Wattwil Bunt mittels Elfmeter. Archivbild: Beat Lanzendorfer

Der FC Wattwil Bunt gewinnt im Viertelfinale der Cup-Vorrunde der 2. Liga des Ostschweizer Fussballverbandes gegen den FC St.Margrethen dank eines Elfmetertores von Jeton Seferi mit 1:0.

Für beide Teams war es der erste Ernstkampf nach der Winterpause. Die Wattwiler mussten in der Saisonpause gleich mehrere Abgänge in Kauf nehmen, deshalb standen einige neue Namen auf dem Matchblatt der Toggenburger. Neu im Kader der ersten Mannschaft waren Beat Schneider und Michael Scherrer, die ihr Startelf-Debüt feierten. Joel Bouchlaghem wurde im Verlauf der Partie eingewechselt.

Vom Start weg eine umkämpfte Partie

Der Spielverlauf war von Beginn weg sehr ausgeglichen. Beide Teams hatten Mühe, sich gute Chancen zu erspielen. Die körperbetonte Partie forderte bereits in der 40. Minute das erste Opfer. Wattwils Salah flog nach einem Foul mit der zweiten Gelben Karte vom Platz. In Unterzahl, brachten die Gäste aus dem Toggenburg das 0:0 aber sicher in die Pause.

Das Rheintaler Heimteam konnte aus der Überzahl auch nach dem Seitenwechsel keinen Profit schlagen. Im Gegenteil, die Wattwiler starteten deutlich besser in die zweite Hälfte. Nach einer Flanke von Kipfer wurde Kuhn im Sechzehner zu Fall gebracht.

Der Unparteiische zeigte sofort auf den Punkt. Seferi liess sich diese Chance nicht entgehen und versenkte den Elfmeter souverän. Nun galt es für Wattwil, die Führung trotz numerischer Unterzahl zu verteidigen. Das gelang erstaunlich gut. Lediglich nach Standards wurde Keeper Cucinelli geprüft.

Schlussendlich brachten die Gäste den Vorsprung ohne zu Zittern über die Zeit. Der Lohn ist die Halbfinalqualifikation im Cup. Nun fehlen noch zwei Siege, um im nächsten Sommer von einem grossen Cupgegner träumen zu dürfen. Und für die in einer Woche startende Meisterschaft scheint das Team ebenfalls bereit.