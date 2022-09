Regionalfussball Eine 2:0-Führung reicht nicht: Wattwil Bunt muss sich im ersten Heimspiel der Saison gegen Arbon mit 2:4 geschlagen geben Der Toggenburger Zweitligist zeigt gegen Leader Arbon eine beherzte Leistung und hat in der Schlussphase sogar einen Mann mehr auf dem Platz. Zu Punkten reicht es trotzdem nicht.

Jeton Seferi brachte seine Mannschaft mit 2:0 in Führung. Danach kassierten die Wattwiler aber noch vier Gegentore. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach einem zuletzt aus Witterungsgründen spielfreien Wochenende, stand am Samstag das erste Heimspiel des FC Wattwil Bunt auf dem Programm. Der FC Arbon, der mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet ist, reiste an. Es war von Beginn an eine animierte Partie, beide Teams suchten ihr Glück in der Offensive, vorerst konnten sich aber nur die Torhüter auszeichnen.

Auch kurz vor der Pause, als Arbons-Keeper Hodzic den Abschluss von Shala parieren konnte. Roger Kuhn setzte aber im richtigen Moment nach und konnte den Abpraller zur Wattwiler Pausenführung verwandeln.

Standards bringen die Wende

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Gästen sogleich die Chance zum Ausgleich, doch Todorovac setzte einen Foulpenalty an die Latte. Diese verpasste Ausgleichschance bestrafte Jeton Seferi nur wenige Minuten später mit dem 2:0. In die Schnittstelle lanciert, liess sich der Wattwiler Stürmer nicht zweimal bitten.

Ein Zwei-Tore-Vorsprung ist aber ein besonders trügerischer, das sollte sich auch an diesem Samstagnachmittag bestätigen. Arbon-Captain Kevin Bärlocher läutete mit dem Anschlusstreffer nach einer knappen Stunde die Aufholjagd ein. Zwei Standards sorgten dann für die Wende auf der Grüenau.

Zweite gelbe Karte nicht bemerkt

Erst köpfte Semir Todorovac eine Freistossflanke zum Ausgleich ein, wenig später verwandelte Damian Bont eine einstudierte Eckballvariante zur Arboner Führung. Erst zu spät bemerkte das Schiedsrichter-Trio in der Schlussphase, dass eine zuvor ausgesprochene gelbe Karte die zweite für jenen Arboner war. Nachträglich schickten sie Verteidiger Marvin Merz unter die Dusche. Die Wattwiler erhielten dadurch eine zehnminütige Nachspielzeit in Überzahl.

Sie warfen alles nach vorne, kamen dem Ausgleich sehr nahe, kassierten aber mit dem Schlusspfiff nach einem Konter das 2:4 durch Todorovac. Die Grüenau-Elf bleibt somit auch nach zwei Runden ohne Punkte, während Gegner Arbon nach drei Spielen schon neun Zähler verbucht hat.