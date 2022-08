Regionalfussball Missratener Auftakt der Meisterschaft: Zweitligist Wattwil Bunt belohnt sich nicht und verliert in Steinach mit 1:3 Wattwil Bunt gastierte am Sonntagnachmittag bei einem der Gruppenfavoriten und lag bei Halbzeit sogar in Führung. Eigenes Unvermögen und das Versagen vor dem gegnerischen Tor führten zur Niederlage.

Haxhi Shala (am Ball) war der einzige Wattwiler, der den Ball im gegnerischen Gehäuse unterbrachte. Bild: Beat Lanzendorfer

Bei Halbzeit hatte Wattwil Bunt alles richtig gemacht. Die Mannschaft lieferte eine gute Vorstellung ab. Die Hintermannschaft stand kompakt und was auf das Gehäuse kam, wurde eine sichere Beute von Schlussmann Cucinelli.

Und weil Shala nach einem perfekten Querpass von Kuhn zum 0:1 einschoss, stand es nach 28 Minuten sogar 0:1. Ein Vorsprung, der bis zum Seitenwechsel anhielt.

Wattwil Bunt vergibt hochkarätige Chancen

Kaum standen die Teams wieder auf den Platz, fiel der Ausgleich. Mannhart profitierte von einer Unachtsamkeit in der Wattwiler Defensive. Was nun passierte, war der Grund, weshalb Trainer Porchet nach Spielschluss davon sprach, seine Mannschaft hätte sich für den beherzten Auftritt nicht belohnt, womit er durchaus Recht hatte.

Steinach konnte den Druck nach dem Ausgleich zwar noch kurze Zeit aufrecht erhalten, dann aber spielten über einen längeren Zeitraum nur noch die Gäste. Der Reihe nach Baumgartner, Shala, Kuhn und Fernandez versagten aber allesamt vor dem gegnerischen Gehäuse. Pech auch noch für Kuhn, der einen Schuss an den Pfosten setzte.

Weil es Bruderer zehn Minuten vor dem Ende besser machte und einen Konter zum 2:1 vollendete, war die Partie definitiv auf den Kopf gestellt. Zu allem Überfluss kassierte Maximilien Schönenberger nach einer Tätlichkeit Rot. Seinem Gegenspieler Baiao Silva ging es nicht anders, auch er durfte frühzeitig unter die Dusche.

Weil Duarte Jorge in der Nachspielzeit noch das 3:1 gelang, war die Reise an den Bodensee für die Wattwiler am Sonntagnachmittag definitiv eine zum Vergessen.