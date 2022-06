Darauf hat man sich gefreut. Am Freitag und Samstag fand das Schwimmbadfest mit der Eröffnung des Bistro-Kiosks statt. Musste das Schwimmbecken am Freitag anhand einer Gewitterwarnung vorzeitig geräumt werden, liess es sich am Samstag niemand mehr nehmen, einen ersten Sprung vom Sprungturm zu machen.