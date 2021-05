Wattwil Arbeitslosenzahlen im Toggenburg sinken, sind aber immer noch deutlich höher als im Vorjahr Gegenüber dem Vormonat waren 7 Personen weniger auf dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums Wattwil angemeldet. Aussagekräftiger ist der Vergleich zum Vorjahr. Hier beträgt die Zunahme 6,7 Prozent.

Die Arbeitslosenzahlen sind wegen der Pandemie nach wie vor höher als in den Vorjahren. Bild: Benjamin Manser

(pd) Vor einem Jahr führten die bundesrätlichen Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zu einem raschen Anstieg der Stellensuchendenzahlen. Ende April 2020 waren im Toggenburg 31 Personen mehr auf Stellensuche als einen Monat davor.

In diesem Jahr folgt die Entwicklung wieder weitgehend dem üblichen saisonalen Muster, wonach im Frühjahr die Zahlen sinken, heisst es in einer Medienmitteilung des RAV Wattwil. Entsprechend sei zu erwarten, dass – sofern keine überraschenden Entwicklungen eintreten – die Zahl der Stellensuchenden sich in den kommenden Monaten weiter dem Vorjahreswert annähere.

Anstieg bei allen Altersgruppen erkennbar

Am stärksten betroffen sind die 50-Jährigen und älter mit einem Vorjahresanstieg von 11,5 Prozent (+26 auf 253 Personen). Die Altersgruppe der 25 bis 49-Jährigen verzeichnet einen Anstieg von 4,7 Prozent (+16 auf 357 Personen). Die Jugendlichen (15 bis 24-jährig) verzeichnen ebenso einen Anstieg von 2,2 Prozent (+2 auf 91 Personen).

Die Zahl der Stellensuchenden ist Ende April 2021 in der Industrie und im verarbeitenden Gewerbe (Sektor 2) gegenüber dem Vorjahr um 7,4 Prozent gesunken, bei den Dienstleistungen (Sektor 3) betrug der Anstieg 15,1 Prozent. Die Stellensuchenden-Quote im Toggenburg entspricht 3,1 Prozent. Diese ist im Vergleich zum Kanton St.Gallen mit 4,9 Prozent und der Schweiz mit 5,3 Prozent ein tiefer Wert.

Ende Monat waren auf dem RAV Wattwil 701 Stellensuchende registriert. Im April haben sich 73 Personen angemeldet. Im gleichen Zeitraum konnten 80 Abmeldungen stellensuchender Personen verzeichnet werden. Gegenüber März 2021 (708 Stellensuchende) ist die Stellensuchendenzahl im Einzugsgebiet des RAV Wattwil somit um sieben Personen gesunken.