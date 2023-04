Wattwil 57 Tonnen schwer, 50 Meter lang: Bei Wind und Regen wurde der Markthallensteg an seinen Platz gehievt Am Dienstagvormittag wurde der neue Markthallensteg über die Thur eingebaut. Begehbar ist er aber erst ab dem 26. April. Nebst dem Gemeindepräsidenten Alois Gunzenreiner und den verantwortlichen Bauherren verfolgten viele schaulustige Bürgerinnen und Bürger das Baumanöver.

Am Dienstag wurde in Wattwil der Markthallensteg installiert. Viele Schaulustige beobachteten das Manöver. Bild: Elia Fagetti

Es ist Dienstagvormittag, kurz nach 10 Uhr. Rund um das Freibad verteilen sich Wattwilerinnen und Wattwiler. Die Arbeiter der Fanzun AG sind mit gelb und orange leuchtenden Westen eingekleidet. Das Churer Architektur- und Ingenieurbüro hat den Steg entwickelt und geplant. Dieser führt von der Industriestrasse über die Thur direkt zur neuen Markthalle.

Die anwesenden Bürger suchen unter ihren Regenschirmen Schutz. Dabei sind neben den älteren Anwohnenden auch viele Familien anwesend. Auch im Bistro Rietwies ist einiges los. Es scheint, dass ganz Wattwil gespannt auf den Einbau des Markthallenstegs wartet. Zur Toggenburger Messe wird er eröffnet. Die erste Begehung ist am 26. April.

Viele Interessierte sammeln sich um die Absperrung, um einen guten Blick auf die neue Holzbrücke zu werfen. Bild: Elia Fagetti

Auf dem Dach der Badi stehen eine Kamera und der Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner, der das Spektakel ebenfalls beobachtet. Mit Surren und Knarzen hebt der hydraulische Kran um 10.30 Uhr die Holzbrücke an. Langsam dreht sich die Konstruktion. Mit blossem Auge fällt es kaum auf, dass sich die Brücke bewegt. All paar Minuten steht die Brücke in der Luft wieder still.

Der regnerische und windige Dienstagvormittag ist nicht ideal für den Brückenbau. Als in Ebnat-Kappel der Schwarze Steg entfernt wurde, wurde auf die Windgeschwindigkeit geachtet. Und dieses Mal ist die Brücke wesentlich grösser. Doch das Wetter hielt den Einbau nicht ab.

Brücke fast vollständig in Wattwil produziert

Die Brücke ist rund 50 Tonnen schwer, viereinhalb Meter breit, fünf Meter hoch und ist 51 Meter lang. Zusammen mit Geländer und Holzboden ist die Brücke acht Tonnen schwerer. Ausserdem – und das erstaunt auch einen der anwesenden Bürger – ist der Markthallensteg so geplant, dass er keine Stützpfeiler benötigt.

Projektleiter Valerio Plozza von der Fanzun AG freut sich über die nachhaltige Produktion: «Der Steg wird fast vollständig in Wattwil produziert. Auch das verbaute Holz stammt vollumfänglich aus der Gemeinde.» Es wurde vom Forstbetrieb aus dem gemeindeeigenen Wald geliefert.

Neben der nachhaltigen Produktion wissen die anwesenden Bürgerinnen und Bürger vor allem den infrastrukturellen Wert des Baus. Ein Anwesender sagt: «Der Markthallensteg soll die Badi entlasten. Denn davor hat es fast keine Parkplätze. Und die Badi lockt auch Gäste ennet des Ricken an. Mit dem Steg können Besucherinnen und Besucher auch auf der anderen Seite der Thur parkieren.»

Kurz nach 11 Uhr ist die Brücke an ihrem Platz. Die Absperrungen werden abgebaut und die ersten Bürgerinnen und Bürger treten nach vorne, um den Markthallensteg aus der Nähe zu betrachten.