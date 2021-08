Wasserski SM und U21-EM im Wasserski: Die 19-jährige Kirchbergerin Mara Bürge fährt diese Saison von Erfolg zu Erfolg An der U21-EM in Spanien erreicht Mara Bürge den Final der 12 Besten. An der SM gewinnt sie bei den U21 Gold im Trick und im Slalom und bei den Open sogar Bronze im Trick.

An der U21-EM in Madrid bestätigte Mara Bürge ihre gute Form mit dem Erreichen des Finals der 12 besten Trickfahrerinnen. Im Final riskierte sie jedoch zu viel und musste sich mit dem 12 Rang begnügen. Bild: PD

(pd/uh) Schon im Alter von sieben Jahren startete Mara in Bregenz zu ihrem ersten Wasserski Wettkampf. Im Jahr 2012 gewann sie an den Schweizer Meisterschaften der Kategorie U12 ihre erste Goldmedaille. Bis im Jahr 2018 stieg sie in den Jugendkategorien regelmässig aufs SM-Podest. An drei U14- und zwei U17-Europameisterschaften fuhr sie in den Final. An der Junioren-EM 2018 reichte es sogar für den 7. Rang. Doch dann folgten zwei schwierige Jahre.

Im Jahr 2019 musste Mara aus gesundheitlichen Gründen auf alle Wettkämpfe verzichten und 2020 wurden wegen Corona praktisch alle Wettkämpfe abgesagt. Der Wiedereinstieg in die diesjährige Wettkampf-Saison war mit vielen Fragezeichen verbunden. Im Vordergrund standen der Maturaabschluss an der Kantonsschule in Wil sowie die Prüfungen für den Eintritt des Studienganges «Gesundheitswissenschaften und Technologie» an der ETH Zürich.

Starkes Comeback

Die angehende ETH-Studentin liess aber schon an den Selektionswettkämpfen in Italien keine Zweifel aufkommen, dass mit ihr wieder zu rechnen ist. Mit mehreren persönlichen Bestleistungen im Slalom (drei Bojen am 13 Meter Seil) und im Trick (4010 Figurenpunkte) sicherte sie sich die Selektion für das U21-Nationalkader und die EM-Teilnahme. An den Schweizer Meisterschaften überraschte sie in der Open-Kategorie mit der Bronzemedaille im Trick und bei den U21 gewann sie Gold im Trick und im Slalom.

An der U21-Schweizer-Meisterschaft holte sich Mara Bürge Gold im Slalom. Bild: PD

An der kürzlich ausgetragenen U21-EM in Madrid bestätigte sie dann ihre gute Form mit dem Erreichen des Finals der 12 besten Trickfahrerinnen. Im Final riskierte sie jedoch zu viel und musste sich mit dem 12 Rang zufriedengeben. Noch zwei Jahre bleibt Mara Bürge in der U21-Kategorie startberechtigt. Künftige Spitzenplatzierungen an internationalen Meisterschaften sind durchaus realistisch.

Training im internationalen Umfeld

Mara Bürge ist in einem professionellen Wasserski Umfeld aufgewachsen. Schon ihre Eltern waren begeisterte Wasserskifahrer. Seit 2013 ist die Familie Bürge Mitglied beim Wasserski Club Cham. Der Chamer Verein gilt seit jeher als die Schweizer Hochburg in der Disziplin Trick und betreibt eine erfolgreiche Nachwuchsförderung.

Wenn immer möglich aber trainiert Mara unter dem italienischen Nationaltrainer Claudio Benatti in Brescia. Benatti ist ein wahrer Meistermacher und trainierte schon mehrere Chamer Spitzenfahrer. Als nächste Ziele nennt Mara eine gute Balance zwischen dem Sport und dem künftigen ETH-Studium zu finden. Sportlich steht die Qualifikation für die U21-EM im Jahr 2022 im Vordergrund. Ein grosses Ziel ist auch der Schweizer-Meister-Titel in der Open-Kategorie.