Wasserkraft Pilotprojekt von nationaler Bedeutung in Krummenau: Weltweit einzigartiger Fischleitrechen wird im Wasserkraftwerk Herrentöbeli getestet Das Wasserkraftwerk Herrentöbeli an der Thur ist nach einem Umbau wieder in Betrieb. Damit starten die SAK zusammen mit Forschenden der ETH Zürich den Feldversuch eines neu entwickelten Fischleitrechens.

Robert Boes (Direktor Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie ETH Zürich), Adriano Tramèr (Leiter Geschäftsbereiche Produktion & Energielösungen SAK), Reto Zuglian (Leiter Betrieb Produktion SAK), Kilian Looser (Gemeindepräsident Nesslau) und Christoph Birrer (Leiter Abteilung Fischerei; kantonales Amt für Natur, Jagd und Fischerei St.Gallen) bei der symbolischen Wiederinbetriebnahme des Wasserkraftwerks Herrentöbeli. Bild: Alec Nedic

Ein Wasserkraftwerk kennt schönes und gutes Wetter. Gut war es an diesem Mittwochvormittag – es regnete in Strömen, die Wassermassen donnerten die Thur hinab. Ideale Voraussetzungen zur Wiederinbetriebnahme des Wasserkraftwerkes Herrentöbeli, welches im letzten halben Jahr saniert und umgebaut wurde.

Strom wird im Herrentöbeli zwischen Krummenau und Neu St.Johann schon seit 1886 produziert. Heute versorgt das Wasserkraftwerk mit einer jährlichen Produktion von 3,4 Millionen Kilowattstunden Strom ungefähr 760 Haushalte.

Das Wasserkraftwerk, das von den St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerken (SAK) betrieben wird, ist mit einer Neuheit ausgestattet. Zusammen mit der ETH Zürich entwickelte und testet die SAK einen neuartigen Fischleitrechen. Dieser könnte jedoch Leistungseinbussen für das Kraftwerk zu Folge haben.

Rückständiger Fischabstieg

Traditionelle Methoden wie Fischtreppen erleichtern den Fischen seit 140 Jahren das Schwimmen gegen den Flussstrom. Mit der Frage jedoch, wie die Flussbewohner unversehrt von oberen Gewässern, an Wasserkraftwerken vorbei, in niedrigere Gefilde gelangen können, beschäftigt man sich in der Schweiz erst seit ungefähr 15 Jahren. Die bestehenden Lösungen für den sogenannten Fischabstieg sind landesweit rückständig.

Christoph Birrer, Leiter Abteilung Fischerei; Amt für Natur, Jagd und Fischerei Kanton St.Gallen. Bild: Alec Nedic

Was die Folgen davon sind, erklärte Christoph Birrer, Leiter der Abteilung Fischerei des kantonalen Amtes für Natur, Jagd und Fischerei:

«Heute noch sterben jährlich Hunderte Fische in den Turbinen der Wasserkraftwerke. Grössere Fische werden dabei oftmals regelrecht zerteilt, während kleinere Fische innere Verletzungen durch die Druckunterschiede erleiden können.»

Dieses Problem erkannte auch das Bundesamt für Umwelt und führte 2011 das neue Gewässerschutzgesetz zur Verbesserung der Fischwanderung in der Schweiz ein. Nun lag es an der Forschung, nachhaltige Lösungen zu finden, die den Fischabstieg für Tier und Kraftwerke sicherer und einfacher machen.

Projekt von nationaler Bedeutung in Krummenau

Eine mögliche Methode lieferte die ETH Zürich. Zum bestmöglichen Schutz der Fische beim Passieren von Kraftwerksanlagen entwickelte das Team von Robert Boes einen neuartigen Fischleitrechen, der durch die spezielle Krümmung der Stäbe starke Druck- und Geschwindigkeitsunterschiede im Wasser erzeugt.

Die Fische erfassen diese als Hindernis und schwimmen deshalb instinktiv dem Rechen entlang, wo sie schliesslich in das für sie vorgesehene Bypass-System gelangen. Gleichzeitig soll der neue Rechen auch den Fliessverlust für Kraftwerke und somit die Beeinträchtigung ihrer Leistung so gering wie möglich halten.

Das Wasserkraftwerk Herrentöbeli versorgt mit den Wassermassen der Thur jährlich 760 Haushalte mit Strom. Bild: Alec Nedic

Nach den erfolgreichen Labortests wird das Fischleitrechen-Bypass-System nun einem Feldversuch anhand des kleinen Wasserkraftwerks Herrentöbeli unterzogen. Das Toggenburger Kraftwerk eigne sich durch seine überschaubare Grösse und das dynamische Abflussverhalten für den Praxisversuch, erklärt Robert Boes, Direktor Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der ETH Zürich.

Entsprechen die Ergebnisse des Pilotprojektes den Erwartungen der Forschenden, könnte das System bei weiteren Kraftwerken zum Einsatz kommen. Dies würde den Fischschutz landesweit erheblich verbessern. Aufgrund des grossen Potenzials für den schweizweiten Einsatz des neuen Fischleitsystems begleitet und unterstützt das Bundesamt für Umwelt das Forschungsprojekt.

Für den Projektleiter der SAK Ralph Egeter ist damit ein Meilenstein erreicht: «Es freut mich, dass wir beim Kraftwerk Herrentöbeli als erster Kraftwerksbetreiber dieses neuartige Fischleitrechen-Bypass-System testen dürfen. Wir nehmen damit eine Vorreiterrolle ein.»

Kosten-Nutzen-Verhältnis bestimmt über die Zukunft des Projekts

Die starke Bewaldung am Ufer der Thur hat zur Folge, dass viel Schwemmmaterial am Herrentöbeli vorbeitreibt. Dies stellte die Projektleitung vor ein Problem, denn der Rechen dürfe auf keinen Fall verstopfen. Deshalb wurde neben dem Rechen-Bypass-System ausserdem eine Rechenreinigungsanlage gebaut, die im Herbst, wenn die Blätter fallen, auf Hochtouren laufen wird.

Die Rechenreinigungsanlage schleust Schwemmmaterial im Minutentakt am Fischleitrechen vorbei. Bild: Alec Nedic

Diese Anpassungen auf die jeweiligen standortbezogenen Umstände der Wasserkraftwerke und die Montage des Rechen-Bypass-Systems ziehen hohe Kosten mit sich. Bewährt sich der Pilotversuch, könne der Fischleitrechen auch an grösseren Wasserkraftwerken an der Aare oder im Rhein Verwendung finden, erklärt Robert Boes. Zur Herausforderung könnte dabei die Montage des Rechens werden, der in den breiteren Flüssen bis zu zehnmal grösser sein müsste. Robert Boes sagte dazu:

Prof. Dr. Robert Boes, Direktor Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie ETH Zürich. Bild: Alec Nedic

«Schliesslich werden die Kosten mit dem Nutzen abgewägt. Durch den Pilotversuch erhoffen wir uns, wichtige Erkenntnisse zur Effektivität unserer Innovation zu erhalten.»

Dies geschieht voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren. Während des Feldversuches überprüfen die SAK und die ETH, wie hoch die Leistungseinbussen des Kraftwerks tatsächlich sind. Denn mit dem neuen System fliesst mehr Wasser an den Turbinen vorbei, was zu einer geringeren Stromproduktion führt.

Weiter untersuchen die Forscher gemeinsam mit den Biologen des kantonalen Amts für Natur, Jagd und Fischerei mit dem sogenannten Fisch-Monitoring, wie viele Fische durch den Rechen an den Turbinen vorbeigeleitet werden.

Dazu werden Bachforellen aus der Thur gefischt, mit einem Sender versehen und im Flusslauf über dem Herrentöbeli freigelassen. Installierte Infrarottechnologie und Kameras im Kraftwerk dokumentieren dann, wie gross der Anteil der Tiere ist, die den Bypass-Kanal unversehrt passieren.