Gewässerschutz Wasserkraftwerk an der oberen Thur: Eine ETH-Neuheit soll Fische im Herrentöbeli vor den Turbinen bewahren Im Wasserkraftwerk Herrentöbeli oberhalb von Krummenau soll ein neuartiger Fischleitrechen getestet werden. Thurabwärts schwimmende Fische sollen so den Weg am Kraftwerk vorbei nehmen.

Dank dem neuen Fischleitrechen sollen die Fische auch am Kraftwerk Herrentöbeli vorbeikommen, wenn das Wasser nicht über das Wehr abläuft. Bild: PD

Seit 1889 wird im Herrentöbeli oberhalb von Krummenau Strom aus Wasserkraft produziert. Ebenfalls seit dann müssen Fische auf ihren Wanderungen am Kraftwerk vorbei. Wenn die Thur nicht gerade so viel Wasser führt, dass dieses über das Wehr abläuft, führt der Weg der Fische durch die Turbinen. Weltweit zählen Wasserkraftwerke zu den grössten Bedrohungen für Süsswasserfische. Ein neuartiger Fischleitrechen soll nun im altehrwürdigen Kraftwerk Abhilfe schaffen – und zum Vorbild für andere Kraftwerke werden.

Entwickelt hat das System die zur ETH gehörende Versuchsanstalt für Wasserbau (VAW) zusammen mit der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK), die das Kraftwerk im Herrentöbeli betreibt. Und so funktioniert es: Vor dem Kraftwerk wird ein Rechen aus gebogenen Stäben installiert. Wenn Wasser durch den Rechen fliesst, entstehen kleine Strömungen und Verwirblungen, die den Fischen ein Hindernis signalisieren – die Fische nehmen die Umleitung.

Der von der ETH und den St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerken entwickelte Rechen wird seit 2019 im Labor getestet. Nun soll er ins Feld. Bild: PD

Durch einen 30 bis 40 Zentimeter breiten Bypass, der zwischen Zulauf und Wehr gebaut wird, gelangen sie am Kraftwerk vorbei. Im ETH-Labor wird das System seit 2019 getestet – mit guten Resultaten, wie Robert Boes, Direktor der VAW, sagt:

«Die Bachforellen verhielten sich in den meisten Fällen so, wie wir es wünschen.»

Gemäss dem Bericht zur «Roten Liste» der gefährdeten Fische von 2007 kommt der Verbesserung des Fischabstiegs eine zentrale Rolle beim Schutz und der Förderung der Fische in Fliessgewässern zu. 58 Prozent der in der Schweiz vorkommenden Fische stehen auf dieser Liste. Die neue Liste der gefährdeten Fische erscheint Mitte 2021. Dass die gefährdeten Arten weniger geworden sind, ist gemäss verschiedenen Naturschutzorganisationen nicht zu erwarten.

Fische wollen nicht nur Treppen hinaufsteigen

Während Fischtreppen für flussaufwärts wandernde Fische bei Kraftwerken schon lange im Einsatz sind, ist die flächendeckende Umrüstung der Kraftwerke hinsichtlich Fischabstieg erst im Gang.

Das altehrwürdige Kraftwerk ist seit 1889 in Betrieb. Bild: PD

Das Herrentöbeli liegt relativ weit oben an der Thur. Bachforellen, Groppen oder Barben können in diesem Abschnitt unterwegs sein, sagt Christian Hossli von der Interessengemeinschaft Lebendige Thur. Er begrüsst das Projekt im Kraftwerk oberhalb von Krummenau: «Alle Fische wandern auch abwärts. Gute Abstiegsmöglichkeiten sind daher überall genauso wichtig wie Fischtreppen.»

Voraussichtlicher Baustart im Winter 2021

2011 trat schweizweit das revidierte Gewässerschutzgesetz in Kraft. Darin werden Inhaber von Wasserkraftanlagen dazu verpflichtet, bis 2030 Fischgängigkeit in beiden Richtungen herzustellen. Finanziert werden die dazu notwendigen Sanierungen von den Stromkonsumenten, über einen Zuschlag auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze. Die Kosten für die Bauarbeiten im Herrentöbeli dürften sich auf «mehrere Millionen Franken» belaufen, wie Roman Griesser, Kommunikationsleiter der SAK, mitteilt.

Sobald die Baubewilligung der Gemeinde Nesslau und weitere Bewilligungen von kantonalen Ämtern vorliegen, soll im nächsten Winter mit der Installation des Fischleitrechens begonnen werden. Gut möglich, dass der Pilotversuch im kleinen Kraftwerk an der Thur weit herum ausstrahlen wird. Das System eigne sich auch für grössere Anlagen, zum Beispiel an der Aare oder dem Rhein, so ETH-Forscher Boes.