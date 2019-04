Wasser über die Distanz transportieren Die Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig hat einen Schlauchverleger mit 3000 Metern Schlauch angeschafft. Der Aufbau auf dem Fahrzeug ist so konzipiert, dass er sich leicht austauschen liesse.

Der Feuerwehrkommandant Heiri Rhyner stellt den neuen Schlauchverleger vor. (Bild: PD)

Wasser ist für die Feuerwehr sehr wichtig, vor allem, wenn es um die Brandbekämpfung geht. Doch nicht immer befindet sich in unmittelbarer Nähe des Einsatzorts ein Hydrant. In solchen Fällen muss das Wasser in Schläuchen über längere Distanzen transportiert werden.

Damit die Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig solche Transporte schneller einrichten kann, hat sie ein Fahrzeug mit einem Schlauchverleger angeschafft. Auf dem Aufbau sind zwei Körbe mit jeweils 1500 Metern Schlauch. Diese werden während der Fahrt ausgelegt. «Je nach Länge des Transports können wir zwei Leitungen gleichzeitig verlegen und verfügen somit am Einsatzort über die doppelte Menge an Wasser», sagt Heiri Rhyner, Kommandant der Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig.

Motorspritzen zum Pumpen

Heiri Rhyner kann sich gut vorstellen, dass das Fahrzeug beispielsweise bei einem Brand im Städtli Lichtensteig zum Einsatz kommt. Bei einem solchen Ereignis würde Wasser von der Thur benötigt. Eine Motorspritze, die am Fahrzeug angehängt wird, pumpt das Wasser aus dem Fluss, die rasch verlegten Schläuche transportieren es ins Städtli. Um einen Wassertransport über eine längere Strecke oder über eine grössere Höhendistanz zu führen, werden das Ausgleichsbecken und die zweite Motorspritze genutzt. Dieses Material befindet sich ebenfalls auf dem Fahrzeug. In der Kabine hat es Platz für sieben Personen, die den Wassertransport gleich aufbauen können.

Ist der Einsatz zu Ende, werden die genutzten Schläuche durch eine auf dem Fahrzeug montierte Hochdruckwaschanlage gezogen und können gleich wieder in die Körbe auf dem Dach versorgt werden.

Fahrzeug dient für andere Nutzung

Heiri Rhyner weist darauf hin, dass der Schlauchverleger im Bedarfsfall auch von anderen Feuerwehren im Toggenburg angefordert werden kann.

Die Feuerwehr hat sich bei der Beschaffung des rund 300'000 Franken teuren Fahrzeugs bewusst für ein Trägerfahrzeug mit einer Absetzmulde entschieden. Das bedeutet, dass der Aufbau mit dem Schlauchverleger einfach mit einem anderen Aufbau getauscht werden könnte. Im Moment verfüge die Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig noch über keinen anderen Aufbaucontainer, dies werde aber bei künftigen Beschaffungen sicher geprüft, sagte Heiri Rhyner.

Die Mannschaft der Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig und Vertreter der Gemeinde und der Lieferantenfirmen haben das Fahrzeug in der vergangenen Woche in Empfang genommen. (pd)