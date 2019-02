Was es alles braucht, um den Lichtensteiger Böögg zu bauen Die Vorbereitungen für den Lichtensteiger Funkensonntag sind derzeit im Gange. Der Böögg soll zwanzig bis dreissig Minuten brennen. Für dessen Bau ist eine Gruppe von fünf Freunden um Michael Ehrbar zuständig.

Der Lichtensteiger Böögg wird mit einheimischer Holzwolle gestopft. (Bild: Michael Hug)

Schnemänner brennen vorzüglich! Wer wollte etwas anderes behaupten angesichts der vielen Bööggen, die jedes Jahr nach der Fasnacht auf Scheiterhaufen landauf, landab verbrennen. Und sie müssen ja brennen, ansonsten der Winter bleibt, denn die Aufgabe des Bööggs ist es ja, mit seiner Verbrennung den Winter zu vertreiben.

Wenn es die vielen Larven und Narren an der Fasnacht nicht schaffen, muss der Böögg als Allerletzter, als letzter Besen sozusagen, die Arbeit tun und den letzten Schnee vertreiben. Darum schaut man gut, dass der Böögg brennt, durch und durch, nicht allzu schnell, so zwanzig bis dreissig Minuten lang, dabei soll er auch gehörig Krach machen. Dann muss er weg sein, zu Asche verfallen, seinen metasymbolischen Dienst erfüllt und die Leute erfreut haben.

Einziger noch freier Abend

Damit auch der Lichtensteiger Böögg gut brennt und davor auch recht stattlich ausschaut, dafür sorgen seit etlichen Jahren Lichtensteiger Männer um Michael Ehrbar. «Ich bin ein Fasnachtsverrückter», sagt er, einer der alles macht für eine gelungene Fasnacht. Zu seiner Fasnacht gehört auch der Funken am Sonntag nach dem Aschermittwoch. «Der Winter ist erst abgeschlossen, wenn die Fasnacht vorbei und der Böögg verbrannt ist!»

Ehrbar ist «Städtlischränzer», ein Gugger mit Leib und Seele, zurzeit stark engagiert an diversen Auftritten in nah und fern. «Darum ist dieser Donnerstag, mehr als zwei Wochen vor dem Funkensonntag, der einzige freie Abend um den Böögg zu bauen», sagt der Schreiner-Unternehmer.

«Wenn man weiss, wie es geht, ist es einfach»

Die Bööggbauer von Lichtensteig: Marcel Brändle, Marc Peter, Reto Bischof, Michael Ehrbar, (von links), Bruno Jud (vorne). (Bild: Michael Hug)

Letzten Donnerstag trafen sich fünf Freunde, Reto Bischof, Marc Peter, Marcel Brändle und Bruno Jud in Michael Ehrbars Schreinerei zum Böögg-Bau. «Man muss ein bisschen wissen, wie es geht, dann ist es eigentlich ganz einfach», sagt Reto Bischof. Man nimmt zwei grosse Jutesäcke, füllt sie mit − einheimischer − Holzwolle und stellt die Säcke aufeinander. Dann nimmt man einen dritten, kleineren Sack und setzt ihn, ebenso gefüllt, oben als Kopf auf den 1,70 Meter hohen Rumpf. Dann schmiert man reichlich Fischkleister an die Gestalt, klebt weisses Kopierpapier darauf und schon ist die Skulptur ein Böögg.

Eine Nase fehlt noch, der Mund, die Augen, die Knöpfe, aber die kommen erst ran, wenn der Böögg auf den Scheiterhaufen montiert wird. «Sonst bricht die Nase womöglich noch ab», sagt Ehrbar und lacht. Und auch der «Sprengstoff» − harmlose Böller, kommen erst kurz vor dem Anzünden in den Böögg.

Schneemann statt Mann

Früher habe man eine Zeit lang einen «Mann» gebaut. Einen Böögg mit richtigen Männerkleidern, sagt Ehrbar. Aber gewisse Leute in Lichtensteig hätten dann gemeint, das sei nicht opportun − nicht politisch korrekt. Man könne keine Männer verbrennen, so die Meinung dieser Leute. «Jetzt ist er halt wieder ein Schneemann», sagt Ehrbar, so wie es der Brauch ist. Obwohl, eigentlich, Schneemänner ganz schlecht brennen. Man wird es dann sehen − am Funkensonntag, 10. März.