Wandern Freude an Natur und Bergen: Mit diesen Tipps eines erfahrenen Wanderleiters werden Wanderungen zum Vergnügen In der Region Toggenburg hat man die Wandergebiete vor der Haustüre. Mit der passenden Route, einer guten Planung und der richtigen Ausrüstung werden Wanderungen zum Vergnügen. Der erfahrene Wanderleiter Paul Knupp hält einige Tipps bereit.

Manch einer, der seine Ferien in der Schweiz verbringt, schnürt die Wanderschuhe. Bild: Heini Schwendener

Zwar sind Ferien an Strand und Meer im Ausland trotz Corona mittlerweile wieder gut machbar, dennoch bleiben viele in der Schweiz und unternehmen hier Ferienausflüge. Beliebt sind dabei natürlich auch Wanderungen in den Bergen – die man gerade im Werdenberg und Obertoggenburg ja direkt vor der Haustüre hat.

Doch welche Route wandern, wenn Kinder dabei sind? Und wohin flüchten bei sommerlich heissen Temperaturen? Und was gehört eigentlich unbedingt ins Gepäck? Der Gamser Paul Knupp hält für die Leserschaft einige Tipps bereit, damit sommerliche Wanderungen zum Vergnügen werden.

Eine gute Planung ist wichtig. Bild: Heini Schwendener

«Seit Beginn der Coronapandemie hat die Zahl der Wanderer markant zugenommen», so der Eindruck von Paul Knupp, Wanderleiter und Regionschef Werdenberg beim Verein St.Galler Wanderwege.

«Man kann unterwegs sein, wo man will, und findet immer andere Wanderer.»

Er habe in dieser Zeit schon einige angetroffen, die sich ganz bewusst ein Ziel gesetzt haben, etwa alle Etappen des Rheintaler Höhenwegs zu wandern. «Wir leben hier mitten in einem Wandergebiet», sagt Paul Knupp. Er schwärmt:

«Im Alvier-Gebiet und im Toggenburg ist es sehr schön, aber auch das Liechtenstein ist ein Wandereldorado.»

Schon seit seiner Jugend wandert der 73-Jährige gerne und häufig. «Der Ursprung ist wohl meine Tätigkeit in der Pfadi. Ich war Leiter, Abteilungsleiter, habe Lager und Wanderungen durchgeführt und dadurch Freude an der Natur und den Bergen bekommen», erzählt er. Aufgewachsen in St.Gallen zog er 1975 ins Werdenberg – und hatte die Natur von nun an direkt vor der Haustüre. Am Wandern gefällt ihm die Freiheit, die Aussicht, aber auch die körperliche Challenge.

Paul Knupp wandert seit seiner Jugend gerne und häufig. Bild: Corinne Hanselmann

2009 übernahm er die Funktion als Regionschef für die St.Galler Wanderwege. «Dieser Verein hat vom Kanton den Leistungsauftrag, das Wanderwegnetz zu markieren», erklärt er. Das Kantonsgebiet ist aufgeteilt in 14 Regionen – im Werdenberg ist Paul Knupp zuständig. In Zusammenarbeit mit Technischen Mitarbeitern in den einzelnen Gemeinden sorgt er dafür, dass Wanderwege markiert und kontrolliert, Wegweiser geputzt und wenn nötig ersetzt oder Wege in Stand gestellt werden.

Zusätzlich ist er seit rund zehn Jahren auch Wanderleiter bei den St.Galler Wanderwegen und bietet im Namen des Vereins drei- bis viermal jährlich eine geführte Wanderung an. Selber ist er aber deutlich häufiger unterwegs. Er sagt:

«Ich mache jeden Tag im Schnitt acht bis zehn Kilometer und 350 Höhenmeter.»

Und sicher einmal wöchentlich unternimmt er eine ausgedehnte, oft ganztägige Wanderung mit um die 20 Kilometern Strecke – «oder was gerade anfällt». Nebst den Wanderungen für den kantonalen Verein leitet er zudem einmal monatlich eine halbtägige Wanderung im Rahmen von «zFuess zGams».

Dieser ganz besondere Stuhl war ein Geschenk an Paul Knupp. Bild: Corinne Hanselmann

Auf die Frage, ob er nicht alle Wanderwege in der Umgebung längst gesehen hat, sagt er lachend: «Es gibt immer mal wieder etwas Neues.» Und wenn er eine geführte Wanderung anbiete, müsse er vorher die Route rekognoszieren.

«Ich muss ja wissen, wo man Halt machen und Mittagessen kann oder ob ich eine Bahn oder ein Postauto reservieren muss.»

Die Wanderwege in der Region Werdenberg seien aktuell in einem guten Zustand, so Knupp. Dafür sorgen auch Verkehrsvereine und Forstbetriebe, welche die Wege beispielsweise mähen oder nach Stürmen freiräumen, betont Knupp.

Etwas heikel waren in diesem Frühsommer die Schneefelder. Durch den vielen Schnee im vergangenen Winter sind diese grösser und halten länger. Oft ist dann der Weg nicht sichtbar, die Orientierung schwierig und die Überquerung eine rutschige Angelegenheit, insbesondere ohne Stöcke. «Touren im Hochgebirge waren in diesem Jahr zum Teil lange nicht machbar, weil noch viel Schnee lag», so Knupp.

Man sollte unbedingt eine Planung machen, empfiehlt der erfahrene Wanderprofi. «Dafür gibt es ein gutes Instrument: Schweiz Mobil.» Dieses Netzwerk für den Langsamverkehr bietet auf seiner Website und in der App kostenlos Karten mit Wanderwegen. Darauf sind nationale, regionale und lokale Routen eingezeichnet, die gut ausgeschildert sind. «Auf Schweiz Mobil sieht man Wanderzeit, Kilometer, Höhenprofile, zum Teil gibt es sogar Fotos. Ideal sind natürlich die nummerierten Wanderrouten wie zum Beispiel Via Alpina, Rheintaler Höhenweg oder Walserweg, weil dort bereits Etappen vorgesehen sind.»

Bei den nummerierten Routen stehen einstellige Nummern für nationale Routen, zweistellige für regionale und dreistellige oder nicht nummerierte für lokale Routen.

Wer ein Abonnement für 35 Franken pro Jahr löst, kann auf Schweiz Mobil eigene Routen samt Kilometerangaben und Höhenprofil erstellen, diese via Smartphone aufrufen oder auf ein GPS-Gerät übertragen.

Auf der Schweiz-Mobil-Karte werden zudem Sperrungen von Wegen eingetragen, wenn diese etwa nach einem Sturm oder einem Erdrutsch unpassierbar sind.

Nebst dem Handy packt der erfahrende Wanderleiter Paul Knupp immer auch eine klassische Karte aus Papier ein. Bild: Corinne Hanselmann

Trotz der hilfreichen modernen Technik empfiehlt Paul Knupp, nebst dem Handy immer auch eine klassische Wanderkarte aus Papier in den Rucksack einzupacken.

«Denn wenn der Akku leer ist oder man mit dem Handy keine Verbindung hat, ist man aufgeschmissen. Mit einer klassischen Karte hat man einen Gesamtüberblick.»

Daneben gehöre gutes Schuhwerk und ein Regenschutz zur Ausrüstung, man wisse nie, ob man mal in schlechtes Wetter gerät. Zudem seien Wanderstöcke oft hilfreich. Aber auch eine Notfallapotheke, genügend zum Trinken und Verpflegung gehören ins Gepäck. Dass Wanderer ihren Abfall einpacken und nicht in der Natur liegen lassen, ist dem Wanderleiter ein grosses Anliegen.

Auf dem Klangweg können Kinder etwas erleben. Bild: Archiv

Wer mit Kindern unterwegs ist, sollte eine interessante Route mit Abwechslung planen, empfiehlt Knupp. Beliebt sind Feuerstellen, Bäche oder Themenwege wie etwa der Klangweg in Wildhaus – «wo etwas läuft und es für Kinder etwas zu machen und zu bestaunen gibt».

Auch Geocaching, eine Art Schatzsuche, die anhand von GPS-Koordinaten funktioniert, lässt sich mit dem Wandern verbinden und sei interessant für Kinder, so der Gamser. Dabei lernen sie auch, mit Karten auf dem Handy umzugehen und sich zu orientieren. Wichtig sei in Bezug auf Kinder auch, genügend Zeit einzuplanen.

«Kinder sehen unterwegs mehr, wollen vielleicht an einem Bach spielen und nicht einfach immer nur laufen.»

Schattige Routen eignen sich bei heissen Temperaturen gut. Bild: Heini Schwendener

«Je höher, desto besser, weil kühler», lautet hier Paul Knupps Empfehlung. So eigne sich beispielsweise der nicht allzu strenge geologische Rundweg um den Gamserrugg. Mit der Bahn gelangt man zum Startpunkt Gamsalp.

Auch die Palfriesbahn oder die Älplibahn Malans eignen sich, um Höhe zu überwinden und an die Kühle zu gelangen. Aber auch der Schluchtenweg in Sevelen oder die Wanderung um den Voralpsee eignen sich für den Sommer, da man meist im Schatten wandert. «Im Voralpsee kann man sogar noch ein Bad nehmen.»

Das Alpstein-Gebiet ist sehr beliebt bei Wanderern. Bild: Heini Schwendener

Das Alpstein-Gebiet ist sehr beliebt und mit diversen Bahnen erschlossen, daher aber auch eher überlaufen. Für Wanderer, die «Grüezi-Wegen» aus dem Weg gehen möchten, hat Knupp einen Tipp bereit:

«Weniger Leute hat es im Alvier-Gebiet».

Er empfiehlt etwa die Route vom Malbun zum Malschüel, Barbielergrat, Glanna, dann in Richtung Margelchopf und zurück zum Ausgangspunkt. «Das ist eine sehr schöne Route mit schönen Blumen.»

Im Kanton St.Gallen gibt es etwa 4390 Kilometer Wander-, Bergwander- und Alpinwanderwege. Darauf informieren rund 3300 Wegweiserstandorte über Wegkategorie, Ziel- und gegebenenfalls Zeitangaben der Routen. Wer kennt sie nicht, die gelben Wegweiser mit schwarzer Schrift, die gelben Rhomben und Richtungspfeile oder die auf Steine gemalten weiss-rot-weissen Markierungen? «Wanderwege sind schweizweit mit denselben Zeichen und Wegweisern signalisiert», sagt der erfahrene Wanderleiter Paul Knupp.

Bergwanderwege sind weiss-rot-weiss markiert. Bild: Heini Schwendener

Der Schwierigkeitsgrad eines Weges ist auf dem rund 65'000 Kilometer abdeckenden Wanderwegnetz in der Schweiz dank der Signalisation klar ersichtlich: Es werden Wanderwege (gelb), Bergwanderwege (weiss-rot-weiss) und Alpinwanderwege (weiss-blau-weiss) unterschieden. Die Wegkategorie beschreibt einerseits den Ausbaugrad des Weges, aber auch die Anforderung an die Wandernden und deren Ausrüstung.