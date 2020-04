Interview «Es gab ganz viele Reaktionen» – Mosnanger Walter Wohlgensinger ist Wochensieger bei «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» Der 62-Jährige Walter Wohlgensinger setzte sich in der vom Schweizer Fernsehen ausgestrahlten Vorabendsendung gegen drei weitere Kandidaten durch und betrieb beste Werbung für seine Heimatgemeinde Mosnang.

Die vier Kandidaten mit der jeweils erreichten Punktzahl. Quelle: Schweizer Fernsehen

Letzte Woche war bei der vom Schweizer Fernsehen ausgestrahlten Sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» der Kanton St.Gallen an der Reihe. Als Sieger ging Walter Wohlgensinger aus Mosnang hervor, der seine Heimatgemeinde vorstellte. Er freut sich riesig, hätte den Erfolg, den anderen aber genauso gegönnt.

Hand aufs Herz, haben Sie mit dem Sieg gerechnet?

Walter Wohlgensinger. Bild: Beat Lanzendorfer

Walter Wohlgensinger: Keineswegs. Wir wussten bis zuletzt nicht, wer wem wie viele Punkte gegeben hat. Und zudem war ich ja als Erster an der Reihe und hatte keine Ahnung, was die anderen machen. Es war spannend und es freut mich wahnsinnig, dass ich am meisten Punkte erhalten habe.

Konnten Sie trotz Coronakrise etwas feiern?

Ich und meine Ehefrau Elsbeth haben meine Schwägerin Susanne, die ja auch in der Sendung mitmachte, und ihren Ehemann Lukas zu einem kalten Plättli und einem feinen Tropfen eingeladen. Mit genügendem Abstand haben wir uns zugeprostet.

Gab es im Verlaufe der Woche und nach Ihrem Sieg viele Reaktionen?

Es war der Wahnsinn. Es hat bereits am Dienstag während der Sendung angefangen und sich über die Woche hinweg noch gesteigert. Ich habe nicht mehr gezählt, aber via Whatsapp oder E-Mail sind sicher weit über 200 Reaktionen eingegangen. Ganz viele Menschen haben sich mit mir gefreut. Ich denke, es war auch eine gute Werbung für Mosnang.

Als Siegprämie gab es 1000 Franken. Wissen Sie schon, was Sie damit machen?

Nein, bisher habe ich nur den Siegercheck erhalten, das Geld ist noch nicht überwiesen worden. Ich gehe davon aus, dass dies in den nächsten Tagen passieren wird. Was ich damit mache, weiss ich noch nicht. Irgendetwas Spezielles wird es aber sicher sein.

Was bleibt Ihnen von der Fernsehsendung in Erinnerung?

Es war eine Woche mit ganz vielen schönen Erlebnissen. Untereinander herrschte eine schöne Harmonie, auch mit der Fernsehcrew. Ich hätte es jedem von meinen Mitstreitern gegönnt, wenn er oder sie gewonnen hätte. Nach meiner anfänglichen Skepsis war es eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte.