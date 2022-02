Waldwirtschaft «Der Wald ist mein Chef»: Forstwart Albert Bucher kehrt dem Beruf, aber nicht dem Wald den Rücken Nach 24 Jahren in Diensten des Forstbetriebs Staatswald Mogelsberg orientiert sich Albert Bucher beruflich neu. Dem Wald bleibt der ehemalige Forstwart aber dennoch treu.

Albert Bucher, der ehemalige Forstwart des Forstbetriebs Staatswald Mogelsberg, begibt sich beruflich auf neue Pfade. Bild: Urs M. Hemm

«Für mich war immer der Wald mein Arbeitgeber. Nicht eine Person oder Organisation, sondern die Natur», sagt Albert Bucher. Bereits sein Vater habe ihm beigebracht, auf die Natur zu hören. Denn sie zeige einem, was sie braucht und wie man ihr nötigenfalls helfen könne. «Leider ist diese Einstellung gegenüber dem Wald, eine Einstellung, die in den Anfängen meiner Zeit als Forstwart jedem Waldarbeiter eigen war, in den vergangenen Jahren verloren gegangen», sagt der 40-Jährige.

Heute sei der Wald mehr zu einem Spielplatz für jedermann geworden und der Forstwart sei mehr damit beschäftigt, Wege für Freizeitsportler herzurichten, denn sich um den Wald zu kümmern. Weil er sich mit dieser Rolle nicht mehr identifizieren könne, habe er beschlossen, sich beruflich neu zu orientieren. «Das bedeutet jedoch nicht, dass ich dem Wald den Rücken kehre. Bäume werden immer einen grossen Teil meines Lebens ausmachen», sagt Albert Bucher.

Beruf hat an Glanz verloren

«Die Natur ist unberechenbar, man weiss nie, was sie für einen bereithält.» Diese Faszination für die Natur und insbesondere für den Wald hat Albert Bucher schon in jungen Jahren gepackt, sodass sein Entscheid, eine Lehre als Forstwart zu absolvieren, auf der Hand lag. Es sei nie die Waldwirtschaft gewesen, die ihn an diesem Job gereizt habe. Albert Bucher sagt:

«Mich hat stets das Unerwartete angetrieben. Darum war ich jeden Morgen gespannt darauf, was die Natur für mich bereithält.»

Viel gelernt habe er von seinem ehemaligen Vorgesetzten Willi Roth. «Er hatte schon immer verstanden, dass es im Wald mehr gibt als nur der wirtschaftliche Aspekt. Er lehrte mich, Teiche anzulegen, um die Flora und Fauna zu unterstützen», sagt Albert Bucher. Roth habe ihm beigebracht, dass es unwichtig sei, was man gerne bei solchen Teichen pflanzen möchte. Wichtig sei zu erkennen, welche Pflanzen sich an genau diesem Standort wohlfühlten. Dann kämen auch die Insekten und Vögel von allein. Damals sei der Berufsstand des Forstwarts noch ein Beruf gewesen, auf den man stolz war. «Heute jedoch hat er seinen Glanz verloren.»

Es sei noch nicht lange her, dass die Arbeit des Waldarbeiters hochgeschätzt worden sei. «Heute werden wir eher als Störfaktor betrachtet, wenn wir wegen Holzarbeiten einmal einen Waldweg sperren müssen.» Erschwerend komme hinzu, dass der verantwortliche Förster vermehrt im Büro anzutreffen sei, aber kaum mehr bei seinen Leuten im Wald. Auch im Ausbildungsbereich habe sich vieles verändert. «Ein Waldbesitzer kann heute einen zehntägigen Kurs besuchen und ist dadurch berechtigt, die Arbeiten auszuführen, für welche wir eine dreijährige Ausbildung absolvieren mussten. Dadurch wird der Beruf des Forstwarts automatisch abgewertet», sagt Albert Bucher.

Verantwortung wird unterschätzt

Grosse Veränderungen erlebte der Wald auch in Bezug auf dessen Nutzer. «Der Wald wird nicht mehr als Ort der Ruhe wahrgenommen. Oft treffen wir Menschen, die mit dem Handy in der Hand durch den Wald laufen und von der Schönheit ihrer Umgebung gar keine Notiz nehmen», sagt Albert Bucher. Nicht verstehen könne er vor allem diejenigen, die während eines Waldbesuchs Musik hören.

«So verpassen sie aber das Rauschen in den Blättern und das Singen der Vögel.»

Zudem würden sie keine Warnrufe wahrnehmen, wenn Forstarbeiten im Gange sind. «Unsere Verantwortung wird oft unterschätzt. Einerseits muss ich meine Arbeiten ausführen. Andererseits trage ich als Forstwart-Vorarbeiter die Verantwortung für meine Mitarbeitenden, die Lehrlinge und für Waldbesucher», sagt Albert Bucher. Eine Verantwortung, die schwer wiege. Denn es sei leider so, dass Unfälle im Wald oft schlimme Verletzungen, wenn nicht gar den Tod einer Person verursachen könnten.

«Der Wald gibt mir Energie»

Die Ausbildung von Lernenden sei ihm sehr am Herzen gelegen.

«Ich fand es immer spannend zu sehen, wie ein 15-jähriger Jugendlicher bis zum Ende der Lehre zum Erwachsenen heranwächst.»

Im Zuge der Ausbildung habe ihm die Leitung von Baukursen besonders gefallen, in denen es hauptsächlich um die Erstellung von natürlichen Hangsicherungen ging. «Die Idee dahinter ist, dass in den 20 bis 30 Jahren, in denen das Holz verrottet, natürliche Vegetation die Stützfunktion des Holzes übernehmen kann», erläutert Albert Bucher.

Auch wenn er nicht mehr für den Forst arbeite, möchte er dennoch weiterhin solche Kurse geben. Dies in Ergänzung zu seiner neuen Stelle als Hauswart im Oberstufenzentrum Necker, wo er sich um die Grünanlagen kümmert. Zudem bietet er Forstarbeiten für Private an. «Ich brauche die Arbeit im Wald. Denn der Wald ist für mich ein Ort der Ruhe. Zudem gibt er mir die Energie und die Kraft, die ich täglich brauche», sagt Albert Bucher.