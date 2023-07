Waldregion Vermitteln, aufklären und beraten: Der Mosnanger Revierförster Robert Kühne möchte Wald und Menschen näher zusammenbringen Anfang Juli hat Robert Kühne die Stelle des Försters des Reviers Mosnang angetreten. Neben der Pflege des Waldes sieht er sich als Berater der Waldbesitzer und als Vermittler und Aufklärer in Konflikten der verschiedenen Waldnutzer.

Robert Kühne, seit Juli Förster des Reviers Mosnang. Bild: Urs M. Hemm

Sein Vater sei ein richtiger Naturmensch gewesen. «Mit ihm war ich oft im Wald bei Rieden Pilze suchen», sagt Robert Kühne. Eine enge Beziehung zum Wald pflegten auch sein Grossvater und zwei seiner Onkel, die nebst anderem mit ihren Pferden im Wald als Holzrücker tätig waren.

Vermutlich deshalb sei auch er naturverbunden und ein Bewegungstyp, der oft und gerne draussen unterwegs sei. «Sehe ich mir die Geschichte meiner Vorfahren an, war der Beruf des Forstwarts und Försters für mich irgendwie vorherbestimmt», sagt der neue Revierförster des Forstreviers Mosnang.

Bisherige Stationen von Robert Kühne waren Egg im Forstrevier Pfannenstiel, Rieden und Hinwil. Als Förster schliesslich arbeitete er in Zurzach, Uster und Gommiswald. «Das Toggenburg kenne ich hauptsächlich durchs Skifahren und Wandern», sagt Robert Kühne. Doch jetzt freue er sich, auch andere Seiten des Toggenburgs, insbesondere seines Gebiets Mosnang, kennenzulernen.

Das Beste für Wald und Mensch

Seine Liebe zum Wald habe sich seit der Ausbildung Ende der 80er-Jahre nicht verändert. Dennoch sehe er heute den Wald beruflich bedingt mit anderen Augen. «Wenn ich an den Waldbau denke, hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ein Wandel stattgefunden », sagt der 60-Jährige.

1300 Hektaren Wald Das Forstrevier Mosnang ist Teil der Waldregion 5 Toggenburg und umfasst die Waldungen von Mosnang, Dreien und Mühlrüti. Die 1300 Hektaren Waldfläche sind auf rund 700 Parzellen verteilt. Diese sind im Besitz von knapp 380 Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern. Gut 95 Prozent der Parzellen sind Privatwaldeigentum. (uh)

Früher habe er vor allem die klassischen Nadelholzbestände gekannt. Heute gingen die Bestrebungen ganz klar in Richtung Mischwald, eine Entwicklung, die noch durch den Klimawandel zusätzlich verstärkt werde. «Aktuell stellen wir Förster uns täglich die gleichen Fragen. Nämlich was an einem bestimmten Standort mit immer weniger Wasser am besten gedeiht und auch noch in 80 oder 100 Jahren Bestand haben wird.»

Ihre Arbeit sei ein Generationenprojekt. «Wir haben die Wälder unserer Vorgänger übernommen und unsere Nachfolger müssen mit dem zurechtkommen, was wir ihnen hinterlassen», sagt er. Aber auch wenn man die Früchte seiner Arbeit nicht selbst ernten könne, versuche jede Generation nach aktuellem Wissensstand das Beste für den Wald und damit für die Menschen zu machen.

Babyboomer hinterlassen Lücke

Dass die Stelle des Revierförsters von Mosnang während acht Monaten nicht besetzt werden konnte, führt Robert Kühne unter anderem darauf zurück, dass zwar noch genügend Junge die Ausbildung zum Forstwart beginnen, immer mehr aber abspringen oder nach ihrem Abschluss in andere verwandte Berufe, beispielsweise auf dem Bau, wechseln.

Als weiteren möglichen Grund führt Kühne an, dass viele Förster seiner Generation, der Babyboomer-Generation, bereits in Pension sind oder kurz davor stehen. «Das hinterlässt natürlich eine grosse Lücke, vor allem wenn von unten her der Nachwuchs fehlt.»

Robert Kühne habe neben der Schönheit der Gegend auch die enge Zusammenarbeit mit den zahlreichen Privatwaldbesitzern an der Stelle gereizt. «Mir gefällt der Umgang mit Menschen und sich immer auf neue Situationen einstellen zu müssen.»

Ihm sei es vor allem wichtig, bei allfälligen Konfliktsituationen gemeinsam mit den Waldbesitzern eine für alle stimmige Lösung zu finden. «Das geht nur im direkten Gespräch und indem man einander vertraut», sagt Kühne. Grundsätzlich könne er beraten, Holzschläge anzeichnen und bewilligen. Die Verantwortung für sein Eigentum liegt aber letztendlich beim Waldbesitzer.

Reger Austausch mit Vorgängern

Um jedoch besser beraten zu können, muss Robert Kühne zuerst «seinen» Wald richtig kennen. Bisher sei er mit dem Projektförster der Waldregion 5, Niklaus Fankhauser, der auch während der achtmonatigen Vakanz das Forstrevier betreut hatte, auf Erkundungstour im Gebiet gewesen. «Dadurch hatte ich Kontakt mit einigen Waldbesitzern und konnte mit dem einen oder anderen bereits Termine vereinbaren», sagt Robert Kühne.

Zudem habe er sich mit seinem Vorgänger Hanspeter Sieber getroffen, der ihm viel über das Forstrevier und seine Eigenheiten erzählen konnte. Dabei sei es vor allem auch um die Weiterführung laufender Projekte gegangen, wie beispielsweise die Aufwertungsprojekte der Schweizer Stiftung für Vogelschutzgebiete oder die beiden Naturschutzprojekte Rachlis und Alp Ergeten.

Ansonsten sei er zu Fuss unterwegs oder er nehme auch einfach gerne einmal sein Auto und eine Karte und lerne so die kürzesten oder schnellsten Verbindungswege des Forstreviers Mosnang kennen.

Zusammenhänge werden ausgeblendet

Zwischen den verschiedenen Funktionen des Waldes wie Lebensraum für Pflanzen und Tiere, wirtschaftlicher Nutzung oder Freizeitnutzung sieht Robert Kühne grundsätzlich keine Konflikte. «Ein Problem ist jedoch die oft sehr eingeschränkte Sichtweise der einzelnen Anspruchsgruppen. Da gilt es zu vermitteln und aufzuklären», sagt er.

Denn oft würden die grösseren Zusammenhänge ausgeblendet. «Viele Waldnutzer sind sich der Folgen ihres Handelns gar nicht bewusst. Seien es der Biker, der Ruhezonen von Tieren stört, oder die Artenschützer, die mit dem Schutz einer Art zahlreiche andere gefährden.»

Als aktuelles Beispiel nennt er den Schutz des Rotmilans, der aber durch seine hohe Anzahl und Dominanz den Bussard in den Wald abdrängt. Dieser wiederum verdrängt dort den Sperber, und so werde ein ganze Kettenreaktion ausgelöst, die zwar die eine Art schütze, andere Arten aber gefährde.

Für die Zukunft erhofft sich Robert Kühne, dass die Ressourcen des Waldes vermehrt nachhaltig genutzt werden und so ein natürlicher Kreislauf entsteht. «Der Wald an sich ist zwar ein stabiles System, aber wir müssen ihn jetzt unterstützen, damit er für die Zukunft gewappnet ist.»