Wald Erst Kantonsrat und Bauern-Chef, nun übernimmt Andreas Widmer aus Mühlrüti das Präsidium von Wald St.Gallen & Liechtenstein Der ehemalige Fraktionspräsident im Kantonsrat wird im Jubiläumsjahr des Waldeigentümer-Vereins dessen Präsident. Er tritt damit zum zweiten Mal in die Fussstapfen des verstorbenen Nationalrats Thomas Ammann.

Andreas Widmer wurde von den Mitgliedern von Wald St.Gallen & Liechtenstein zum neuen Präsidenten gewählt. Bild: PD

Um den zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden, braucht der Wald eine starke Stimme, schreibt der Verein Wald St.Gallen & Liechtenstein in einer aktuellen Medienmitteilung. Mit Andreas Widmer aus Mühlrüti in der Gemeinde Mosnang übernehme nun eine hervorragend vernetzte Persönlichkeit das Präsidium.

Andreas Widmer ist ehemaliger Geschäftsführer des kantonalen Bauernverbandes, langjähriger Kantonsrat und Fraktionspräsident. Er hat einen engen Bezug zum Wald, wie er sagt. «Als gelernter Landwirt war ich selbst in der Land- und Forstwirtschaft tätig.» Zudem habe er sich über all die Jahre in der Politik für einen gesunden Wald stark gemacht.

Tritt Amt per sofort an

Die breite und langjährige Erfahrung sowie sein Elan, an vorderster Front an Lösungen mitzuarbeiten, zeichnen den neuen Präsidenten des Waldeigentümer-Vereins aus, wie die Medienmitteilung weiter festhält. Die präsidialen Aufgaben übernimmt Andreas Widmer per sofort von Vizepräsident Roger Büsser aus Schänis. Büsser führte den Verband nach dem Ableben des Präsidenten Thomas Ammann interimistisch.

Andreas Widmer tritt nun bereits zum zweiten Mal in die Fussstapfen von Thomas Ammann: Nach dessen Wahl in den Nationalrat übernahm Andreas Widmer 2016 von ihm das Präsidium der damaligen CVP-GLP-Fraktion im Kantonsrat.

Viele Aktivitäten im Jubiläumsjahr

Auf Andreas Widmer wartet ein intensiver Einstieg. Wald St.Gallen & Liechtenstein feiert nämlich dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Geplant sind verschiedene Aktivitäten wie beispielsweise eine Sonderschau an der Olma, Baumpflanzaktionen sowie die erstmalige Vergabe des Waldpreises. In seiner Funktion als Präsident von Wald St.Gallen & Liechtenstein wird Widmer auch das Verwaltungsratspräsidium der Holzmarkt Ostschweiz AG übernehmen. (pd)