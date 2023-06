Wakkerstädtli Zur Wiederbelebung von Lichtensteig: 18 Pioniere und Pionierinnen haben sich im Städtli eingenistet Seit zwei Monaten schon wohnen 18 Pioniere und Pionierinnen aus der ganzen Welt in Lichtensteig. Ihr Ziel ist es, diverse Projekte zu entwickeln und realisieren um so Lichtensteig zu mehr Bekanntheit zu verhelfen.

Diese 18 Pioniere und Pionierinnen sind für 6 Monate nach Lichtensteig gezogen. Bild: PD

Lichtensteig entwickelt sich, das ist für kaum jemanden mehr neu. So kam es auch nicht überraschend, als das deutsche Format «Summer of Pioneers» mit dem Wakkerstädtli das erste Mal in die Schweiz ankam.

Mit dem Projekt reisten 18 Pioniere und Pionierinnen aus Grossstädten aus der Schweiz, Deutschland, Italien und sogar Indien nach Lichtensteig, wo sie 6 Monate lang leben und sich im Gegenzug ehrenamtlich im Wakkerstädtli beteiligen.

Mit vielen diversen Ideen und Projekten sollen sie so die Ortschaft kennenlernen, sichtbar machen und am Ende vielleicht sogar sesshaft werden.

Pioniere von überall her

Der Organisator Pascal Hüppi ist schon weit herumgekommen. Bild: PD

Seit zwei Monaten wohnt die bunt durchmischte Truppe jetzt schon in Lichtensteig. Dazu gehört auch Pascal Hüppi. Ursprünglich kommt der 30-Jährige aus Gommiswald, doch zog ihn das Leben erst nach Luzern, London und dann nach Berlin.

Nun hat es ihn nach Lichtensteig verschlagen. Als Organisator und Ansprechperson fungiert er als Schnittstelle zwischen den drei Säulen des Projekts. Den Pionieren und Pionierinnen, der Initiantin Stiftung «zukunft.bahnhof» und «Neulandia», den Veranstaltern des Projekts.

Simone Gantner kommt ursprünglich aus dem Toggenburg. Bild: PD

Eine andere Pionierin ist Simone Gantner. Aufgewachsen ist sie in Lütisburg. Nachdem sie nach Trogen in Appenzell Ausserrhoden zog, fehlte ihr die Thur und die Umgebung. Deshalb kam auch sie nach Lichtensteig.

Gantner ist Naturcoach und Ritualgestalterin. Mit ihrem eigenen Unternehmen «natur&ritual» hilft sie suchenden Personen ihrem Leben Sinn, Tiefe und Ausrichtung zu geben. Dies will sie auch in Lichtensteig anbieten. «Im Moment stecken wir in den Vorbereitungen fürs Zukunftsfestival, wo ich den Tempel kuratieren werde», schreibt sie auf Instagram.

Lichtensteig wird wiederbelebt

Das Zukunftsfestival am 30. Juni soll den Auftakt zum Lichtensteiger Wakkerfest bilden. Es solle nicht nur ein Festival zum Konsumieren werden, sondern eines, das zum mitdenken und mitmachen anregt, so Hüppi.

Neben den diversen noch nicht veröffentlichten Veranstaltungen, die auf den Strassen von Lichtensteig stattfinden, wird es vier Räume geben. Die Namen lauten Umwelt, Marktplatz der Ideen, Playa und Tempel. In diesen Räumen wird diskutiert, erlebt, wahrgenommen und mitgemacht.

«Es ist faszinierend, wie viel die Pioniere und Pionierinnen innerhalb von zwei Monaten in Lichtensteig schon bewirkt haben», sagt Stadtpräsident Mathias Müller. «Ich begrüsse die verschiedenen Projekte und Ideen sehr und hoffe, das Lichtensteig so auch vollends wiederbelebt wird.»

Auch Hüppi sieht das so. «Wir wollen Lichtensteig wieder mehr zum strahlen bringen und der Welt zeigen, wie viel Potenzial das Toggenburg hat.» Das Endziel sei, dass die Welt aufhört, das kleine Städtli im Herzen des Toggenburgs mit dem Nachbarland Lichtenstein zu verwechseln.