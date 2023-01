Mathias Müller wohnt mit seiner Familie in einer umgenutzten Bäckerei in Lichtensteig. Er gewährt einen intimen Einblick in seine vier Wände. Video: Sarah Wagner

Wakker-Preis 2023 Der wichtigste Schweizer Heimatschutz-Preis geht ins Toggenburg, aber nicht wegen einer gepflegten Altstadt oder hübschen Bauernhäusern Seit 1972 vergibt der Schweizer Heimatschutz jährlich den begehrten Wakker-Preis. Mit Lichtensteig wird das erste Mal seit 30 Jahren eine St.Galler Gemeinde ausgezeichnet.

Von links: Stefan Kunz, Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz, Mathias Müller, Stadtpräsident Lichtensteig und Kantonsrat (Die Mitte) und Brigitte Moser, Präsidentin der Wakker-Preis-Kommission. Bild: Andrea Tina Stalder

Im Jahr 1984 ging der Wakker-Preis an Wil, 1992 an die Stadt St.Gallen. Nun, nach 30 Jahren Pause, kehrt der renommierte Preis des Schweizer Heimatschutzes in den Kanton zurück – und damit steht die kleine Stadt Lichtensteig im grossen Scheinwerferlicht. «Das ist die höchste Auszeichnung unseres Landes», freute sich Sektionspräsident Jakob Ruckstuhl vom Heimatschutz St.Gallen/Appenzell Innerrhoden vergangenen Dienstag, als die diesjährige Preisträgerin bekanntgegeben wurde.

Der Findungsprozess für die Gewinnergemeinde habe sich über ein volles Jahr erstreckt, erklärte Brigitte Moser als Kommissionspräsidentin des Wakker-Preises. Die Jury prüfe eine Vielzahl von Gemeinden, das Teilnehmerfeld werde dann nach und nach verkleinert. Am Ende seien noch eine Handvoll Gemeinden übrig geblieben, welche die Jury persönlich besuchte, sagt Brigitte Moser. Und Lichtensteig überzeugte nicht nur auf dem Papier, sondern auch vor Ort.

Mit Umnutzungen gegen den Leerstand

Vom Heimatschutz würde man erwarten, dass der Erhalt eines möglichst «schönen» Ortsbildes den zentralen Punkt in der Entscheidungsfindung darstellt. Dabei war der Zustand der Lichtensteiger Altstadt nur einer von vier Faktoren. Entscheidender für die Jury: Wie die Gemeindeverwaltung, das Gewerbe und die Bevölkerung auf Probleme wie den zunehmenden Leerstand durch Abwanderung von Industrie und Gewerbe reagiert. Und was die Gemeinde tut, um den Ort stärker zu beleben.

Umnutzungen stehen im Fokus des Juryentscheids. So wird etwa die ehemalige Fein-Elast-Fabrik zukünftig auch ein Jugendtheater beheimaten. Bild: Andrea Tina Stalder

Ob «Macherzentrum» oder «Stadtufer», Verkaufsladen im ehemaligen Feuerwehrdepot oder der Umzug der Stadtverwaltung ins leerstehende Bankgebäude und das so ermöglichte Projekt «Rathaus für Kultur»: Die Art und Weise, wie die Gemeinde mit den Herausforderungen des Strukturwandels und der Bevölkerungsentwicklung umgeht, wusste bei der Jury zu gefallen.

Beständigkeit der Projekte zentral

Von über 30 Umnutzungen und neuen Konzepten in den letzten Jahren sprach dann auch Stadtpräsident Mathias Müller. Er sei stolz darauf, dass die Projekte einfach laufen, eigenständig sind und unabhängig bleiben. «So ist die Zukunft dieser Projekte gesichert», sagte Müller. Denn sie hingen nicht von einer Einzelperson oder einzelnen Funktion wie etwa seiner als Stadtpräsident ab.

Stadtpräsident Mathias Müller in seinem restaurierten Haus in Lichtensteig. Andrea Tina Stalder

Die Stadtverwaltung nehme dabei zwar eine koordinierende und vernetzende Funktion ein, aber schlussendlich liege es an den Menschen, die in einer Gemeinde leben, wie sich diese entwickle. Lichtensteig habe schon immer innovative und engagierte Bürgerinnen und Bürger beheimatet, sagte Mathias Müller. «In der Gesellschaft gab es immer Menschen, die Sachen angerissen haben.»

Lichtensteig als Vorbild für ein mutigeres Toggenburg?

Könnte das Modell Lichtensteig also auch auf andere Gemeinden in der Region angewendet werden? Immerhin fielen auch während der Bekanntgabe der Wakker-Preis-Gewinnerin immer wieder die Worte «strukturschwache Region», während Lichtensteig den Turnaround geschafft haben könnte. Denn 2022 wuchs die Bevölkerung erstmals seit vielen Jahren wieder an, was man von anderen Gemeinden im Toggenburg nicht sagen kann. Mathias Müller meinte:

«Ganz grundsätzlich glaube ich, dass das Potenzial im Toggenburg bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist.»

Selbstverständlich könne man die Projekte aus Lichtensteig nicht eins zu eins kopieren, sondern müsse sich auf Ansätze fokussieren, in denen Gemeinden bereits selbst stark sind. Um den Rückstand im Vergleich mit anderen Regionen wieder aufholen zu können, müsse das Toggenburg mutiger werden und diese Dinge auch tatsächlich anpacken, umsetzen und so die Zukunft aktiv gestalten.

Die Toggenburger Dogge vor dem Rathaus für Kultur in Lichtensteig. Bild: Andrea Tina Stalder

Der Kanton könne dabei nicht federführend sein, sagt Müller, der selbst für Die Mitte im Kantonsrat sitzt: «Wir, die Menschen, die hier leben, haben es am Schluss selber in der Hand.» Und das möchte die Gemeinde bereits dieses Jahr mit einem nächsten Projekt tun: Mit dem Konzept «Mini-Manufakturstadt» will das Städtli zum Marktplatz von Kulinarik und Handwerk werden. Man darf darauf gespannt sein, nicht nur als Lichtensteigerin oder Lichtensteiger.