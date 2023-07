Interview Lichtensteigs Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft: Nach dem Gewinn des Wakker-Preises gilt es, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen Auch nach dem Gewinn des Wakker-Preises gönnt sich Stadtpräsident Mathias Müller keine Verschnaufpause. Zum einen sollen sich bereits bestehende Projekte jetzt festigen und weiterentwickeln. Zum anderen warten bereits neue Vorhaben auf ihre Umsetzung.

«Die Urkunde wird im Stadthaus für die ganze Bevölkerung zugänglich sein», sagt Stadtpräsident Mathias Müller. Bild: PD

Am Samstag wurde Lichtensteig offiziell mit dem Wakker-Preis geehrt. Wo werden Sie die Urkunde aufhängen, in Müllers Küche?

Ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Da aber in erster Linie die Bevölkerung die Auszeichnung bekommen hat, hängen wir die Urkunde wahrscheinlich im Stadthaus auf, wo sie öffentlich zugänglich und für alle sichtbar ist. In Müllers Küche wird die Auszeichnung also ganz sicher nicht hängen.

Das Städtli war während des Wochenendes voller Besucher, das Wakkerfest also scheinbar ein Erfolg. Reizt es da nicht, ein solches Stadtfest nun jährlich durchzuführen?

Bis jetzt zumindest ist eine zweite Durchführung eines solchen Stadtfestes nicht geplant, obwohl es viele Besuchende nach Lichtensteig zog. Wichtiger ist, mit unseren Projekten weiterzumachen, damit Gäste kontinuierlich wegen unserer intakten Infrastruktur und wegen eines abwechslungsreichen Angebots nach Lichtensteig kommen. Das Wakkerfest war sicherlich ein wichtiger, aber aufgrund der Preisverleihung auch ein einzigartiger Anlass.

Am Freitag vor dem Fest wurde erstmals das Zukunftsfestival durchgeführt. Wie war die Beteiligung?

Das Zukunftsfestival war eine Netzwerkveranstaltung, an der sich zwischen 80 und 100 Changemaker, also Macher, aus der ganzen Schweiz getroffen und unter anderem an verschiedenen Workshops ausgetauscht haben. Aus meiner Sicht war der Anlass ein erster spannender Prototyp, und das Festival soll meines Wissens auch wieder durchgeführt werden.

Dieses Festival wurde unter anderem organisiert, um neue Gestaltungsideen für Lichtensteig zu sammeln. Haben Sie bereits interessante Projektentwürfe gesehen?

Da ich persönlich nicht in der Organisation des Zukunftsfestivals involviert war, kann ich nicht viel dazu sagen. Ich denke aber, dass jetzt die Resultate der verschiedenen Workshops zuerst ausgewertet werden müssen, bevor konkrete Ideen bewertet und allenfalls weiterentwickelt und dann umgesetzt werden können.

In Ihrer Dankesrede nach der Preisübergabe nannten Sie scherzhaft als Ziel, den Wakker-Preis ein zweites Mal nach Lichtensteig holen zu wollen. Welche Ziel verfolgen Sie mit dem Städtli wirklich noch?

Zuerst geht es darum, die bestehenden Projekte weiterzuentwickeln und zu festigen. Die Potenziale beispielsweise des Rathauses für Kultur, des Stadtufers, der Mini-Manufakturen oder 24/7-Konzepts sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Dann stehen Themen wie die Umnutzung der Klubschule oder des Oberstufen-Schulhauses an. Zudem gilt es innerhalb der Altstadt noch Umbau- und Sanierungsmassnahmen an bestehenden Gebäuden umzusetzen.