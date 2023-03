Wahlsonntag Geheime Kandidaten, Kampfwahlen und Energie-Referenden: Das steht am Wahlsonntag im Toggenburg an Diesen Wahlsonntag stehen im Toggenburg einige heisse Wahlen und Abstimmungen auf dem Programm. Und bei den Ständeratswahlen ist mit Esther Friedli eine Toggenburgerin die Favoritin.

Die Mitte will eine geheime Person ins Rennen um die Nachfolge von Karl Brändle, Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil, schicken. Bild: PD

Die Mitte Bütschwil-Ganterschwil liess kürzlich eine Bombe platzen: Sie forderte Bürgerinnen und Bürger auf, am kommenden Sonntag dafür zu sorgen, dass keiner der beiden Kandidaten zur Nachfolge von Gemeindepräsident Karl Brändle das absolute Mehr erreicht. Und zwar, indem man einen beliebigen Namen eines wählbaren Bürgers auf den Zettel schreibt.

Nebst den zwei auswärtigen Kandidaten Boris Schedler (FDP) und Hans Städler (SVP) habe die Mitte, Karl Brändles eigene Partei, nämlich eine eigene dritte Person im Köcher. Einen Namen wollte die Ortspartei vor dem Wahlsonntag aber partout nicht preisgeben.

Mirco Leuzinger von Die Mitte sagt: «Es war uns wichtig, dass wir jemanden finden, der die Gemeinde vorwärtsbringt und dazu den richtigen Rucksack mitbringt.»

In der Gemeinde Kirchberg sollen Projekte von erneuerbaren Energien gefördert werden. Hier eine Photovoltaikanlage im Dorfteil Wolfikon. Bild: Beat Lanzendorfer

In Kirchberg und Ebnat-Kappel wird über zwei Referenden im Zusammenhang mit Energieförderprogrammen abgestimmt.

Kirchberg möchte in den kommenden drei Jahren je 175’000 Franken an Fördergeldern in erneuerbare Energien investieren. Dagegen ergriff eine Gruppe das Referendum: Sie fordert, dass die Gemeinde rückwirkend für zwölf Jahre Förderbeiträge nachzahlt. Viele umweltschonende Massnahmen wie Photovoltaik seien im Förderprogramm nicht beinhaltet. Gemeinderat Michael Sutter sagt aber: «Wenn das Reglement an der Urne abgelehnt wird, gibt es vorerst kein Energieförderprogramm.»

In Ebnat-Kappel hat die örtliche SVP das Referendum gegen die geplanten Abgaben für die Nutzung von öffentlichem Grund für Strom- und Gasleitung ergriffen. Den Mehrpreis hat der Endnutzer zu zahlen, Strom und Gas würden teurer werden. «Unsozial und unfair», findet die SVP Ebnat-Kappel.

Im März kommt es im Stadthaus Lichtensteig zur Kampfwahl um den frei werdenden Gemeinderatssitz. Bild: Belinda Schmid

In Wattwil stellen sich drei Kandidaten der Wahl um den freigewordenen zweiten Sitz der SP im Gemeinderat. Sowohl die SVP als auch Die Mitte Wattwil sind scharf auf den Posten: Nicklaus Tschumper (SVP) und Olivia Herr (Die Mitte) treten gegen den parteilosen, ehemaligen Feuerwehrkommandanten Heiri Rhyner an.

Auch in Lichtensteig steht eine Kampfwahl an. Der Gemeinderatssitz von Andreas Nef (SVP) wird unter drei Kandidaten ausgeknobelt: Einerseits tritt der Pöstler und Feuerwehrmann Reto Bühler (parteilos) zur Wahl an. Dann stellt sich der ebenfalls parteilose BWL-Absolvent Nicolas Britt. Marcel Hedinger von der SVP Lichtensteig vollendet das Kampfwahl-Trio.

Die Ständeratskandidatinnen (von links): Franziska Ryser, Barbara Gysi, Susanne Vincenz-Stauffacher, Esther Friedli. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Zu guter Letzt steht am Sonntag die Wahl für den St.Galler Ständeratssitz an, mit Toggenburger Beteiligung. Die SVP-Nationalrätin Esther Friedli aus Ebnat-Kappel tritt gegen Franziska Ryser (Grüne), Barbara Gysi (SP) und Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) an.

Da alle Kandidatinnen im Nationalrat dementsprechend bekannt sind, wird nicht erwartet, dass eine Kandidatin im ersten Wahlgang das absolute Mehr erreicht. Laut einer repräsentativen Umfrage des St.Galler Tagblatts liegt Esther Friedli jedoch klar in Führung: 41,9 Prozent der Teilnehmenden würden ihr die Stimme geben.