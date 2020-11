Wahlkreis Wil zurück an der unrühmlichen Spitze – 1000. Fall im Toggenburg: Aktuelle Coronazahlen aus der Region Über weite Strecken des Oktobers wies das Toggenburg im Vergleich zur Bevölkerung die meisten Coronafälle auf. Nun entspannt sich die Lage im Toggenburg. Anders präsentiert sich die Lage im Wahlkreis Wil.

Der Schutz vor Corona funktioniert im Wahlkreis Toggenburg derzeit besser als im Wahlkreis Wil. Bild: Andrea Stalder

Am Freitagmorgen vermeldete der Kanton St.Gallen für den Wahlkreis Toggenburg zum ersten Mal über 1000 positive Coronatests. Von den bisher 1017 Fällen wurden 465 in den letzten 14 Tagen erfasst.

In der auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner hochgerechneten Vergleichsansicht der St.Galler Wahlkreise verzeichnete das Toggenburg über weite Strecken des Oktobers die meisten Fälle. Doch in den ersten Novembertagen verbesserte sich die Lage im Thur- und Neckertal im Vergleich zu den anderen Wahlkreisen. Aktuell liegt das Toggenburg auf Platz 5.

14-Tage-Inzidenz im Wahlkreis Toggenburg Aktualisierung: 6.11.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Wahlkreis St.Gallen Wahlkreis Rorschach Wahlkreis Rheintal Wahlkreis Werdenberg Wahlkreis Sarganserland Wahlkreis See-Gaster Wahlkreis Toggenburg Wahlkreis Wil 01.10.2020 02.10.2020 03.10.2020 04.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 10.10.2020 11.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 17.10.2020 18.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 01.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 0 200 400 600 800 1000 1200

Im Wahlkreis Wil schien sich die Lage in den letzten Tagen etwas zu stabilisieren. Doch sinkende Zahlen wie in anderen Wahlkreisen sind hier nicht zu beobachten. In der Konsequenz führt das dazu, dass der Wahlkreis Wil neu die Spitzenposition einnimmt. Mit den bis und mit Donnerstag registrierten Testresultaten zeigt sich gar, dass der Wahlkreis schon am Mittwoch die Führung übernommen hatte.

Von den bisher insgesamt 1545 positiven Tests wurden 854 in den letzten 14 Tagen verzeichnet.

14-Tage-Inzidenz im Wahlkreis Wil Aktualisierung: 6.11.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Wahlkreis St.Gallen Wahlkreis Rorschach Wahlkreis Rheintal Wahlkreis Werdenberg Wahlkreis Sarganserland Wahlkreis See-Gaster Wahlkreis Toggenburg Wahlkreis Wil 01.10.2020 02.10.2020 03.10.2020 04.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 10.10.2020 11.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 17.10.2020 18.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 01.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 0 200 400 600 800 1000 1200

Aktualisierung: 6.11.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Im 7-Tage-Schnitt Pro Tag Okt. 2020 Nov. 2020 0 20 40 60 80

Aktualisierung: 6.11.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Im 7-Tage-Schnitt Pro Tag Okt. 2020 Nov. 2020 0 20 40 60 80 100 120

Bei der Betrachtung auf dieser Seite wird auf das Testdatum abgestellt. Ein positiver Test, der am 30. Oktober gemacht wurde, wird zu den positiven Fällen von ebendiesem 30. Oktober gezählt, auch wenn die Meldung erst am 2. November erfolgt sein sollte. Weil solche Nachmeldungen für an früheren Tagen erfolgte Tests möglich sind, kann sich der Wert für vergangene Tage im Nachhinein erhöhen. Die aktuellsten Zahlen umfassen jeweils alle bis und mit Mitternacht des Vortags gemeldeten Fälle. Bei der Interpretation ist insbesondere der letzte Tag in der Betrachtung mit Vorsicht zu geniessen.