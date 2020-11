Wahlkreis Wil gibt unrühmliche Spitzenposition ab +++ Toggenburg weiter auf Kurs: Aktuelle Coronazahlen aus der Region Bis zum 2. November wies das Toggenburg relativ zur Bevölkerung am meisten Coronafälle auf. Die Situation verbesserte sich seither laufend, mittlerweile steht das Thur- und Neckertal am zweitbesten da. Die Spitzenposition hatte in der letzten Zeit meist der Wahlkreis wil inne. Doch nun könnte sich das ändern.

Die Anzahl positiver Coronatests sinkt in der Region. Bild: Bruno Kissling

Fast den ganzen Oktober war das Toggenburg im kantonsinternen Vergleich das Sorgenkind. Nirgends gab es in der Betrachtung eines 14-tägigen Zeitraums mehr Coronafälle pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Am 3. November gab der Wahlkreis diese unrühmliche Spitzenposition ab. Die Situation verbesserte sich fortlaufend. Am Mittwoch schien das Thur- und Neckertal nun erstmals am wenigsten Fälle in dieser Betrachtung aufzuweisen. Doch Nachmeldungen veränderten das Bild. Der Wahlkreis Toggenburg bleibt weiterhin leicht hinter dem Wahlkreis Werdenberg zurück.

Hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in den letzten 14 Tagen im Toggenburg 657 positive Tests verzeichnet. Der Wahlkreis Werdenberg steht mit einem Wert von 643 nur wenig besser da. Nachmeldungen könnten die Reihenfolge natürlich auch hier noch verändern.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Thur- und Neckertal insgesamt 1339 Fälle registriert.

14-Tage-Inzidenz im Wahlkreis Toggenburg Aktualisierung: 20.11.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Wahlkreis St.Gallen Wahlkreis Rorschach Wahlkreis Rheintal Wahlkreis Werdenberg Wahlkreis Sarganserland Wahlkreis See-Gaster Wahlkreis Toggenburg Wahlkreis Wil 01.10.2020 02.10.2020 03.10.2020 04.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 10.10.2020 11.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 17.10.2020 18.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 01.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 07.11.2020 08.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 14.11.2020 15.11.2020 16.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 0 500 1000 1500

Als der Wahlkreis Toggenburg die unrühmliche Spitzenposition abgab, übernahm einen Tag später der Wahlkreis Wil diese Krone. Daran hat sich lange nichts geändert. Doch am Freitag vermeldeten die Zahlen des Kantons erstmals seit geraumer Zeit: Der Wahlkreis Wil liegt nicht mehr an der Spitze.

In der Zwei-Wochen-Betrachtung pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner verzeichnete der Wahlkreis noch 964 positive Tests. Der Wahlkreis Rheintal kommt auf 967. Die knappe Differenz zeigt: Nachmeldungen könnten auch hier das Bild noch verändern. Klar ist aber: Die Kurve zeigt auch in Wil nach unten. Noch am 6. November wurden in der erwähnten Betrachtungsweise 1220 positive Tests konstatiert.

Insgesamt wurden bisher 2330 positive Tests gemeldet.

14-Tage-Inzidenz im Wahlkreis Wil Aktualisierung: 20.11.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Wahlkreis St.Gallen Wahlkreis Rorschach Wahlkreis Rheintal Wahlkreis Werdenberg Wahlkreis Sarganserland Wahlkreis See-Gaster Wahlkreis Toggenburg Wahlkreis Wil 01.10.2020 02.10.2020 03.10.2020 04.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 10.10.2020 11.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 17.10.2020 18.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 01.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 07.11.2020 08.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 14.11.2020 15.11.2020 16.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 0 500 1000 1500

Aktualisierung: 20.11.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Im 7-Tage-Schnitt Pro Tag Okt. 2020 Nov. 2020 0 20 40 60 80

Aktualisierung: 20.11.2020 (Nachmeldungen sind möglich) Im 7-Tage-Schnitt Pro Tag Okt. 2020 Nov. 2020 0 20 40 60 80 100 120

Bei der Betrachtung auf dieser Seite wird auf das Testdatum abgestellt. Ein positiver Test, der am 30. Oktober gemacht wurde, wird zu den positiven Fällen von ebendiesem 30. Oktober gezählt, auch wenn die Meldung erst am 2. November erfolgt sein sollte. Weil solche Nachmeldungen für an früheren Tagen erfolgte Tests möglich sind, kann sich der Wert für vergangene Tage im Nachhinein erhöhen. Die aktuellsten Zahlen umfassen jeweils alle bis und mit Mitternacht des Vortags gemeldeten Fälle. Bei der Interpretation ist insbesondere der letzte Tag in der Betrachtung mit Vorsicht zu geniessen.