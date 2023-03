Wahlen Wattwils Ratsschreiber Roger Meier will Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil werden – Die Mitte portiert ihn als Kandidaten für den zweiten Wahlgang Am 30. April kommt es in Bütschwil-Ganterschwil zu einem zweiten Wahlgang ums Gemeindepräsidium. Ob die beiden bisherigen Kandidaten Hans Städler (SVP) und Boris Schedler (FDP) nochmals antreten, ist noch nicht bekannt. Jetzt ist dafür klar, wen die Mitte neu ins Spiel bringt.

Wattwils Ratsschreiber Roger Meier. Bild: Paolo Vaccariello

Die Bevölkerung von Bütschwil-Ganterschwil hat vergangenen Sonntag einen zweiten Wahlgang für die Nachfolge von Gemeindepräsident Karl Brändle erzwungen. Weder Hans Städler (SVP), noch Boris Schedler (FDP) erreichte das absolute Mehr.

Dieses Resultat hatte sich die Mitte Bütschwil-Ganterschwil gewünscht, die angekündigt hatte, für einen zweiten Wahlgang eine weitere Kandidatur zu präsentieren. Dabei suchte sie nach einem regional verankerten Kandidaten. «Die Vertreter der Mitte sind erleichtert, dass die Bevölkerung am 30. April 2023 nun in einem zweiten Wahlgang die Gelegenheit erhält, aus einem erweiterten Kandidatenkreis zu entscheiden», schreibt die Partei in einer Medienmitteilung. Sie portiert Roger Meier.

Meier ist seit vielen Jahren mit dem Toggenburg verbunden

Meier ist aktuell als Ratsschreiber in Wattwil tätig, verheiratet, 49 Jahre alt, Staatswissenschafter und war bereits in verschiedenen Funktionen sowohl kommunal, regional als auch kantonal politisch aktiv. Er kennt gemäss Medienmitteilung die Herausforderungen und Anliegen der Bevölkerung im Toggenburg bestens und war in seiner Funktion als Ratsschreiber aktiv an diversen Entwicklungsprojekten beteiligt. Hierzu zählen unter anderem die Bestrebungen zum Erhalt beziehungsweise der Nachfolgelösung des ehemaligen Regionalspitals Wattwil oder für den Campus Wattwil. Nebst der politischen Erfahrung verfüge Roger Meier über den erforderlichen Rucksack, den es zur Führung einer Verwaltung benötigt.

Roger Meier wird in der Medienmitteilung der Mitte wie folgt zitiert: «Ich bin seit vielen Jahren mit dem Toggenburg verbunden und möchte meine politischen Kompetenzen und Erfahrungen aus der Region zukünftig als Gemeindepräsident in der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil einbringen.»

Die Mitte Bütschwil-Ganterschwil wird die Nominierung am kommenden Samstag vornehmen. Die Parteimitglieder wurden dazu bereits eingeladen und haben dort die Möglichkeit, Roger Meier kennenzulernen. Zudem plant die Mitte weitere Events, an denen auch die breite Bevölkerung von Bütschwil-Ganterschwil die Möglichkeit erhält, sich von Roger Meier ein Bild zu machen. (pd)