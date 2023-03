Wahlen SVP Toggenburg nominiert zwei Kandidaten für Nationalratswahlen Esther Friedli wird von der SVP Toggenburg für die Nationalratswahlen im Oktober nominiert. Ebenfalls nominiert ist Christian Vogel aus Bütschwil-Ganterschwil.

Nationalrätin und Ständeratskandidatin Esther Friedli und Christian Vogel. Bild: PD

Die SVP Toggenburg hat Esther Friedli aus Ebnat-Kappel und Christian Vogel aus Bütschwil-Ganterschwil für den Nationalrat nominiert, heisst es in einer Mitteilung. Die SVP Toggenburg freue sich, mit diesen beiden Persönlichkeiten überzeugende Kandidaturen für die SVP-Liste zur Verfügung zu stellen.

Esther Friedli ist seit 2019 Nationalrätin und führt als Gastronomin das Haus der Freiheit oberhalb von Ebnat-Kappel. Christian Vogel ist 27 Jahre alt und arbeitet als Jurist in einer Anwaltskanzlei in der Region Wil. Beide Kandidaten engagieren sich aktiv in der Partei, in Vereinen und in Organisationen im Toggenburg. Sie setzen sich für mehr Freiheit, weniger Steuern und Abgaben sowie eine produzierende Schweizer Landwirtschaft ein. Die SVP des Kantons St.Gallen wird am 23. Mai ihre Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste 1 für die Nationalratswahlen vom Oktober nominieren.

Esther Friedli ist aktuell auf Wahlkampftour. Sie kandidiert für den Ständerat. Nach dem Resultat im 1. Wahlgang tritt sie auch im zweiten Wahlgang vom 30. April an. (pd/mas)