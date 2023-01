Wahlen Sieben freisinnige Toggenburger Kandidaturen für den Nationalrat Kantonsrätin Andrea Abderhalden aus Nesslau wurde für die FDP-Hauptliste für den Nationalrat nominiert. Neben ihr steigen sechs weitere Toggenburger FDPler ins Rennen.

Andrea Abderhalden (links) und Susanne Vincenz-Stauffacher an der Nominationsversammlung der FDP. Bild: PD

Die kantonale FDP hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahlen vom 22. Oktober 2023 nominiert. Darunter findet sich auch ein Toggenburger Name: Andrea Abderhalden, Kantons- und Gemeinderätin aus Nesslau. Sie geht von Listenplatz drei aus ins Rennen um einen der zwölf St.Galler Nationalratssitze, heisst es in einer Mitteilung.

Sie reiht sich damit unmittelbar hinter den beiden Bisherigen Marcel Dobler und Susanne Vincenz-Stauffacher ein. Letztere verfügt übrigens ebenfalls über Toggenburger Wurzeln. 1967 wurde die Ständeratskandidatin in Wattwil geboren.

«Weil Stärke in der Familie liegt.» Mit diesem Slogan will Andrea Abderhalden ihren Wahlkampf bestreiten. Die Mutter von drei Jugendlichen setzt sich beruflich wie auch politisch für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. So war es ihr ein Anliegen, all ihre Engagements unter einen Hut zu bringen, ohne dabei ihre Familie zu vernachlässigen. Nachdem sie während der Jahre ihrem Mann Jörg in dessen Profi-Karriere tatkräftig zur Seite stand und im Familienbetrieb, der AAK Holzmanufaktur, mitwirkt, vertritt sie seit 2021 das Toggenburg im Kantonsrat.

Dass dabei Familienthemen nicht zu kurz gekommen seien, zeige sich am Engagement auf kommunaler Ebene: Als Nesslauer Gemeinderätin liege Andrea Abderhalden die Kita Obertoggenburg am Herzen. Seit 2016 ist sie in deren Vorstand. Andrea Abderhalden wurde ausserdem vor kurzem an der Delegiertenversammlung des Vereins Schwägalp-Schwinget einstimmig zur neuen OK-Präsidentin des Ostschweizer Schwing-Events gewählt.

Weitere Kandidaten aus dem Toggenburg

Neben Andrea Abderhalden bewerben sich auch weitere freisinnige Toggenburger um einen Sitz im Nationalrat. Einerseits ist das Abderhaldens Kantonsratskollege Ruben Schuler aus Mosnang. Der 27-jährige Jurist ist jüngster St.Galler Kantonsrat, Präsident der FDP Toggenburg und steigt für die Jungfreisinnigen ins Rennen. Neben ihm kandidieren auf der Liste der Jungfreisinnigen Nicolas Stillhard, ebenfalls Mosnang, Präsident der Toggenburger Jungfreisinnigen und ETH-Student, Silvan Künzle, Teamleiter Wirtschaftspolitik bei der Industrie- und Handelskammer und Vorstandsmitglied der FDP Kirchberg, sowie Amer Hodzic, HSG-Student und selbstständiger Unternehmer aus Wattwil.

Auf Seiten der Umweltfreisinnigen kandidieren der Nesslauer Gemeindepräsident und ehemalige Kantonsrat Kilian Looser sowie Regula Kündig, ehemalige Lichtensteiger Gemeinderätin und Geschäftsleiterin Alzheimer St.Gallen und beider Appenzell. (pd/mas)