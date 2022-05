Wahlen Neckertal «Keine Freunde, nur Bürgerinnen und Bürger»: Toni Thoma möchte als Gemeindepräsident von Neckertal die Gemeinde wirtschaftlich voranbringen Der derzeitige Gemeindepräsident von Andwil, Toni Thoma, sucht im Neckertal eine neue Herausforderung und kandiert darum für das Amt des neuen Gemeindepräsidenten.

Toni Thoma möchte Gemeindepräsident von Neckertal werden. Bild: Urs M. Hemm

Toni Thoma kam schon weit herum. Aufgewachsen ist er im Gasterland, in Kaltbrunn, und kam nachher in die Stadt St.Gallen. «Ich habe damals meine Rekrutenschule in Herisau bei der Militärmusik mit dem Eufonium gemacht und wollte nachher in der Otmarmusik St.Gallen spielen. In der Zeit hatte ich mein ganzes Leben rund um die Musik organisiert und dann schliesslich auch meine Frau Monika bei der Otmarmusik kennen gelernt», erinnert sich Toni Thoma. Mittlerweile haben die beiden gemeinsam fünf Kinder, Andreina, Marina, Jana, Jill und Marc.

Neben der Musik blieb der heute 54-jährige Toni Thoma auch in seinem Berufsleben nicht untätig. Nach seiner Erstausbildung als Automechaniker mit eidgenössischem Fachausweis, absolvierte er später Ausbildungen unter anderem zum Verkaufsleiter und zum Medienmanager. Heute ist er Gemeindepräsident von Andwil sowie Geschäftsführer und Inhaber der Copy Creative AG.

Auch politisch etablierte sich Toni Thoma in diesen Jahren. Wegweisend dabei sei die EWR-Abstimmung im Jahr 1993 gewesen, dass sich der an sich liberal denkende Toni Thoma der SVP anschloss. Er trat der SVP an seinem damaligen Wohnort Häggenschwil bei, wo er zuerst Sekretär der Partei und schliesslich von 2000 bis 2002 Gemeinderat war.

Später, an seinem neuen Wohnort Andwil, wurde er im Jahr 2005 bis ins Jahr 2017 wiederum in den Gemeinderat und schliesslich im Jahr 2017 zum Gemeindepräsidenten von Andwil gewählt. Seit 2009 ist er für die SVP des Kantons St.Gallen im Kantonsrat. Für die Kantonalpartei amtete er von 2005 bis 2008 als Vizepräsident und von 2008 bis 2011 als Präsident.

«Es gibt keinen Spielraum»

«Die Zeit in Andwil war und ist noch immer extrem spannend, weil man als Gemeindepräsident Ansprechpartner für alles ist und damit Einblick in alle Ressorts bekommt», sagt Toni Thoma. Er sei als Leiter der Musikgesellschaft mit vielen Leuten bekannt gewesen, was es nicht immer einfacher gemacht habe, wenn es im Gemeinderat schwierige Entscheidungen zu fällen galt. Er sagt:

«Am Ende gilt aber das Gemeindegesetz und damit die Entscheide des Volkes, die die Exekutive zu befolgen hat. Da gibt es keinen Spielraum. Da gibt es auch keine Freunde, sondern nur Bürgerinnen und Bürger.»

Daher habe er auch als Gemeindepräsident kaum über seinen Schatten springen müssen. «Natürlich gibt es auch in einem Rat Entscheide, die nicht immer meiner persönlichen Meinung entsprechen. Aber wir sind in einer Demokratie, einen Wert, den ich sehr hochhalte, einen Wert, den ich lebe.» Daher vertrete er auch immer einen Mehrheitsentscheid des Rates mit Überzeugung, «wenn ich in der Öffentlichkeit auftreten muss, sonst schädigt es der Institution».

«Neckertal ist nicht St.Gallen West»

Warum möchte Toni Thoma jetzt Gemeindepräsident von Neckertal werden? «Einerseits ist es beruflich eine unglaubliche Herausforderung, aber auch Freude, die neue Gemeinde Neckertal voranzubringen. Andererseits habe ich mich gefragt, ob ich in diese Umgebung passe.»

Um das herauszufinden, er habe zwar das Neckertal schon vorher gekannt, sei er ausgedehnt durch die Gegend gefahren, um auch die letzten Winkel der drei Gemeinden kennen zu lernen. Und das Fazit? «Es ist ein wunderbares Gebiet und ich bin sicher, dass ich auch mit der ländlichen Bevölkerung gut auskommen würde», sagt Thoma, der selbst auf dem Land aufgewachsen ist.

«Als erste Aufgabe für die neue Gemeinde Neckertal sehe ich, die drei Gemeinden zusammenzubringen und den Nutzen, den sich die Bevölkerung aus der Fusion erhofft, auch wirklich daraus ziehen zu können», sagt Toni Thoma, angesprochen auf die dringendsten Herausforderungen, die er als Gemeindepräsident zu bewältigen hätte.

Zwar sei die neue Gemeinde durch den Kantonsbeitrag in der Höhe von rund elf Millionen Franken entschuldet, sagt er weiter. Dennoch werde auch die neue Gemeinde Neckertal zu den Gemeinden mit der niedrigsten Steuerkraft im kantonsweiten Vergleich gehören.

«Daher muss das Augenmerk ganz klar auf der möglichen Entwicklung liegen, auch wenn Neckertal zu den Auszonungsgemeinden gehört.»

Die andere Frage werde sein, wohin sich das Neckertal entwickeln will, um Einnahmen zu generieren. «Das Neckertal ist nicht St.Gallen West, wo sich die Industrie ansiedelt. Also müssen wir andere Wege finden, um das Neckertal voranzubringen», sagt Toni Thoma. Es muss ein Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum angestrebt werden. Er fügt aber an, dass der Erfolg des Baumwipfelpfads Neckertal in Mogelsberg aufzeigen würde, wohin der Weg führen könnte.

Neuanfang in Angriff nehmen

«Ich bewerbe mich und werde, wie die anderen zwei Kandidaten auch, enttäuscht sein, wenn ich nicht gewählt werde», sagt Toni Thoma. Bis Ende des Jahres 2024 ist Toni Thoma gewählter Gemeindepräsident von Andwil. Wenn er als Gemeindepräsident von Neckertal gewählt würde, würde er in Andwil auf Ende 2022 demissionieren und per 1. Januar 2023 das Amt im Neckertal übernehmen.

«Die Gemeinde Andwil ist in einem sehr guten Zustand, sodass ich die Geschäfte problemlos weitergeben kann. Auch die drei Gemeinden Hemberg, Neckertal und Oberhelfenschwil werden mit der Fusion alles bereinigt haben, sodass mit der neuen Gemeinde Neckertal wirklich ein Neuanfang in Angriff genommen werden kann.»