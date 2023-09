Wahlen Katholiken wählten ihre Verwaltungsbehörden: Klare Sache in allen Gemeinden Keine Kampfwahlen, ein einziger vakant gebliebener Sitz: Die Neubesetzung der Verwaltungsräte der katholischen Kirchgemeinden für die Amtsdauer 2024-27 brachte regional keine Überraschungen. Alle vorgeschlagenen Behördenmitglieder wurden gewählt.

Die Kirche in Bazenheid gehört ab Januar 2024 zur neuen Kirchgemeinde Alttoggenburg. Präsidiert wird diese vom neu gewählten Präsidenten Marius Ammann. Bild: Andrea Häusler

Die katholische Kirchgemeinde Alttoggenburg ist für den Start am 1. Januar 2024 gerüstet. Nach dem Ja zur Vereinigung der Kirchgemeinden Bazenheid, Gähwil und Kirchberg im Herbst 2021 sowie der Genehmigung des Fusionsvertrags im Juni 2022 wurde am Sonntag der Verwaltungsrat bestellt. Dieser wird von Marius Ammann, Bazenheid, präsidiert. Im Verwaltungsratsmitglieder sitzen Regula Frick, Gabriela Holenstein, Claudia Segmüller (alle Gähwil), Reto Huser und Silvia Scherrer (Bazenheid) sowie Guido Scheiwiller, Kirchberg. Die Stimmbeteiligung lag bei 14 Prozent.

Simon Scheiwiller heisst der neue Verwaltungsratspräsident der Katholischen Kirchgemeinde Wattwil. Er ersetzt die zurückgetretene Marlis Kaufmann. Neuer Kirchenverwaltungsrat ist Markus Kappler. Die Wahlbeteiligung lag bei 14 Prozent.

Katholisch Mühlrüti hat eine neue Präsidentin. Bei einer hohen Stimmbeteiligung von 41 Prozent wurde Cäcilia Lenherr-Odermatt an die Spitze des Führungsgremiums gewählt. Elia Baumann, Petra Brändli-Hug und Marcel Widmer nehmen neu im Verwaltungsrat Einsitz.

Auch die katholische Kirchgemeinde Mosnang hat einen neuen Präsidenten: Marcel Baumann. Als neue Verwaltungsrätin wurde Ruth Loser-Rüegg gewählt. 19 Prozent der Stimmberechtigten haben am Urnengang teilgenommen.

Ab dem 1. Januar 2024 wird die katholischen Kirchgemeinde Libingen von Erwin Näf präsidiert. Er ersetzt Edwin Kuhn. Neu in den Verwaltungsrat ziehen Martin Lüthi und Christian Meier. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 38 Prozent.

Als einziges Neumitglied wurde, in Bütschwil-Ganterschwil, Roman Brändle ins Führungsgremium der katholischen Kirchgemeinde gewählt - bei einer Stimmbeteiligung von 18 Prozent.

16 Prozent der Stimmberechtigten wählten in Ebnat-Kappel Isabella Della-Morte Steiner und Janine Meier neu in die Kirchenführung.

Zwei neue Verwaltungsratsmitglieder hat auch die katholische Kirchgemeinde Wil. Bei einer Stimmbeteiligung von 11 Prozent wurden Barbara Näf-Fässler, Wil, und Matthias Raschle, Rickenbach, gewählt.

In den Kirchgemeinden der Seelsorgeeinheit Uzwil und Umgebung kam es zu zwei Wechseln an der Spitze der Verwaltungsräte. In Henau-Niederuzwil wurde Kurt Widmer für Paul Gähwiler-Wick zum Präsidenten gewählt. Zwei bisherige Verwaltungsräte wurden bestätigt, der dritte Sitz bleibt aber vakant. Der Kirchenverwaltungsrat von Bichwil-Oberuzwil wird der Rat von Erwin Wild, Oberuzwil präsidiert. Er ersetzt Brigitte Bellmont. Als neue Mitglieder ins Gremium gewählt wurden Beat Kägi und Kerstin Schwarz, beide aus Bichwil.

Neu im katholischen Kirchenverwaltungsrat von Jonschwil sitzt, ab 1. Januar, René Bienz, Schwarzenbach.

Die katholische Kirchgemeinde Region Flawil-Degersheim hat zwei neue Verwaltungsratsmitglieder: Claudia Peter-Eigenmann, Egg-Flawil und Carmen Stark, Degersheim. Hier betrug die Wahlbeteiligung 15 Prozent.

21 Prozent der Stimmberechtigten der katholische Kirchgemeinde Oberbüren haben Lilian Baumann, Oberbüren, zur neuen Präsidentin gewählt. Der Verwaltungsrat wird durch Jacqueline Fürer ergänzt. Damit ist die Kirchenführung in Oberbüren rein weiblich besetzt.

Männlich ist das neue Verwaltungsratsmitglied der Kirchgemeinde Niederwil. Es heisst Beat Gubser. Seine Wahl erfolgte unter Beteiligung von 26 Prozent der Stimmberechtigten.

In der Pfarrei Niederhelfenschwil bleibt fast alles beim alten. Neu sitzt hier Zita Kleger, Niederhelfenschwil, im Verwaltungsrat. Bei einer Stimmbeteiligung von 28 Prozent erzielte sie das beste Ergebnis aller Gewählten.

In der Pfarrei Lenggenwil wurden, bei gleicher Stimmbeteiligung, Markus Hug und Stefanie Wild als neue Verwaltungsratsmitglieder gewählt.

Nebst der Besetzung der Verwaltungsräte für die Amtsdauer 2024-27 befanden die Stimmberechtigten am Sonntag auch über die Zusammensetzung der Geschäftsprüfungskommissionen und wählten ihre Delegierten für den katholischen Kollegienrat.