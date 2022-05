Wahlen im Neckertal «Den letzten Schritt gehen und Verantwortung übernehmen»: Christian Gertsch möchte Gemeindepräsident der Gemeinde Neckertal werden Der Gemeindepräsident von Hemberg strebt das Amt des Gemeindepräsidenten der fusionierten Gemeinde Neckertal an. Als Wahlkriterien fügt er unter anderem seine umfangreichen Erfahrungen in verschiedenen Ämtern an.

Christian Gertsch strebt das Präsidium der Gemeinde Neckertal an. Bild: Urs M. Hemm

«Als Quereinsteiger in die Politik habe ich mich nicht gesehen, als ich vor sechs Jahren für das Amt des Gemeindepräsidenten von Hemberg kandidiert habe», sagt Christian Gertsch. Er habe zwar zuvor nie direkt ein politisches Amt im eigentlichen Sinne innegehabt. Als Präsident von verschiedenen Verbänden wie beispielsweise von INSOS St.Gallen, das Kompetenzzentrum für Teilhabe und Chancengleichheit für Menschen mit Beeinträchtigung in der Ostschweiz, oder als Präsident der Berufsfachschulkommission des Berufs- und Weiterbildungszentrums für Gesundheits- und Sozialberufe St.Gallen habe er genügend Einblick in die politische Arbeit bekommen.

Als Vorstandspräsident der OdA GS, der Organisation der Arbeitswelt Gesundheits- und Sozialberufe St.Gallen, habe er massgeblich die heutige Berufsbildung in diesen Bereichen mitgestaltet. Das Wohnheim und die Werkstätte «Landscheide» leitet er seit 35 Jahren und hat sie von einer einfachen Werkstätte zu einem mittelgrossen Betrieb im Behindertenbereich aufgebaut.

Das Gestalten und Aufbauen habe ihn auch an der Stelle als Gemeindepräsident in Hemberg gereizt. «Mir war schon damals wegen der Organisationsgrösse der Hemberger Verwaltung klar, dass die Gemeinde in näherer Zukunft fusionieren wird. So habe ich die letzten sechs Jahre darauf hingearbeitet, die Gemeinde und die Bevölkerung für diesen Schritt vorzubereiten», sagt der 59-Jährige. Jetzt, da der Zeitpunkt der Fusion gekommen ist, wolle er auch noch den letzten Schritt gehen und als Gemeindepräsident Verantwortung für die neue Gemeinde übernehmen.

Kritik als Chance zur Verbesserung

Die Arbeit als Gemeindepräsident vergleicht Christian Gertsch mit seinen anderen Tätigkeiten: «Man muss in einer übergeordneten Tätigkeit alles dafür tun und die Grundlagen schaffen, dass alles zielgerichtet funktioniert.» Einen Unterschied fügt er aber dennoch an: «Ich habe in keiner anderen Organisation, für die ich tätig bin, so viel Wertschätzung erhalten wie als Gemeindepräsident von Hemberg.»

Natürlich müsse er als Gemeindepräsident zusammen mit dem Gemeinderat auch manchmal schwierige Entscheidungen fällen, die auf Unmut stossen. «Diese treffen jedoch immer die Sache und nicht die Person. Aber auch das gehört zum Job dazu», sagt SP-Mitglied Gertsch. Im Widerstand sehe er aber auch immer eine Chance zur Verbesserung, um Entscheidungen zu hinterfragen und diese vielleicht auch zu revidieren.

Den Schritt vom «kleinen» Hemberg zum «grossen» Neckertal scheue er keineswegs. «Die Art der Aufgaben wird sich ja grundsätzlich nicht ändern», sagt Christian Gertsch. «Die grossen Fragen wie die Raumplanung, die Organisation oder die Ressourcen beschäftigen und fordern alle Gemeinden gleichermassen heraus. Da ist es unerheblich, ob es eine kleine oder grosse ist.» Wichtig sei, dass man gute Leute um sich herum hat – ohne kompetentes Team funktioniere es nicht. Diesbezüglich sei er froh, dass er durch seine anderen Tätigkeiten auf seine Führungserfahrung mit grossen Teams zurückgreifen könne.

Gesellschaftlich zusammenwachsen

Als wichtigstes Ziel der neuen Gemeinde Neckertal sieht Christian Gertsch das gesellschaftliche Zusammenwachsen. «Wir haben zwar die technischen und rechtlichen Voraussetzungen für diese Fusion geschaffen. Jetzt muss es uns aber auch gelingen, allenfalls mit dorfübergreifenden Gremien, die Interessen der Dorfschaften zusammenzubringen.» Die neue Gemeinde werde kein einzelnes Zentrum haben, sondern zwölf. Es gelte, die Eigenheiten dieser Dörfer und Weiler zu bewahren und dennoch Verantwortung für die Interessen der Gemeinde zu übernehmen.

Eine grössere Aufgabe sei die weitere Bearbeitung der Raumplanung, damit die bauliche Entwicklung weitergeführt werden könne. «Nur so können wir bedarfsgerechte Strukturen für einen attraktiven Lebens- und Arbeitsraum im Neckertal schaffen.» In der heutigen Zeit müssten Arbeit und Familie miteinander vereinbar sein. «Daher möchte ich eine enge Zusammenarbeit mit dem Gewerbe anstreben, damit Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten und im besten Fall sogar ausgebaut werden können.»

Daneben mache die Attraktivität einer Gemeinde auch ein tiefer Steuerfuss aus. Dies könne natürlich durch die Fusionsbeiträge des Kantons, die Verschlankung der Führungsstrukturen und eine wirkungsvolle Verwaltung erreicht werden. «Ich möchte vermehrt Synergien zwischen den verschiedenen Diensten nutzen und somit die Ressourcen möglichst zielgerichtet einsetzen», sagt Christian Gertsch.

Den richtigen Weg eingeschlagen

Die Chancen, gewählt zu werden, schätzt Christian Gertsch als intakt ein. «Ich glaube, dass der Weg, den ich vor sechs Jahren mit der Gemeinde Hemberg eingeschlagen habe, der richtige ist. Und das wurde von den Bürgerinnen und Bürgern ja auch mehrfach bestätigt.» Er habe sich für Hemberg und jetzt als Präsident des Konstituierungsrats für das Neckertal stets eingesetzt und seine Arbeit immer gerne gemacht. «Mehr kann ich nicht in die Waagschale werfen.»

Seinen derzeitigen Arbeitgeber, den Verein Wohnheim und Werkstätte Landscheide, habe er über die Kandidatur unterrichtet. «Werde ich gewählt, habe ich alles mit der ‹Landscheide› geregelt und bekomme deren volle Unterstützung. Werde ich nicht gewählt, werde ich meine Amtszeit in Hemberg natürlich zu Ende führen und dann entscheiden, ob ich zur ‹Landscheide› zurückkehre oder andere Wege gehe.»