WAHLEN Gemeindepräsidium Neckertal: Christian Gertsch macht am meisten Stimmen, muss aber in den zweiten Wahlgang Noch ist nicht klar, wer die fusionierte Gemeinde Neckertal ab 2023 führen wird. Keiner der drei Kandidaten schafft im ersten Wahlgang das absolute Mehr. Auch für zwei Gemeinderatssitze brauchte es eine zweite Runde. Schulpräsidenten wird Andrea Fluck.

Christian Gertsch ist auf gutem Weg, Gemeindepräsident der vereinigten Gemeinde Neckertal zu werden. Bild: PD

Entscheidung vertagt. Erst Ende August wird feststehen, wer ab dem 1. Januar des kommenden Jahres Gemeindepräsident von Neckertal ist. Oberhelfenschwil, Hemberg und die heutige Gemeinde Neckertal schliessen sich per 2023 zur vereinigten Gemeinde Neckertal mit gut 6000 Einwohnenden zusammen.

Die mit Abstand beste Ausgangslage hat nach dem ersten Wahlgang von Sonntag Christian Gertsch (SP), aktuell Gemeindepräsident von Hemberg. Auf ihn entfielen 852 Stimmen. Damit verpasste er das absolute Mehr zwar um knapp 200 Stimmen, machte aber um über 200 Stimmen mehr als seine Kontrahenten. Betriebsökonom Michael Ledergerber (Die Mitte, Necker) bekam 616 Stimmen, der amtierende Andwiler Gemeindepräsident Toni Thoma (SVP) deren 609.

Gemeinderat: Drei von fünf gewählt

Obwohl Michael Ledergerber in Sachen Gemeindepräsidium nicht die besten Karten hat, gehört er zu den Siegern des ersten Wahlgangs. Denn er hat sich einen Gemeinderatssitz erobert. Auch für jenes Gremium kandidierte er und machte am meisten Stimmen. Auf 1317 Wahlzetteln stand der Name Michael Ledergerber, womit das absolute Mehr von 1040 locker überboten wurde. Ebenfalls im ersten Wahlgang in den Gemeinderat gewählt wurden Corinne Müller-Knaus (FDP, St.Peterzell, 1202 Stimmen) und Roger Lacher (parteilos, Oberhelfenschwil, 1124 Stimmen). Von den weiteren acht Kandidierenden schaffte niemand das absolute Mehr, womit zwei Sitze vorerst vakant bleiben.

Ursula Fluck wird Neckertaler Schulratspräsidentin. Bild: Christof Lampart

Klares Sache beim Schulpräsidium

Bereits nach dem ersten Wahlgang entschieden ist, wer Neckertaler Schulpräsidentin wird. Die Betriebsökonomin Ursula Fluck (parteilos, Mogelsberg) machte das Rennen – und zwar deutlich. Mit 1222 Stimmen überbot sie das absolute Mehr von 999 Stimmen klar und liess die Kontrahentin Andrea Galli-Holderegger (FDP, Wald-Schönengrund, 765 Stimmen) deutlich hinter sich.

Die Wahlbeteiligung war mit rund 47 Prozent erfreulich hoch. Die zweiten Wahlgänge sind auf den 28. August angesetzt.

Wird ergänzt ...