Wahlen Gleich viele Namen wie Sitze: Diese Personen möchten eine Funktion in der neuen Katholischen Kirchgemeinde Alttoggenburg übernehmen Die Fusionsverhandlungen dauerten mehrere Jahre und benötigten letztendlich drei Schritte und die Zustimmung der Stimmberechtigten. Nun ist man auf der Zielgeraden, am 1. Januar nimmt die Katholische Kirchgemeinde Alttoggenburg ihre Geschäftstätigkeit auf. Doch zuerst wird gewählt.

In der Gemeinde Kirchberg werden am 10. September die neuen Vertreter der Katholischen Kirchgemeinde Alttoggenburg gewählt. Bild: Beat Lanzendorfer

Aus drei Kirchgemeinden wird eine. In weniger als 120 Tagen beginnt in der Gemeinde Kirchberg ein neues Zeitalter. Aus der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg wird per 1. Januar 2024 die Katholische Kirchgemeinde Alttoggenburg.

Hinter diesem neuen Konstrukt benötigt es Menschen, die sich für ein Amt in den verschiedenen Gremien zur Verfügung stellen. Die dafür erforderlichen Wahlen finden am Sonntag, 10. September, statt.

Marius Ammann möchte Präsident werden

Bisher haben die Mitarbeitenden der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg mit drei verschiedenen Kirchenverwaltungsräten und einem Zweckverband zusammengearbeitet. Die Strukturen wurden als eher träge und kompliziert empfunden. Mit dem neuen Konstrukt würden die Wege nun kürzer, weil alle Bereiche nur noch eine Ansprechperson haben.

Marius Ammann wird nach erfolgter Wahl das Präsidium im Kirchenverwaltungsrat übernehmen. Bild: Beat Lanzendorfer

Für das Präsidentenamt des neuen Kirchenverwaltungsrates stellt sich der in Bazenheid wohnhafte Marius Ammann zur Verfügung. Er hat den Fusionsprozess in den vergangenen Jahren als Präsident des Zweckverbandes intensiv begleitet.

Beim Zweckverband handelt es sich um die Verwaltung der Seelsorgeeinheit. Er ist unter anderem für das Personal zuständig. Hierzu zählen etwa die Seelsorgenden, Religionslehrerinnen und -lehrer oder die Mitarbeitenden in den Sekretariaten. Der Zweckverband wird nun durch den neu zu bildenden Kirchenverwaltungsrat ersetzt.

Nebst Ammann, der sich als Präsident bewirbt, stehen Regula Frick, Gähwil, Gabriela Holenstein, Gähwil, Reto Huser, Bazenheid, Silvia Scherrer, Bazenheid, sowie Guido Scheiwiller, Kirchberg, zur Wahl. Dieses Quintett gehört schon jetzt einem der drei bisherigen Verwaltungsräte an. Der neue Verwaltungsrat soll durch Claudia Segmüller, Gähwil, komplettiert werden, deren Name ebenfalls auf dem Wahlzettel aufgeführt ist.

Als Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission stellen sich Urban Kümin, Gähwil, Norbert Wick, Müselbach, und Silvan Zingg, Bazenheid, zur Wahl.

Das Parlament von Katholisch St.Gallen

Nebst dem Kirchenverwaltungsrat und der Geschäftsprüfungskommission muss mit dem Katholischen Kollegium ein weiteres Gremium mit Personen bestückt werden. Berufen werden möchten Marius Ammann, Bazenheid, Gabriela Holenstein, Gähwil, Nicole Ott, Bazenheid, und Christiane Pfeiffer Müggler, Kirchberg.

Das katholische Kollegium ist das Parlament des katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen. Es ist das Pendant des Kantonsrates in der Politik und mit Regierung, Verwaltung und Parlament gleich aufgestellt. Es trifft sich ebenfalls im St.Galler Kantonsratssaal – allerdings im Unterschied zur Politik nicht viermal, sondern nur zweimal jährlich. Einmal im Sommer und einmal im Winter.

Drei Schritte waren nötig

Dem definitiven Zusammenschluss zur Katholischen Kirchgemeinde Alttoggenburg per 1. Januar 2024 war im November 2020 der Auftrag an die drei Kirchenverwaltungsräte ergangen, eine Vereinigung zu prüfen. Knapp ein Jahr später sprachen sich an der Urne über 88 Prozent für eine Fusion der drei Kirchgemeinden aus.

Lediglich 19 von 370 Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, welche sich an der Abstimmung beteiligten, legten ein Nein in die Urne. Den meisten Zuspruch erhielt das Vorhaben im Kirchberg mit einem Ja-Anteil von 94 Prozent. Mit der Zustimmung zur Gemeindeordnung im Juni 2022 war dann der letzte der drei nötigen Schritte vollzogen, damit die Katholische Kirchgemeinde Alttoggenburg am 1. Januar 2024 ihre Geschäftstätigkeit aufnehmen kann.

Mit dem 38-jährigen Pius Bürge erhält die neue Kirchgemeinde auch einen Geschäftsleiter, der Mitte Jahr seine Tätigkeit schon aufgenommen hat.