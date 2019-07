Vortritt missachtet: 19-Jähriger verletzt sich bei Autounfall in Wattwil leicht Beim Abbiegen in die Rickenstrasse übersah ein 19-Jähriger ein von links kommendes Auto, es kam zur Kollision.

Bei der Verzweigung Bleikenstrasse/Rickenstrasse kam es zu einer Kollision. (Bild: Kapo)

(kapo/rus) Am Samstag fuhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der Bleikenstrasse in Wattwil in Richtung Dorfzentrum. An der Verzweigung zur Rickenstrasse beabsichtigte er nach links Richtung Ricken abzubiegen. Dazu hielt er an der Wartelinie an und bog anschliessend in die Rickenstrasse ein. Dabei bemerkte er das von links kommende Auto eines 36-jährigen Mannes nicht und in der Folge prallte das Auto des 19-Jährigen gegen das Auto des 36-Jährigen. Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung.

Der 19-Jährige verletzte sich beim Aufprall leicht, konnte sich jedoch selbständig ins Spital begeben. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 11'000 Franken.