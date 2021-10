Vorsorge Eigene Angelegenheiten nicht geregelt: «Eine mögliche Urteilsunfähigkeit wird ausgeblendet» Laut Kesb-Präsidentin Carola Müller hat der grösste Teil der Bevölkerung nicht vorgesorgt.

Kesb und Pro Senectute gemeinsam: Carola Müller, Präsidentin Kesb Toggenburg (links), und Cornelia Frischknecht, Pro Senectute Wil & Toggenburg. Bild: Josef Bischof

Koordinierte Bemühungen von Pro Senectute und der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb): Bei Pro Senectute Wil & Toggenburg stellte am Donnerstag Carola Müller, Präsidentin der Kesb Toggenburg, Arbeit und Dienstleistungen ihrer Behörde vor.

Die Quintessenz aus ihrer langjährigen Erfahrung: «Die Menschen sollten sich aktiver mit dem Zeitpunkt einer allfälligen Urteilsunfähigkeit und mit den Instrumenten der eigenen Vorsorge auseinandersetzen. Nur so ist eine selbstbestimmte Regelung der eigenen Angelegenheiten möglich.»

Die Kesb Toggenburg erhalte zwar eine wachsende Zahl an Vorsorgeaufträgen zur Validierung, aber gemessen an der Bevölkerung sei dies ein verschwindend geringer Teil. In einem Vorsorgeauftrag trifft eine urteilsfähige Person verbindliche Anordnungen für alle Lebensbereiche im Fall einer Urteilsunfähigkeit und bestimmt eine natürliche oder juristische Person als Vertretung. Der Vorsorgeauftrag muss entweder von Hand geschrieben sein oder öffentlich beurkundet werden.

Anfangsschwierigkeiten überwunden

2013 hat die regional organisierte Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde die Waisenämter der Gemeinden abgelöst. Im Kanton St.Gallen sind neun regionale Stellen analog den Gerichtskreisen geschaffen worden. Die Geschäftsstelle für die Region Wil befindet sich am Raiffeisenplatz 2 in Niederuzwil, jene für das Toggenburg im Bürohaus Soorpark in Bütschwil. Anfänglich kam die neue Behörde im Urteil der Öffentlichkeit oft nicht gut weg.

Fälle aus anderen Kantonen haben für Negativ-Schlagzeilen gesorgt, vom Imageschaden sind alle Stellen in Mitleidenschaft gezogen worden. Vieles sei am Anfang neu und unbekannt gewesen und gleichzeitig habe das Recht geändert, begründete Carola Müller das anfängliche Missbehagen. Zu Beginn seien die neuen Behörden wohl auch zu stark mit sich selbst beschäftigt gewesen.

Gesetzlicher Auftrag ist zu erfüllen

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden haben den Auftrag, die im Gesetz vorgesehenen Massnahmen zum Schutz von minderjährigen und erwachsenen Personen zu prüfen und anzuordnen. Sie bestellen die Beiständinnen und Beistände und überwachen und begleiten deren Amtsführung. Die Kesb erteilen den Beiständinnen und Beiständen die notwendigen Instruktionen, überprüfen ihre Berichte und Abrechnungen und genehmigen wichtige Rechtshandlungen und Geschäfte.

Die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde Toggenburg habe sich zu 65 Prozent mit Erwachsenen, zu 35 Prozent mit Kindern zu befassen. Arbeitsmässig sei das Verhältnis aber gerade umgekehrt, betont Carola Müller. Der Kinderschutz sei in der Regel mit sehr viel grösseren Aufwendungen verbunden.

Dabei gehe es immer um das Wohl des Kindes und nicht darum, die Eltern zu bestrafen. Massnahmen würde nach dem Prinzip «so viel wie nötig, so wenig wie möglich» getroffen. Fremdplatzierungen von Kindern gegen den Willen der Eltern gebe es praktisch nie.

Arbeitsschwerpunkte zu definieren, sei relativ schwierig, führte die Präsidentin aus. Das Gesetz weise den Kesb 110 Aufgaben zu. Das breite Spektrum mache den Kinder- und Erwachsenenschutz sehr spannend. Sie sei jeden Tag mit etwas Neuem konfrontiert.