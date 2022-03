Vorgemeinde Degersheim vor der Bürgerversammlung: Steuerfuss bleibt Dauerbrenner Die Traktanden der Bürgerversammlung vom nächsten Montag warfen an der Vorgemeinde kaum Fragen auf. Im Fokus des Interesses standen die Steuerfusssenkung, aber auch die Schulraumplanung.

Aufgrund der Schulraumknappheit wurde angeregt, das ehemalige Schulhaus Magdenau wieder in Betrieb zu nehmen. Bild: Andrea Häusler

«Alle Gemeinden senken die Steuern, teilweise massiv. Warum bescheidet sich Degersheim mit drei Punkten auf 150 Prozent und baute nicht mehr Schulden ab?» Die Frage blieb die einzige, die an der Vorversammlung vom Mittwoch gestellt wurde. Gemeindepräsidentin Monika Scherrer argumentierte mit dem «fetteren Eigenkapital-Polstern» anderer Gemeinden. Fünf Millionen habe Degersheim aufbauen können.

Monika Scherrer, Gemeindepräsidentin, Degersheim. Bild: PD

In den letzten zehn Jahren hat Degersheim 27 Millionen Franken investiert und 9 Millionen Fremdkapital abgebaut. Im gleichen Zeitraum reduzierte sich die Pro-Kopf-Verschuldung um einen Drittel auf 5800 Franken. Die Strategie der kleinen Schritte will die Gemeinde fortsetzen. Die Bautätigkeit und das damit verbundene Wachstum stimmten optimistisch, sagte Scherrer. Und die Coronazeit habe gezeigt, dass die Lebensqualität an einem Ort höher gewichtet werde als die Steuerbelastung. Dennoch bleibe ein Steuerfuss von 130 Prozent im Jahr 2030 erklärtes Ziel.

Budgetierter Aufwandüberschuss

Das Budget 2022 rechnet, bei einem Gesamtertrag von 12,6 Millionen Franken, mit einem Aufwandüberschuss von 128'000 Franken. Vorgesehen sind Investitionen von 4,5 Millionen Franken in nicht ausgeführte, beziehungsweise neue Strassensanierungsprojekte und 1,3 Millionen Franken in Leitungsbauten. Im Vorjahr war ein Volumen von 4,6 Millionen Franken veranschlagt. Tatsächlich ausgeführt wurden Arbeiten für 1,4 Millionen Franken.

Nur Mehraufwände bei der Gesundheit

In den Ausführungen zur Jahresrechnung 2021 konzentrierte sich Monika Scherrer auf die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag. Der Ertragsüberschuss von 1,37 Millionen Franken sei je zur Hälfte den Mehreinnahmen bei den Steuern und Minderausgaben im Haushalt geschuldet, sagte sie. Mit Ausnahme der «Gesundheit» schlossen alle Kontosparten unter Budget ab. Die «Gesundheits»-Mehrkosten von 200'000 Franken begründete Scherrer mit der Restfinanzierung der Pflegefinanzierung und den Verlustscheinen der Krankenkassen, die nicht mehr nur zu 23, sondern zu 100 Prozent von den Gemeinden übernommen werden müssen. «Bestehen Verlustscheine, ist schon vieles im Argen», sagte Scherrer. Ziel müsse es sein, Personen, die ihre Prämien nicht mehr zahlen könnten, früher beratend an die Hand zu nehmen.

Reaktivierung der Integrationsklasse

Auch Degersheim ist für die Aufnahme von Flüchtlingen bereit. Nicht nur was Wohnraum betrifft. Bereits für Flüchtlingskinder aus Eritrea war eine Integrationsklasse geführt worden. Die Wiederaufnahme des Betriebs sei gesichert, sagte Monika Scherrer. Sie wies ausserdem darauf hin, dass private Beherbergungsplätze für Flüchtlinge dem Sozialamt der Gemeinde gemeldet werden müssten. Auch dann, wenn diese schon anderen Stellen mitgeteilt worden sind.

Schulhaus Magdenau ein Thema?

Degersheim fehlt Schulraum. Das Schulhaus Sennrüti ist voll belegt. Beim alten Schulhaus Steinegg ist ein Anbau vorgesehen, der den Aussenraum reduziere und das Konfliktpotenzial erhöhe, wie in der Allgemeinen Umfrage festgestellt wurde. Zur angeregten Wiederinbetriebnahme des Schulhauses Magdenau sagte Monika Scherrer, dass der Schulbetrieb von heute mehr Raum verlange – auch für die Sonderpädagogik. Ohne auf den Stand der Planung einzugehen, sagte sie: «Bei der Evaluation von Varianten ist der Fächer weit geöffnet.» Keine Option ist hingegen eine Fusion mit Flawil. Scherrer sagte: «Die haben ähnliche Platzprobleme wie wir.»