Vorbereitende Kommission unterstützt das neue Klanghaus-Konzept Das Klanghaus könnte im zweiten Anlauf doch noch Tatsache werden. Die Zeichen aus dem Kantonsrat sind positiv.

So könnte es dereinst im Innern des Klanghauses aussehen. (Visualisierung: PD)

Der erste Anlauf zum Klanghaus war im Kantonsrat gescheitert. Nun soll es in einem zweiten Versuch klappen. Und die Zeichen stehen gut, wie einer Medienmitteilung des Kantons St.Gallen von heute Mittwoch zu entnehmen ist: «Die vorberatende Kommission unterstützt das neue Konzept zum Klanghaus Toggenburg», steht in dieser.

Die von der Stiftung KlangWelt Toggenburg eingesetzte Task Force habe ein überarbeitetes Konzept vorgelegt, welches das Klanghaus mit erweitertem Angebot stärker in die Tourismusregion einbetten soll. Zudem werde die Stiftung das Klanghaus im Rahmen eines neuen Finanzierungsmodells künftig auf eigene Kosten betreiben.

Gesamtkosten um 1 Million Franken tiefer

Das überarbeitete Projekt unterscheidet sich vom ursprünglichen in verschiedenen Punkten, wie der Kanton schreibt. So werden die Gesamtkosten für das Bauprojekt um 1 Million Franken auf 23,3 Millionen Franken gesenkt. Es wird auf die Kunst am Bau und die Solaranlage verzichtet, zudem übernimmt die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann die Erstellung der öffentlichen Ersatzparkplätze.

Die Stiftung Klangwelt Toggenburg trägt 1 Million Franken an die Baukosten bei, sodass für den Kanton Kosten von 22,3 Millionen Franken verbleiben. Gegenüber der ersten Vorlage bedeute dies für den Kanton einen grösseren, dafür aber einmaligen Kreditbedarf, schreibt der Kanton weiter.

Massgebliche Drittmittel innert kurzer Zeit aufgetrieben

Die Änderungen kommen gut an: «Die vorberatende Kommission begrüsst, dass die Stiftung Klangwelt Toggenburg das Klanghaus neu auf eigene Kosten betreiben will.» Finanzielle Basis dazu seien rund 6,3 Millionen Franken von privaten Dritten, wovon 5,3 Millionen Franken in einen Fonds eingelegt würden, der zur Deckung von eventuellen Betriebsdefiziten verwendet werden könne.

Gemäss der Medienmitteilung konnte die Stiftung Klangwelt Toggenburg innert kurzer Zeit massgebliche Drittmittel, auch aus der Region, gewinnen und es besteht die Aussicht auf weitere Beiträge. «Die vorberatende Kommission unterstützt einen Antrag, der die Mindestdeckung des Stiftungsfonds im Kantonsratsbeschluss festschreibt», heisst es weiter.

Klanghaus für alle offen

Die vorberatende Kommission unterstützt auch das Bestreben der Regierung, dass das Klanghaus für die breite Bevölkerung zur Verfügung stehen soll. Das Klanghaus steht künftig nicht nur Musikgruppen, sondern auch für Firmen und Gruppenanlässe offen und kann als Veranstaltungsort genutzt werden.

Zu Diskussionen führte insbesondere das Mobilitätskonzept, das eine Verlagerung der bestehenden Parkplätze und somit keine Privatparkplätze beim Klanghaus, sondern einen Bustransport der Besuchergruppen vorsieht.

Im Juni könnte das Volk darüber abstimmen

Der Kantonsrat berät die Vorlage in der kommenden Novembersession in erster Lesung und voraussichtlich in der Februarsession 2019 in zweiter Lesung. Genehmigt der Kantonsrat die Vorlage, werden die Stimmberechtigten voraussichtlich am 30. Juni 2019 darüber abstimmen.

Die erste Vorlage zum Bau des Klanghauses Toggenburg verfehlte im März 2016 in der Schlussabstimmung des Kantonsrates das erforderliche qualifizierte Mehr. Die Regierung setzte in der Folge eine regionale Task Force ein, um das Projekt zu überarbeiten. Die Regierung hat die überarbeitete Botschaft im August 2018 verabschiedet. (pd/rus)

Dokumente Die Botschaft und der Entwurf der Regierung und der Antrag der vorberatenden Kommission sind im Ratsinformationssystem unter der Geschäftsnummer 35.18.03 zu finden.