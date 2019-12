Von der Tierliebe eines Hausierers: Toggenburger notierte vor 200 Jahren seinen Alltag Der Toggenburger Gregorius Aemisegger dokumentierte seine Einstellung zu den Tieren und war ein ausgezeichneter Beobachter.

In Hemberg ist Gregorius Aemisegger geboren, in Bütschwil (im Bild im 19. Jahrhundert) war er auch zu Hause. Bild: Toggenburger Museum

Für Hausiererinnen und Hausierer war das stotzige Toggenburg sehr schweres Gelände. Nicht nur war so manche Anhöhe bei kaltem, regnerischem oder windigem Wetter zu erklimmen, so manch ein Hausierer dürfte auch geflucht haben, wenn ihn ein Hund anbellte und bedrohte.

Nicht so Gregorius Aemisegger. Der im Jahr 1815 in Hemberg geborene Hausierer, Weber, Kleinbauer, Lastenträger und Hilfspfleger. Der in seinen Lebenserinnerungen herausstrich, ein Freund der Tiere und der Menschen gewesen zu sein.

Detaillierte Aufzeichnungen

Dank seiner robusten Gesundheit wurde der Toggenburger Hausierer Gregorius Aemisegger beinahe hundertjährig. Er hausierte Textilware seiner Tochter bis an sein Lebensende. Bis zum Jahre 1948 gab es noch keine AHV, arme Leute besassen also keine Altersvorsorge. Wer nichts mehr hatte, dem drohte die Abschiebung ins Armenhaus. Aemisegger war vielberufig und flexibel. Er wechselte oft den Wohnort, wohnte unter anderem in Hemberg, in Mogelsberg, in Stein im Obertoggenburg, in St.Gallen, im Bündnerland oder in Bütschwil, von wo aus er seine zahlreichen Kundinnen und Kunden mit Garn und Tuch bediente.

Es ist sicher ungewöhnlich, dass ein Mann aus so bescheidenen Verhältnissen sein langes Leben aufzeichnete. Einmalig ist es nicht, auch weitere Hausierer haben dies getan. Selten gesehen aber wurden so detaillierte Aufzeichnungen, welche die Einstellungen eines Angehörigen der Unterschicht zur Tierwelt dokumentieren. Im Anhang seiner Autobiografie schrieb Aemisegger über «einige Beobachtungen, die ich gemacht habe aus dem Tierleben». Schon der Haupttext ist voll von solchen präzisen Beobachtungen. Als Bauer und als Hausierer war er in engem Kontakt mit den Tieren. Er war ein ausgezeichneter Beobachter, der seine Befunde durchaus eigensinnig, gegen die damalige Lehrmeinung, systematisieren konnte.

Als Kind zündete er noch Nester an

Nicht immer war Gregorius Aemisegger ein Tierfreund gewesen. So quälte er als Bube wie andere Kinder auch Wespen, die als Schädlinge galten, weil sie Bienen frassen und zustachen. Aemisegger zündete ihre Nester an, doch empfand er Mitleid, tat dies nie mehr und wurde seitdem auch nie mehr gestochen, wie er schrieb.

Besonders die Nutztiere Kuh, Pferd und Hund hatten es Aemisegger angetan. Kühe sollen seiner Meinung nach ein Gedächtnis gehabt haben. Dies deckt dich übrigens mit den Erkenntnissen der modernen Zoologie. Als Beweis führt er an, wie Kühe ihren Weg auf die Alp alleine fanden, während die Sennen im Starkenbach gesellig im Wirtshaus sassen und ihren Rotwein tranken. Einmal versetzte eine «böse Kuh» den Bauern und die Nachbarn in Angst und Schrecken. Aemisegger beruhigte sie, machte sie lammfromm. Er liebte es, Kühe und Pferde zu streicheln und ihnen Salz zu reichen, war ein Kuh- und Pferdeflüsterer. Auch Pferde hatten gemäss Aemisegger ein Gedächtnis und konnten seiner Meinung nach Gefühle zeigen. So wurde ein Pferd, das in Einsiedeln geboren wurde, auf dem Weg dorthin immer ein wenig aufgeregt und emotional.

Im Widerspruch mit der damaligen Wissenschaft

Am tiefsten verbunden jedoch war Aemisegger mit Hunden. Einmal soll ein Hund seinem Meister das Leben gerettet haben, indem er ihn vor dem Erfrieren rettete. Ein anderes Mal weinte ein treuer Hund kurz vor seinem Ableben. Tiere hatten also nach Aemiseggers Meinung eine Seele, waren den Menschen gleichgestellt. Damit widersprach er gewissen Wissenschaftern des 18. und 19. Jahrhunderts, die Tiere nur als «Maschinen» bezeichneten.

Ein Bild von Babeli Giezendanner: «Öberefahre» mit den Nutztieren. Bild: Toggenburger Museum

Der Hausierer war Praktiker, er wusste, was den Toggenburger Bauern die Nutztiere bedeuteten. Nicht jeder Landwirt behandelte sie gut. Den meisten Bauern aber war sicherlich bewusst, dass sie angewiesen waren auf ein gutes Zusammenleben mit den Nutztieren. Sie empfanden deshalb eine grosse Wertschätzung gegenüber ihnen, gaben ihnen Namen und schmückten sie an Festtagen wie dem «Öberefahre». Der Hausierer Gregorius Aemisegger hat diese Welt und diese Mentalitäten für die Nachwelt festgehalten.