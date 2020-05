Vom Engadin ins Toggenburg: Findungskommission schlägt Jon Fadri Huder als Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel vor Eine Findungskommission aus Vertretern der Ebnat-Kappler Ortsparteien präsentieren einen Vorschlag für das Gemeindepräsidium. Jon Fadri Huder aus Samedan soll Nachfolger von Christian Spoerlé werden.

Mit einem ersten Namen für das Gemeindepräsidium ist der Wahlkampf in Ebnat-Kappel lanciert. Bild: Sabine Camedda

Nachdem Christian Spoerlé, Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel, informiert hat, dass er im September nicht zur Wiederwahl antritt, hat eine Findungskommission ihre Arbeit aufgenommen und die Stelle in einem Inserat öffentlich ausgeschrieben.

In der Zwischenzeit hat die Kommission, die sich aus je zwei Personen der SVP, der FDP, der SP und der CVP zusammen setzte, die eingereichten Bewerbungsdossiers gesichtet und mit einer Mehrheit der interessierten Personen Gespräche geführt.

Gestützt auf diese Gespräche, die zusätzlich eingeholten Unterlagen und die Referenzauskünfte empfiehlt die Findungskommission Jon Fadri Huder aus Samedan einstimmig zur Wahl am 27. September. Weitere Informationen zu Huder gibt die Findungskommission nicht bekannt. Es könnte sich dabei um den Gemeindepräsidenten von Samedan halten.

Vorstellung von Jon Fadri Huder erfolgt im August

Es ist vorgesehen, im August nach den Sommerferien Jon Fadri Huder an einer öffentlichen Veranstaltung der Bevölkerung von Ebnat-Kappel vorzustellen.

Wie die Findungskommission in der Medienmitteilung schreibt, hat die öffentliche Ausschreibung ein erfreuliches Interesse am Amt des Gemeindepräsidiums gezeigt. Die Kommission legte in ihrem Verfahren Wert auf eine strukturierte Vorgehensweise, transparente Prozessabläufe und ein gemeinsam definiertes Anforderungsprofil.

Dabei spielten neben einer qualifizierten Ausbildung der interessierten Personen, der bisherige berufliche und persönliche Werdegang, aber auch Führungs- und Sozialkompetenz eine wesentliche Rolle.