Voltige Lütisburg holt WM-Bronze für die Schweiz – das Toggenburger Team ist in der Top-Elite das einzige ohne Männer Das Team von Voltige Lütisburg vertritt die Schweiz bei der Weltmeisterschaft in Dänemark. Dort holte es am Montagabend die Bronzemedaille.

Team Lütisburg an der WM in Herning. Bild: PD/Daniel Kaiser

Insgesamt 14 Gruppen kämpften in Herning, Dänemark, um den Weltmeistertitel im Voltigieren. Die Schweizer Gruppe Lütisburg Elite mit dem Wallach Rayo de la Luz lag nach der Pflicht auf dem dritten Zwischenrang. Bei der alles entscheidenden Kür kämpften die letzten drei Nationen um die Medaillen, den Auftakt machte Team Lütisburg.

Die Toggenburgerinnen lieferten am Montag eine annähernd fehlerfreie Kür mit flüssigem Ablauf der Figuren. Die Schweizerinnen erhielten dafür die Note 8,692, ein Gesamttotal von 8,279 und hielten somit den 1. Zwischenrang. Eine Medaille hatten die Eidgenossinnen damit auf sicher, wie es in einer Medienmitteilung des Verbands Pferdesport Schweiz heisst.

Das Team aus Deutschland übernahm danach mit einer Note von 9,062 für die Kür und einem Total von 8,613 die Führung. Nur das nach der Pflicht führende Frankreich wartete noch auf ihren Auftritt. Die Gruppe zeigte etwas Nerven. 8,869 für die Kür und ein Total von 8,549 war das Resultat. So reichte es Frankreich nicht ganz zuoberst aufs Podest, die Equipe wurde Zweite. Der Sieg in der Gruppenwertung ging nach Deutschland.

Die Schweizer Medaillengaranten an Weltmeisterschaften jedoch, Team Lütisburg mit den Voltigiererinnen Stefanie Brändle, Nadja Büttiker, Sina Graf, Ilona Hannich, Miria Kleger und Noemi Licci sowie Monika Winkler-Bischofberger, durften die Bronzemedaille feiern.

Das Team Lütisburg. Bild: PD/Daniel Kaiser

Starke Leistung trotz Pech im Training

Nach einem unglücklichen Abschlusstraining wird sich besonders Nadja Büttiker über die Bronzeplatzierung freuen. Die Mosnangerin mit Schlüsselrolle im Lütisburger Team überstreckte bei einem hohen Bodensprung während dem letzten Training vor der WM ihr Knie, wie Longenführerin Monika Winkler-Bischofberger am Telefon sagt. Büttiker hatte Glück im Unglück und trat trotz ihrer leichten Blessur an den Wettkampf an. Winkler-Bischofberger zeigt sich erleichtert, dass sich Leaderin Büttiker keine schlimme Verletzung zuzog:

«Das war für uns schon eine Schrecksekunde. Doch wir wussten von Anfang an: Nadja ist hart im Nehmen, sie macht das.»

Lütisburg war einzige Gruppe ohne Männer

«Meine Voltigiererinnen haben eine fabelhafte Leistung vollbracht und dabei ihre Nerven behalten. Auch das Pferd ist hervorragend galoppiert, was an solch einer grossen Veranstaltung nicht selbstverständlich ist. Ich bin sehr stolz», kommentiert Monika Winkler-Bischofberger den Erfolg ihres Teams. Sie ergänzt:

«Man darf auch nicht vergessen, dass wir hier in der Top-Elite die einzige Gruppe ohne Männer im Team sind, das macht es umso schwieriger, ganz vorne mit dabei zu sein.»

Die Lütisburger Athletinnen freuen sich über ihre Platzierung. Bild: PD/Lorena La Spada

Auch Equipenchefin Marlis Schmid zeigt sich überglücklich: «Das Team hat eine Top-Performance gezeigt in diesem hochkarätigen Feld und die Medaille absolut verdient geholt, ich bin einfach nur glücklich und stolz.»

«Durch unsere Leistungen hoffen wir auf mehr Aufmerksamkeit »

Monika Winkler-Bischofberger, im Verein Voltige Lütisburg auch als Sportchefin tätig, erhofft sich durch den internationalen Erfolg des Schweizer Teams mehr nationale Aufmerksamkeit für die Nischensportart Voltige. Für Winkler-Bischofberger ist das Voltigieren die perfekte Sportart für Kinder. Sie beschreibt:

«Das Voltigieren verbindet die Faszinationen Pferd und Turnen und kombiniert dabei Beweglichkeit mit Kraft und Ausdauer.»

Die aufwendige Pflege der Tiere macht den Sport Voltige zu einer kostspieligen Angelegenheit. Die Mitgliederbeiträge decken nur einen Fünftel der Vereinskosten ab, so Monika Winkler-Bischofberger. Den Rest versucht man jedes Jahr durch Sponsoren und vereinseigene Wettkämpfe einzunehmen. «Andere Vereine wälzen einfach alles auf die Eltern ab, doch das wollen wir auf keinen Fall», bekräftigt die Lütisburger Sportchefin.

Die Wettkämpfe der Voltigierer gehen an der Weltmeisterschaft in Dänemark am Mittwoch mit dem Nationenpreis sowie der Entscheidung im Pas-de-Deux weiter.