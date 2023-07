PFERDESPORT Dieses Mal ging es mit der Fähre in den Norden: Voltige Lütisburg peilt an der EM das nächste Edelmetall an Am Mittwoch beginnt im südschwedischen Flyinge die Europameisterschaft im Voltigieren. Nachdem das Lütisburger Team vor Jahresfrist mit einer Bronzemedaille von einem Grossanlass aus dem Norden heimgekehrt war, erhofft es sich abermals einiges.

Mensch und Tier der Lütisburger Delegation beim Training in Flyinge. Bild: Lorena La Spada

Wenn im Voltigieren eine EM oder WM ansteht, dann rücken das Toggenburg und im Speziellen das 1600-Seelen-Dorf Lütisburg in den Fokus. Fast immer gab es in der jüngeren Vergangenheit Edelmetall für Voltige Lütisburg. So auch vor Jahresfrist. Damals sicherten sich die Toggenburgerinnen an der WM die Bronzemedaille im Gruppenwettkampf.

Auch dieser Tage hat Monika Winkler-Bischofberger, langjährige Longenführerin bei Voltige Lütisburg, einiges vor mit ihrem Elite-Team. Wieder ging es in den Norden. Hatte die Weltmeisterschaft vor Jahresfrist in Dänemark stattgefunden, so lautete die Zieldestination für die Europameisterschaft heuer Flyinge, rund 30 Kilometer nordöstlich von Malmö in Südschweden gelegen.

Die Pferde Acardi (Team) und Rayo (Einzel) reisten nach den bisherigen Erfahrungen in der Luft und an Land das erste Mal auf einer Fähre nordwärts, ehe die Öresund-Brücke zwischen Kopenhagen und Malmö überquert wurde. Die Tiere nahmen es gelassen und überstanden den tierärztlichen Check danach ohne Beanstandungen.

Mehr Emotionen reinbringen

Die Kür-Darbietung zum Thema «Menschenrechte» – aufgezeigt in Bereichen wie Bekleidung, Musik und Darbietung – wurde zuletzt noch einmal intensiv trainiert. Die sieben jungen Frauen von Voltige Lütisburg im Alter von 13 bis 29 Jahren haben bereits an den Qualifikationsturnieren unter Beweis gestellt, dass durchaus Medaillenchancen bestehen. «Das Intensivtraining hat sich gelohnt», sagt Monika Winkler. «Das Team hat sich insbesondere mit der Choreografie auseinandergesetzt und bringt dadurch vertieftere Emotionen in die turnerischen Ausführungen.»

Einmal mehr wird vieles vom Aushängeschild Nadja Büttiker abhängen. Sie hatte in jüngerer Vergangenheit allerdings mit Verletzungen zu kämpfen und riss sich sowohl 2020 als auch 2021 das Kreuzband im linken Knie. Zuletzt stimmte aber die Form. Mit ihren Einzelleistungen an den diesjährigen Qualifikationsturnieren konnte die Mosnangerin an ihre bisherigen Erfolge anknüpfen.

Favorit Frankreich fehlt

Doch was ist nun das konkrete Ziel für die anstehende EM? In der offiziellen Medienmitteilung von Voltige Lütisburg wird Monika Winkler so zitiert: «Sowohl in der Pflicht wie auch in der Kür können wir ganz vorne mitmischen.» Die Medaillenhoffnungen werden genährt, da mit Frankreich ein grosser Favorit nicht dabei ist. Dafür wird Deutschland stark eingeschätzt, und auch Schweden hat laut Experten aufgeholt.

Im Einzel ist Nadja Büttiker ein heisses Eisen für einen Spitzenplatz. Trotzdem sagte sie unlängst gegenüber dieser Zeitung: «Für eine Medaille wird es kaum reichen.»