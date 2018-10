Voltige Bazenheid will Wände für die Trainingshalle Mithilfe eines Crowdfunding-Projektes will der Voltigierverein Bazenheid Wände finanzieren, um seine Trainingshalle endlich zu vervollständigen.

Die Mitglieder des Voltigiervereins auf ihrem Trainingsplatz, der noch keine Wände hat. (Bild: PD)

Der vor 30 Jahren gegründete Voltigierverein Bazenheid steht vor einer neuen Herausforderung. Mittlerweile umfasst der Verein zwei Aktivmannschaften und eine Plauschgruppe. Die erste aktive Mannschaft hat in der diesjährigen Turniersaison den Aufstieg in die zweithöchste Leistungsklasse geschafft.

Bis vor einem Jahr haben die 30 Mädchen, die zwischen 5 und 20 Jahre alt sind, im Sommer unter freiem Himmel auf dem stalleigenen Sandplatz der Familie Kläger in Bazenheid trainiert. Im Winter war es jedoch wegen der Wetterbedingungen nicht möglich, ein Aussentraining zu absolvieren, und so mussten die Sportlerinnen in die Reithalle nach Bütschwil fahren. Dies bedeutete einen enormen Aufwand, da auch die Pferde für jede Trainingseinheit verladen und transportiert werden mussten.

Seit einem Jahr ein Dach – aber noch keine Wände

2017 wurde der Sandplatz überdacht und somit die Trainingsbedingungen stark verbessert. Um die Halle mit Wänden zu vervollständigen, fehlen aber die finanziellen Mittel. Dies erschwert das Training bei stürmischem, kaltem Wetter immer noch. Vor allem für die neue Herausforderung, welche der Aufstieg mit sich bringt, sind die Wände wichtig.

Mithilfe eines Crowdfunding-Projektes sucht der Bazenheider Voltigierverein nun Spenderinnen und Spender, die bis zum 20. Oktober Hallenwände finanziell ermöglichen. Crowdfunding heisst übersetzt Mengenfinanzierung, auch der Begriff Schwarmfinanzierung ist gebräuchlich. Dies bedeutet, dass viele Einzelpersonen einen Teilbeitrag spenden, um ein grösseres Projekt zu finanzieren. Den Spendenden wird meistens mit kleinen Gegenleistungen gedankt. In diesem Fall bekommt man für eine 50-Franken-Spende ein Eintritt für eine Vorführung und ab einer 100-Franken-Spende wird man auf der vereinseigenen Website erwähnt. (pd/fll)