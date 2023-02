Volleyball Weiterhin noch kein Saisonsieg: Volley Toggenburg unterliegt gegen Sm'Aesh Pfeffingen und bleibt Tabellenletzter Am Samstag spielte Volley Toggenburg gegen Sm'Aesh Pfeffingen. Die Volleyballerinnen verloren gegen die Gäste aus Basel, welche alle Spiele im neuen Jahr bisher gewannen, mit 0:3.

Der Block von Raiffeisen Volley Toggenburg streckte sich oft vergeblich nach den Bällen. Bild: Reini Kolb

Am vergangenen Samstag trafen in der Nationalliga A Volley Toggenburg und Sm’Aesch Pfeffingen aufeinander. In einer teils hart umkämpften Partie setzten sich die Gäste aus Basel mit 3:0 durch (19:25, 22:25, 23:25). Die Baslerinnen haben alle Spiele im neuen Jahr gewonnen und feiern den fünften Sieg in Folge.

Der Transfer von Karla Klaric, der 190 Zentimeter grossen Aussenangreiferin aus Kroatien, hat sich für Sm’Aesch-Pfeffingen ausgezahlt. Sie ist seit Anfang Januar zum Team gestossen. Mit ihr in der Mannschaft haben die Baslerinnen noch einmal an Qualität gewonnen. In der vergangenen Woche konnte als grosse Überraschung bereits der bisher ungeschlagene Tabellenführer Neuchâtel UC besiegt werden. Mit dem Punktgewinn gegen Volley Toggenburg belegt Sm’Aesch-Pfeffingen neu den sechsten Tabellenrang.

Schwierige Voraussetzungen für Toggenburg

Für Volley Toggenburg verlief die Partie gegen Sm’Aesch Pfeffingen weniger erfreulich. Das Heimteam hatte bereits im Vorfeld mit Ausfällen zu kämpfen. Zuspielerin Julia Tays laboriert seit einer Woche an einer Gehirnerschütterung und konnte somit nicht eingesetzt werden. Auch Mittelblockerin Jeanina Wirz fehlte krankheitsbedingt während der Woche. Trotz der schwierigen Situation hat das Team gut gekämpft und die Favoritinnen aus Basel vor allem im zweiten und dritten Satz stark gefordert.

Nach der Niederlage gegen Sm’Aesch Pfeffingen bleibt für Volley Toggenburg noch ein Spiel in der Qualifikationsrunde. Das Team belegt damit weiterhin den letzten Tabellenrang.

Am kommenden Samstag treffen die Toggenburgerinnen im Heimspiel auf Volley Lugano. Die Tessinerinnen sind gut in die Saison gestartet und liegen aktuell auf dem vierten Tabellenrang. In den letzten Wochen agierte die Mannschaft aber nicht mehr so stabil wie zuvor. Das Ziel von Volley Toggenburg ist es, das Team optimal auf die Playouts gegen das neuntplatzierte BIWI Franches-Montagnes vorzubereiten.

Entscheidende Playouts gegen Franches-Montagnes

Die Best-of-Five-Serie der Playouts beginnt am Wochenende vom 25. und 26. Februar mit einem Auswärtsspiel im Jura. Volley Toggenburg wird dann alles daransetzen, um den Klassenerhalt zu sichern und somit auch in der kommenden Saison in der höchsten Spielklasse der Schweiz zu spielen. Das letzte Spiel in der Qualifikationsrunde bietet dem Team die Möglichkeit, sich als Mannschaft weiterzuentwickeln und an den Schwächen zu arbeiten. Es bleibt abzuwarten, wie sich Raiffeisen Volley Toggenburg in den kommenden Wochen schlagen wird und ob das Team den Klassenerhalt sichern kann.