Volleyball Wackerer Auftritt nicht belohnt: Volley Toggenburg bezieht die nächste Niederlage Zeitweise hielt das Toggenburger Tabellenschlusslicht gegen die Drittplatzierten gut mit. Am Ende gab es aber wieder keine Punkte.

Nach zwölf Spieltagen liegt Volley Toggenburg (hier in pink gegen Genf) abgeschlagen am Tabellenende. Bild: PD

Im Ostschweizer Derby traf das NLA-Team von Volley Toggenburg am Freitag auf den VC Kanti Schaffhausen. Deren Leistungskurve zeigt derzeit deutlich nach oben. Am anderen Ende der Skala ist derzeit Volley Toggenburg zu finden. Das Team lag vor dem Spiel mit null Punkten aus zwölf Spielen abgeschlagen am Tabellenende.

Dass in der BBC Arena in Schaffhausen der Tabellendritte gegen das Schlusslicht spielte, war zu Beginn des ersten Satzes kaum zu erkennen. Die Schaffhauserinnen begannen fehlerhaft und zeigten ungewöhnliche Schwächen beim eigenen Service. Volley Toggenburg hielt gut dagegen und den Satz lange Zeit ausgeglichen. Vor allem Topscorerin Maggie Nedoma wusste zu überzeugen und glänzte nicht nur in der Offensive, sondern auch in der Abwehr.

Auch wenn die Munotstädterinnen die gewohnt unangenehmen Gegnerinnen waren, kam bei Volley Toggenburg Hoffnung auf einen Satzgewinn auf. Diese wurde dann jedoch beim Stand von 23:21 für Schaffhausen mit einem Anspielfehler umgehend zunichtegemacht.

Der Favorit führt die feinere Klinge

Volley Toggenburg bekundete nach dem verlorenen Startsatz Mühe, wieder in das Spiel zu finden. Die Munotstädterinnen senkten ihre Fehlerquote und vor allem nahm nun ihre gefürchtete Blockarbeit Fahrt auf. Mit fortlaufender Spieldauer bekundete die Offensive der Wattwilerinnen so vermehrt Mühe, die gegnerische Verteidigung zu durchbrechen. Trainer Mäsi Erni reagierte. Mit der Einwechslung von Passeuse Nora Sacher versuchte er dem Spiel, neue Impulse zu geben. Diese erwiesen sich jedoch nur als Strohfeuer. Der zweite Satz ging ebenfalls nach einem Eigenfehler klar mit 15:25 verloren.

Man muss den Wattwilerinnen zugutehalten, dass sie trotz des 0:2-Satzrückstandes nicht aufgaben. Der Start zum dritten Satz verlief eng. Zur Freude der rund zwanzig mitgereisten Fans konnte sich Volley Toggenburg kurzzeitig sogar eine Führung erkämpfen. Allen voran Joanna Mazzoleni zeigte einen beeindruckenden dritten Satz und glänzte sowohl im Block als auch beim Service.

Weil Schaffhausen am Freitag aber insgesamt die feinere Klinge führte, hatte es auch im Abschluss deutlich mehr Optionen. Ein bedauerlicher Netzfehler brach schliesslich den Widerstandswillen der Toggenburgerinnen. Auch den dritten Satz mussten sie abgeben.

Volley Toggenburg konzentriert auf den Sonntag

Wenn Volley Toggenburg am Freitag mit etwas zufrieden sein konnten, dann mit den Phasen, in denen sie mit den Favoritinnen gut mithielten. Am Ende des Tages steht aber auf der Habenseite noch immer eine Bilanz, die schlechter nicht sein könnte; wieder eine Niederlage, noch immer kein Meisterschaftspunkt auf dem Konto.

Schon am Sonntag stand für Volley Toggenburg mit dem Cupspiel gegen VBC Glaronia – der meistgenannte Aufstiegskandidat aus der NLB – der nächste Ernstkampf an. Wie das Spiel ausging, war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.