Volleyball Volley Toggenburg liefert erneut eine Top-Leistung ab und sichert sich mit dem dritten Sieg in den Playouts gegen Val-de-Travers den Ligaerhalt in der Nationalliga A Noch ein Sieg trennte Volley Toggenburg vom Ligaerhalt. Und die Ostschweizerinnen wussten gleich die erste Möglichkeit zu nutzen. Dank des 3:0-Erfolges verbleiben die Wattwilerinnen auch nächste Saison in der höchsten Spielklasse. Bis der Sieg feststand, galt es aber einige Klippen zu umschiffen.

Genugtuung im Lager von Volley Toggenburg. Der Ligaerhalt ist geschafft. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit einiger Stau-Verzögerung reisten rund 45 Fans zusammen mit der Mannschaft an das Auswärtsspiel nach Couvet. Der Lärmpegel in der Halle war deshalb infernalisch, was Volley Toggenburg leicht aus dem Konzept zu bringen schien.

6:3 zog Valtra im ersten Satz davon, ehe die Gäste stärker aufkamen. Das Spiel wurde intensiver und umkämpfter mit leichten Vorteilen für Volley Toggenburg. Beim Stand von 12:12 kam Annouk Erni zum Service und sorgte mit ein paar perfiden Services für die Vorentscheidung.

Valtra konnte auf die Druckverschärfung nicht mehr reagieren und geriet durch einige unsaubere Zuspiele weiter in Rücklage. Ein Eigenfehler des Heimteams sorgte für das 25:19 für Volley Toggenburg.

Das Heimteam fällt auseinander

Zu Beginn des zweiten Satzes schien Valtra förmlich auseinander zu fallen. Erneut sorgte Annouk Erni, die jüngste Spielerin auf dem Platz, mit ihren Services für einen Fünfpunkte-Vorsprung. Viele Eigenfehler beim Heimteam erleichterten den Wattwilerinnen zudem den Spielaufbau, ehe Valtra wie aus dem Nichts heraus wieder stärker aufkam.

Das lag vor allem auch an der ukrainischen Topscorerin Daria Butkevich in den Reihen der Neuenburgerinnen. Wie sich die 24-Jährige, trotz der schwierigen Situation in ihrer Heimat, einsetzte, rang allen Anwesenden Respekt ab. Ihr war es zu verdanken, dass der zweite Satz bis zum 20:20 auf Messers Schneide stand. Die Entscheidung fiel vor allem aufgrund der stärkeren Defensive mit 25:22 zu Gunsten der Gäste.

Auf die Pflicht folgt die Kür

Der Widerstand der Neuenburgerinnen schien nun gebrochen. Volley Toggenburg nutzte die Verunsicherung des Heimteams aus und begann zu zaubern. Die beiden amerikanischen Angreiferinnen lieferten einmal mehr eine starke Leistung ab.

Topscorerin Harlee Kekauoha bewies erneut ihre gute Form und brachte die Wattwilerinnen mit 16:11 in Front. Mit dem Sieg vor Augen wurden die Frauen um Trainer Marcel Erni zunehmend nachlässig. Die sonst stark aufspielenden Lara Hasler und Annouk Erni kassierten drei Annahmefehler in Folge und plötzlich lag Valtra wieder gleichauf.

Die Nervosität legte sich wieder und danach war Volley Toggenburg das stabilere und defensiv stärkere Team. Jasmin Kuch war es vergönnt, den ersten Matchball zum umjubelten 25:21 zu versenken.

«Que serra serra, mir bliebäd i dä NLA»

Nach dem verwandelten Matchball gab es in der Espaceval kein Halten mehr. Die rund 45 lautstarken Fans von Volley Toggenburg bejubelten den Ligaerhalt zusammen mit den Spielerinnen. Sogar die Heimfans waren von der Übermacht des Toggenburger Fanblocks sichtlich beeindruckt.

Die Saison von Volley Toggenburg ist nun beendet. Für Valtra bedeutet die Niederlage Relegationsspiele gegen Glaronia und das übermächtige Voléro Zürich.

Ligaerhalt geschafft

Mit diesem Sieg hat Volley Toggenburg den Ligaerhalt doch noch geschafft. Allerdings kommt der glatte 3:0-Erfolg doch eher überraschend, da man in der Qualifikation zweimal knapp gegen denselben Gegner verloren hat. Volley Toggenburg zeigte aber viel Moral und verstärkte sich im richtigen Moment mit einer starken Zuspielerin.

Und es zeigte sich eindrücklich, dass selbst ein kleiner, familiär geführter und mit wenigen Mitteln ausgestatteter Club im beschaulichen Toggenburg in der Nationalliga A mitmischen kann.