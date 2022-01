Volleyball Volley Toggenburg gewinnt in Genf einen wichtigen Punkt – nun kommt es im Jura zum Showdown im Abstiegskampf Volley Toggenburg verliert in Genf im 15. Spiel zum 14. Mal, darf sich dank gewonnenem Punkt aber weiter Hoffnungen auf den Ligaerhalt machen. Mit einem Sieg gegen Val-de-Travers, könnten sich die Wattwilerinnen das wichtige Heimrecht für die Playout-Runde sichern.

Trotz Niederlage feierten die Toggenburger Volleyballerinnen in Genf einen wichtigen Punktgewinn. Bild: Reinhard Kolb

Im zweitletzten Spiel der NLA-Qualifikationsrunde holt Volley Toggenburg in Genf einen wichtigen Punkt im Kampf um den Ligaerhalt. Zwar verlieren die Wattwilerinnen letztlich mit 2:3 Sätzen. Doch die gewonnenen beiden Sätze bescheren ihnen einen Punkt, der sich noch als äusserst wertvoll erweisen könnte. Am kommenden Samstag kommt es nun im Jura zum Showdown gegen Val-de-Travers. Mit dem zweiten Saisonsieg könnten die Wattwilerinnen an den Jurassierinnen vorbeiziehen und sich auf den 9. Tabellenplatz vorarbeiten.

Kraftakt im Startsatz

Das Spiel in Genf musste wegen coronabedingten Ausfällen um eine Woche verschoben und auf den Sonntag angesetzt werden. Volley Toggenburg startete gut in die Partie und setzte das Heimteam mit starken Anspielen unter Druck. Der erste Satz ging denkbar knapp aus. Die Wattwilerinnen mussten erst Satzbälle abwehren, bevor sie den Durchgang doch noch mit 27:25 für sich entscheiden konnten. Eine Leistung, die ihren Tribut zu fordern schien. Den Start in den zweiten Satz verschliefen Gäste komplett, was die Genferinnen souverän zum Ausgleich nutzten.

Wichtiger Punktgewinn realisiert

Nach dem klaren Satzgewinn hätte man von Genf nun den Durchmarsch erwarten können. Doch Toggenburg fing sich wieder auf gewann den dritten Satz mit 25:20, womit der Sieg in trockenen Tüchern war. Eine starke Leistung zeigte der kanadische Neuzugang Julia Tays auf der Pass-Position. Der ehemaligen Juniorennationalspielerin war nicht anzumerken, dass sie erst seit Mittwoch in Wattwil ist und erst vier Trainings mit dem Team absolvieren konnte. Immer wieder gelang es ihr stark, ihre Mitspielerinnen einzusetzen.

Nach dem dritten Satz war die Luft bei den Aussenseiterinnen aus Wattwil draussen. Es war zu spüren, dass die Toggenburgerinnen nach den vielen Ausfällen körperlich noch nicht in der Lage waren, um so ein Spiel über die volle Distanz zu gewinnen. Genève Volley, das mit vier starken Ausländerinnen in dieser Saison sehr stabil auftrat, legte nochmals zu und gewann die Sätze vier und fünf deutlich.

Trotz der 14. Niederlage im 15. Spiel darf die Leistung vom Wochenende die Wattwilerinnen positiv stimmen. Vor allem Neuzugang Julia Tays macht dem jüngsten Team der Liga Hoffnung für das Duell mit Val-de-Travers, das nicht weniger als sechs Ausländerinnen im Kader hat.

Vor entscheidenden Spielen Am Samstag steht für Volley Toggenburg im Jura das Heimrecht in der Playout-Runde auf dem Spiel. Val-de-Travers belegt aktuell mit sechs Punkten den neunten Tabellenplatz, zwei Punkte vor Volley Toggenburg. Mit einem Sieg in der direkten Begegnung könnten die Watwilerinnen im letzten Moment noch vorbeiziehen. Das wäre wichtig, weil der 9. Rang nach der Qualifikation dazu berechtigt, mit einem Heimspiel in die folgende Playout-Runde zu starten. In der Best-of-Five-Serie treffen die beiden Letztplatzierten der NLA aufeinander. Der Gegner der Wattwilerinnen hiesse also wieder Val-de-Travers. Für den Verlierer der Playout-Runde wird der Ligaerhalt zur Herkulesaufgabe. Gegner in den Relegationsspielen wäre dann unter anderem das ambitionierte und finanzstarke Volero Zürich, das mit aller Kraft auf den Aufstieg in die NLA drängt. (rop)

Telegramm:

Genève Volley – Volley Toggenburg 3 – 2

Sätze: 25–27, 25–11, 20–25, 25–13, 15–8

Volley Toggenburg: Joanna Mazzoleni, Jasmin Kuch, Annouk Erni, Harlee Kekauoha, Lara Hasler, Julia Tays, Sabryn Roberts / Elis Albertini, Alina Hofacher, Jeanina Wirz (alle eingewechselt) / Nora Sacher (verletzt)