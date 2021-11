Volleyball Volley Toggenburg gewinnt gegen Val-de-Travers ersten Punkt Die Wattwilerinnen zeigten am Samstag gegen Val-de-Travers eine gute Partie. Sie zwangen die Gäste aus dem Kanton Neuenburg in ein Spiel über fünf Sätze. Trotzdem fehlte das Glück, das Resultat hiess am Schluss 2:3.

Auch mit einer angriffsstarken Harlee Kekauoha reichte es Valtra nicht zum Sieg. Bild: Reinhard Kolb

Groupe E Val-de Travers. Dieses Team muss sich Volley Toggenburg merken, denn gegen diese Mannschaft aus Neuenburg müssen die Wattwilerinnen wohl am Ende der Qualifikation gegen den Abstieg aus der NLA spielen. Entsprechend gespannt erwarteten die rund 200 Zuschauer das erste Zusammentreffen der beiden Teams. Das Gute vorweg: Es gelang der erste Punktgewinn in dieser Saison. Doch zum Sieg reichte es leider nicht ganz.

Der erste Satz war eine denkbar enge Sache. Bis zum 11:12 war das Spiel ausgeglichen. Dann setzte sich jedoch Valtra, welches durchgehend mit fünf Ausländerinnen spielte, mit einer Serviceserie der Litauerein Mackeviciute zum 12:17 ab. Wieder einmal war die Annahme bei den Wattwilerinnen der Knackpunkt im ersten Satz, welcher mit 20:25 verloren ging.

Toggenburg minimiert die Fehlerquote

Der zweite Satz zeigte nun das erwartete enge Spiel. Raiffeisen Volley Toggenburg konnte seine Fehler in der Defensive minimieren und es entwickelte sich ein flottes Spiel. Keines der Teams konnte sich entscheidend absetzen. Auf Seiten des Heimteams sorgten wie gewohnt die Amerikanerinnen für die Punkte. Doch auch Mitt-spielerin Joanna Mazzoleni war ein bestechend sicherer Wert. Die St. Gallerinnen erspielten sich einen Satzball, welcher mit einer umstrittenen Netzberührung einer Neuenburgerin zum 26:24 entschieden wurde.

Volley Toggenburg war nun die stärkere Mannschaft auf dem Feld. Die Neuenburgerinnen schienen leicht verunsichert und es streuten sich Unsauberkeiten in deren Spiel ein. Angefeuert durch das Publikum und einer begeisternd aufspielenden Joanna Mazzoleni setzte sich Raiffeisen Volley Toggenburg mit 20:17 ab. Als die Amerikanerin Kekauoha den Satzball zum 25:21 verwertete, war der Jubel in der Rietsteinhalle beinahe grenzenlos. Der erste Punktgewinn in dieser Saison war Tatsache.

Doch Val de Travers gab nicht auf. Mit Mackeviciute (LIT), Butkevich (UKR) und Tushova (RUS) verfügten die Neuenburgerinnen über drei starke Angreiferinnen, welche das Spiel wieder zu Gunsten der Gäste drehten.

Die «Ostblockconnection» dreht das Spiel erneut

Natürlich half mit, dass Volley Toggenburg den Start zum vierten Satz komplett verschlief und schnell mit 4:10 zurück lag. Doch die Wattwilerinnen wehrten sich vehement gegen den Satzverlust und konnten sogar nochmals zum 17:18 aufschliessen, ehe ihnen die Luft auszugehen schien. Der umkämpfte Satz wurde am Schluss mit 18:25 eine Beute für das Gästeteam.

Die ersten vier Sätze hatten Kraft gekostet. Dies spürten die Wattwilerinnen, welche leider auch den Start in den Entscheidungssatz verpassten. Ein paar individuelle Fehler in der Annahme sorgten für einen bitteren 3:8 Rückstand. Diesen konnte das Heimteam nicht mehr wettmachen. Die starke Russin Tushova verwertete den dritten Matchball zum 12:15.

Ist dieses Spiel eine verpasste Chance?

Man weiss nicht so recht, wie man dieses Spiel nun bewerten soll. Einerseits machte Raiffeisen Volley Toggenburg den ersten Punkt in der diesjährigen Saison. Aber wäre am heutigen Tag nicht mehr drin gelegen? Das Team von Volley Toggenburg war über weite Strecken ebenbürtig – wenn nicht sogar besser – und hätte mit ein bisschen Glück das fehleranfällige Groupe E Val-de-Travers schlagen können.

So reichte es leider nur zu einem statt zu drei Punkten für den Sieg. Nach der Hinrunde liegt Raiffeisen Volley Toggenburg mit einem Zähler auf dem letzten Tabellenplatz und liegt 3 Punkte hinter dem Tabellen-neunten Lugano.