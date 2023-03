NLA-Volleyball Showdown im Jura: Volley Toggenburg schafft den Ligaerhalt Volley Toggenburg hat das fünfte Spiel der Playout-Runde gegen Franches-Montagnes gewonnen und bleibt damit erstklassig.

Die Frauen von Volley Toggenburg haben in der Playout-Runde den Ligaerhalt gegen Franches-Montagnes geschafft. Bild: PD/Teresa De Cristofaro Frei

2 zu 2 stand es in der Playout-Runde zwischen Franches-Montagnes und Volley Toggenburg. Beide Teams hatten ihre Heimspiele gewonnen, weswegen Gastgeber Franches-Montagnes auch im fünften Spiel vom Sonntag leicht favorisiert wurde. Vor Spielbeginn war klar, dass der Verlierer dieser Partie den Gang in die Abstiegsrunde machen muss. Auch deswegen wurde das Spiel äusserst erbittert geführt und ging über die volle, äusserst intensive Distanz.

Die Jurassierinnen starteten leicht besser in die Partie und beeindruckten mit einer effizienten Offensive. Während Volley Toggenburg zumeist mehrere Angriffe benötigte um zu reüssieren, reichte bei den Jurassierinnen meist ein Angriff zum direkten Punktgewinn.

Vor allem die polnische Aussenangreiferin Barbara Zako-scielna beeindruckte mit einer guten Angriffsquote. Die Wattwilerinnen fanden gegen die Polin lange keine Antwort im Block und in der Verteidigung. Zudem profitierte das Heimteam von einer tiefen Fehlerquote.

Nach zwei Satzverlusten kam die Wende

Nachdem der erste Satz mit 25:21 ins Jura ging, reagierte der Toggenburger Trainer Mäsi Erni und brachte mit der Amerikanerin Taylor Borup zusätzliche Offensivkraft. Tatsächlich deutete der zweite Satz den engen Fight an, der noch folgen sollte. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen und es entwickelten sich enge Rallys. Bis zum Stand von 20:20 blieb der Satzausgang offen, ehe die Wattwilerinnen den zweiten Satz mit drei Eigenfehlern zum 25:21 aus der Hand gaben.

Von einem Wunder zu sprechen, ist ein bisschen hochgegriffen, doch in der Maurice-Lacroix-Arena tat sich Erstaunliches. Das bisher so fehlerlose Franches-Montagnes schien sich seiner Sache wohl zu sicher zu sein und geriet im dritten Satz prompt mit 10:5 in Rücklage. Und Volley Toggenburg profitierte vom stärker werdenden amerikanischen Duo Borup/Nedoma. Obschon sich die Heimmannschaft nochmals mit einer starken Defensive auf zwei Punkte herankämpfen konnte, behielten die Wattwilerinnen die Nerven und gewannen den dritten Satz mit 25:20.

Satz vier bot alles, was das Volleyball-Herz begehrt: Lange Ballwechsel, starke Safes und wuchtige Angriffe, dazu ein ständiges Hin und Her begeisterten die rund 760 Fans in der Halle. Franches-Montagnes setzte sich erst mit 6:3 ab, dann glichen die Wattwilerinnen zum 6:6 aus.

Die Stimmung in der Halle kochte, da sich kein Team entscheidend absetzen konnte. Wieder legte Franches-Montagnes zum 14:12 vor, doch die Wattwilerinnen drehten das Spiel mit einem schönen Block von Annouk Erni zum 20:17. Erneut war es die stark agierende Defensive der Jurassierinnen, die das Spiel zum Matchball von 24:23 drehen konnten.

Im entscheidenden Moment genügte ein Monsterblock von Jeanina Wirz und zwei Eigenfehler von Franches-Montagnes zum umjubelten 27:25 Satzgewinn für Volley Toggenburg.

Volley Toggenburg bleibt erstklassig

Die Wattwilerinnen hatten nun das Momentum, die Moral und gefühlt die ganze Halle hinter sich. Franches-Montagnes dagegen fiel regelrecht auseinander und war kaum noch zu wirksamer Gegenwehr fähig. Nun ging es recht schnell, zumal Taylor Borup am Schluss praktisch alles gelang. Nach rund zweieinhalb kräftezehrenden Stunden verwertete Volley Toggenburg gleich den ersten Matchball zum 15:6.

Der verdiente Sieg im entscheidenden fünften Spiel ist gleichbedeutend mit dem Ligaerhalt. Nach einer schwierigen Qualifikationsrunde zeigte Volley Toggenburg gegen Franches-Montagnes eine starke Playout-Serie. Das jüngste Team der Liga vermochte im entscheidenden Moment das Beste aus sich herauszuholen. Und es zeigt einmal mehr, dass selbst ein kleiner, familiär geführter und mit wenigen Mitteln ausgestatteter Verein in der höchsten Liga mithalten kann.